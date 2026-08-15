"Так вопросы не решаются": Польша выдвинула Украине новое обвинение

Польшу раздражает то, что Владимир Зеленский общается через СМИ.

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В Польше выдвинули Украине новое обвинение / Коллаж: Главред, фото: pixabay, скриншот

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Варшава недовольна, как Зеленский общается через СМИ по повод ракет для Patriot

Польша примет решение о том, передавать ли Украине ракеты для Patriot

В Польше недовольны тем, как президент Украины Владимир Зеленский общается с партнерами и через СМИ по поводу передачи дополнительных ракет для Patriot.

Об этом пишет Wirtualna Polska со ссылкой на источники в польском правительстве и Министерстве обороны Польши. По словам собеседников издания, Польшу раздражает то, что Зеленский общается через СМИ и прибегает к тому, что они назвали "моральным шантажом".

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В то же время часть собеседников журналистов считает, что такая прямая форма коммуникации связана с отчаянием украинского президента из-за массированных ударов по городам и роста числа жертв среди гражданского населения.

"Зеленский подсчитал польские ракеты для Patriot и решил, что мы можем позволить себе большую жертву. Во-первых, нас удивляет, откуда у него такая уверенность относительно количества PAC-3 MSE на наших складах. Во-вторых, разговор на эту тему стоит начинать с официальной просьбы об их передаче. Такие вопросы не решаются через интервью в прессе", - цитирует издание собеседника из Министерства обороны Польши.

Ранее заместитель министра обороны Польши Магдалена Собковяк-Чарнецкая заявила, что в ближайшие дни правительство примет решение о том, передавать ли Украине ракеты для Patriot. Однако, по данным Wirtualna Polska, Варшава готова предоставить максимум "несколько" ракет, хотя в настоящее время на вооружении польской армии находится около 200 единиц PAC-3 MSE, а в ближайшие годы Польша планирует закупить еще "сотни".

Издание также связывает возможную передачу ракет Украине с вопросом возобновления "коалиции Patriot", в которую Польша пока не входит. В течение нескольких недель заместитель главы МИД Польши Роберт Купецкий добивался включения Польши в эту коалицию.

/ Главред

Эксперты предупредили о возможном дефиците ракет для ПВО Украины

Военные специалисты указывают на растущую нагрузку на украинскую противовоздушную оборону из-за сокращения запасов ракет-перехватчиков. Если Россия продолжит наносить удары с нынешней интенсивностью или увеличит их частоту, расход боеприпасов для ПВО может оказаться выше скорости, с которой Украина получает новые ракеты.

Ситуацию дополнительно осложняют поставки американского вооружения. Они, по данным Financial Times, пока остаются нерегулярными и не позволяют полностью закрыть потребности украинской стороны. В результате имеющимся системам ПВО приходится работать с повышенной нагрузкой, а риск нехватки перехватчиков продолжает увеличиваться.

Ранее сообщалось о том, что Госдеп США одобрил продажу Patriot для Украины. Госдеп сообщает, что соглашение с Украиной улучшит способность противостоять современным и будущим угрозам.

Напомним, ранее сообщалось о том, что для усиления противовоздушной обороны Президент Украины Владимир Зеленский планирует заказать у США дополнительные 25 систем противовоздушной Patriot.

Как сообщал Главред, в Bloomberg сообщили о неожиданном дефиците ПВО для Украины. Активные боевые действия на Ближнем Востоке привели к массовому использованию ракет-перехватчиков.

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