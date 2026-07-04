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"В Польше истерика": Вятрович объяснил, что стоит за громкими заявлениями Варшавы

Юрий Берендий
4 июля 2026, 14:23
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Народный депутат Владимир Вятрович объяснил, почему считает реакцию Польши на украинский Национальный пантеон проявлением внутриполитической истерики.
Вятрович объяснил, что стоит за громкими заявлениями Варшавы / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, Офис президента Украины

О чём сказал Владимир Вятрович:

  • Бурная реакция Варшавы обусловлена её внутренней политикой
  • Только украинцы будут самостоятельно решать, кто является их героями
  • Польские политики пытаются накручивать собственное общество

Принятие закона о Национальном пантеоне Украины вызвало острую реакцию в Польше, где его сразу назвали новым витком эскалации. Еще накануне голосования польское издание "Rzeczpospolita" опубликовало материал с предложениями относительно общих героев двух стран. Об этом сообщил историк, народный депутат Владимир Вятрович в интервью Главреду.

По мнению Вятровича, бурную реакцию Варшавы не стоит связывать с внешнеполитическими мотивами. Причины этой эмоциональной волны кроются гораздо глубже - во внутренней польской политике.

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"То, что происходит в Польше, - это не эскалация, а истерика со стороны Польши, которая на самом деле обусловлена исключительно внутрипольскими обстоятельствами", - отметил Вятрович.

Отдельно историк обратил внимание на содержание публикации в "Rzeczpospolita", где речь шла о совместных польско-украинских героях. По его словам, за этой идеей скрывается весьма простая логика.

"По мнению польских политиков, могут быть польские герои, могут быть польско-украинские герои, но не может быть украинских героев. Это именно то, с чем украинцы не собираются соглашаться. Мы, конечно, не против чествовать каких-то общих героев, но то, кто будет героем именно для украинцев, будут решать только украинцы", - подчеркнул он.

Еще одним примером чрезмерной нервозности Варшавы Вятрович назвал заявление аппарата президента Навроцкого, который пообещал внимательно изучить текст принятого документа и перечень лиц для перезахоронения.

"Текст документа уже с воскресенья был доступен онлайн. Его можно было изучить и убедиться, что он не содержит никакого списка. Но, похоже, польских политиков это не интересует. Их интересует просто дальнейшая накрутка своего общества на тему того, что якобы в Украине кто-то будет чествовать каких-то антипольских деятелей", - отметил историк.

По мнению Вятровича, в отношении польской стороны к украинскому Пантеону прослеживается чрезмерная высокомерность.

"Такой глобальный для украинцев и их истории проект, как Национальный пантеон, в котором должны быть перезахоронены важнейшие деятели всей истории Украины, почему-то воспринимается как антипольский проект. Это абсурд, который свидетельствует лишь о неадекватности польской реакции", - заявил Вятрович.

Скандал между Украиной и Польшей - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, Кароль Навроцкий принял решение лишить Владимира Зеленского ордена Белого Орла за решение о названии подразделения ВСУ. Обращение состоялось 19 июня и длилось около 13 минут.

В ответ Владимир Зеленский сообщил о возвращении ордена Белого Орла в Польшу. Он пояснил, что это не меняет его благодарности польскому народу. Награду отправили через "Новую почту" на имя Кароля Навроцкого и обнародовали фотографии отправления.

Пресс-секретарь польского президента Рафал Лескевич сообщил о дальнейшей судьбе возвращенного ордена. Он уточнил, что орден поступит на хранение в Управление наград и назначений и больше никому не будет присвоен. По словам пресс-секретаря, орден получен в Канцелярии президента, и удостоверение теряет силу.

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О персоне: Владимир Вятрович

Владимир Вятрович - историк, публицист, политик, общественный деятель, доктор философии (кандидат исторических наук), народный депутат Украины IX созыва. Был председателем Украинского института национальной памяти (2014–2019), председателем ученого совета Центра исследований освободительного движения (Львов), членом наблюдательного совета Национального музея-мемориала жертв оккупационных режимов "Тюрьма на Лонцкого", бывшим директором архива Службы безопасности Украины (2008–2010), пишет Википедия.

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