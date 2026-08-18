Тайна высохшего Дуная: как немецкий флот Гитлера опять угрожает Европе

Из-за засухи на поверхности Дуная вновь показались немецкие корабли, затопленные в 1944 году вместе с боеприпасами и опасной взрывчаткой.

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Гитлер приказал затопить собственный флот в Дунае / Коллаж Главред, фото: скриншот с YouTube, Reddit

Вы узнаете:

Почему Гитлер приказал затопить собственный флот в Дунае

Какой смертоносный груз остался на кораблях спустя 80 лет

Во сколько обойдется расчистка реки от "призраков" войны

Продолжительная засуха и падение уровня воды в Дунае вновь открыли мрачное наследие Второй мировой войны. Возле сербского города Прахово над поверхностью показались ржавые корпуса, искривленные мачты и разрушенные палубы немецких кораблей, затопленных более 80 лет назад.

Некоторые суда до сих пор представляют серьезную опасность, ведь на их борту могут находиться боеприпасы, гранаты и взрывные устройства. Об этом пишет Bild.

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Почему немецкие корабли оказались на дне Дуная

Затонувшие суда принадлежали Дунайской флотилии Кригсмарине. В сентябре 1944 года она отступала на запад под командованием контр-адмирала Пауля-Вилли Зиба, пока Красная армия продвигалась по Балканам.

Когда пути отхода оказались практически отрезаны, немецкое командование решило не оставлять корабли противнику. Флот получил приказ затопить суда в районе Прахово.

Немецкие корабли оказались на дне Дуная / Фото: Mine Action Centre of the Republic of Serbia

По оценкам историков, на дно могли отправить до 200 объектов. Среди них были военные корабли, тральщики, буксиры, баржи и суда снабжения. Затопленный флот должен был перекрыть судоходный канал и затруднить дальнейшее продвижение советских войск.

Почему "флот-призрак" остается опасным

После окончания войны часть кораблей подняли, однако многие корпуса остались на дне. Работы осложняло наличие неразорвавшихся боеприпасов и взрывчатых веществ.

Опасность сохраняется даже спустя десятилетия. В июне сербские специалисты провели контролируемый подрыв немецкой глубинной бомбы, найденной на затонувшем судне Т-20. В ней находилось около 125 килограммов взрывчатки.

Затопленный флот Гитлера / Фото: Mine Action Centre of the Republic of Serbia

Во время обследования других обломков саперы продолжают обнаруживать гранаты и различные взрывные устройства времен Второй мировой войны. Поэтому подъем каждого судна требует предварительного разминирования.

На расчистку Дуная выделили миллионы евро

Особенно заметными затонувшие корабли стали в августе 2022 года, когда из-за засухи уровень воды в реке резко снизился. Обнажившиеся корпуса вновь напомнили, что военные обломки не только опасны, но и мешают международному судоходству.

На расчистку Дуная выделили миллионы евро / Фото: Mine Action Centre of the Republic of Serbia

После этого был запущен масштабный инфраструктурный проект, поддержанный Европейским союзом и Европейским инвестиционным банком. На первом этапе планируется убрать 21 наиболее опасное судно.

Стоимость проекта оценивается примерно в 29 миллионов евро. Более 16 миллионов евро предоставляют фонды ЕС.

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Об источнике: Bild Bild - самая популярная ежедневная газета в Германии, а также долгое время была самой популярной газетой в Европе. Ее платный тираж составляет 986 027 экземпляров, что на 77,6% меньше, чем в 1998 г. Национальный таблоид издается берлинским издательством Axel-Springer-Verlag с июня 1952 года, сообщает Википедия. Коммерческий успех газеты вызвал появление медиа-бренда Bild, под которым Axel-Springer-Verlag издает несколько печатных ответвлений и новостной портал Bild.de. В 2023 году медиакомпания была вынуждена прекратить свою деятельность в сфере производства телевизионных программ с телеканалом Bild, который просуществовал всего два года. Долгосрочные планы издателя включают прекращение выпуска печатной газеты и переход на полностью цифровое предложение. В апреле 2022 года 603 284 читателя воспользовались платной цифровой услугой Bild plus. По количеству подписчиков он является крупнейшим в Европе и десятым в мире. По данным опроса Arbeitsgemeinschaft Online Forschung (agof), в марте 2019 года Bild.de является самым посещаемым новостным сайтом в Германии, который посетило около 25 миллионов человек.

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