Тайна высохшего Дуная: как немецкий флот Гитлера опять угрожает Европе

Вы узнаете:
- Почему Гитлер приказал затопить собственный флот в Дунае
- Какой смертоносный груз остался на кораблях спустя 80 лет
- Во сколько обойдется расчистка реки от "призраков" войны
Продолжительная засуха и падение уровня воды в Дунае вновь открыли мрачное наследие Второй мировой войны. Возле сербского города Прахово над поверхностью показались ржавые корпуса, искривленные мачты и разрушенные палубы немецких кораблей, затопленных более 80 лет назад.
Некоторые суда до сих пор представляют серьезную опасность, ведь на их борту могут находиться боеприпасы, гранаты и взрывные устройства. Об этом пишет Bild.
Почему немецкие корабли оказались на дне Дуная
Затонувшие суда принадлежали Дунайской флотилии Кригсмарине. В сентябре 1944 года она отступала на запад под командованием контр-адмирала Пауля-Вилли Зиба, пока Красная армия продвигалась по Балканам.
Когда пути отхода оказались практически отрезаны, немецкое командование решило не оставлять корабли противнику. Флот получил приказ затопить суда в районе Прахово.
По оценкам историков, на дно могли отправить до 200 объектов. Среди них были военные корабли, тральщики, буксиры, баржи и суда снабжения. Затопленный флот должен был перекрыть судоходный канал и затруднить дальнейшее продвижение советских войск.
Почему "флот-призрак" остается опасным
После окончания войны часть кораблей подняли, однако многие корпуса остались на дне. Работы осложняло наличие неразорвавшихся боеприпасов и взрывчатых веществ.
Опасность сохраняется даже спустя десятилетия. В июне сербские специалисты провели контролируемый подрыв немецкой глубинной бомбы, найденной на затонувшем судне Т-20. В ней находилось около 125 килограммов взрывчатки.
Во время обследования других обломков саперы продолжают обнаруживать гранаты и различные взрывные устройства времен Второй мировой войны. Поэтому подъем каждого судна требует предварительного разминирования.
На расчистку Дуная выделили миллионы евро
Особенно заметными затонувшие корабли стали в августе 2022 года, когда из-за засухи уровень воды в реке резко снизился. Обнажившиеся корпуса вновь напомнили, что военные обломки не только опасны, но и мешают международному судоходству.
После этого был запущен масштабный инфраструктурный проект, поддержанный Европейским союзом и Европейским инвестиционным банком. На первом этапе планируется убрать 21 наиболее опасное судно.
Стоимость проекта оценивается примерно в 29 миллионов евро. Более 16 миллионов евро предоставляют фонды ЕС.
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Об источнике: Bild
Bild - самая популярная ежедневная газета в Германии, а также долгое время была самой популярной газетой в Европе. Ее платный тираж составляет 986 027 экземпляров, что на 77,6% меньше, чем в 1998 г. Национальный таблоид издается берлинским издательством Axel-Springer-Verlag с июня 1952 года, сообщает Википедия.
Коммерческий успех газеты вызвал появление медиа-бренда Bild, под которым Axel-Springer-Verlag издает несколько печатных ответвлений и новостной портал Bild.de. В 2023 году медиакомпания была вынуждена прекратить свою деятельность в сфере производства телевизионных программ с телеканалом Bild, который просуществовал всего два года. Долгосрочные планы издателя включают прекращение выпуска печатной газеты и переход на полностью цифровое предложение.
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