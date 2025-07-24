В устье Дуная произошел взрыв на украинском судне, есть погибшие

На месте происшествия работают соответствующие службы, детали трагедии уточняются.

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В устье Дуная произошел взрыв на украинском судне / коллаж: Главред, фото: Администрация морских портов Украины/Facebook

Кратко:

На борту судна находились 11 членов экипажа

Морской подходной канал устье "Быстрое" временно закрыт для судоходства

В Одесской области в устье Дуная на судне-земснаряде произошел взрыв, в результате которого погибли три человека. Об этом сообщили в Администрации морских портов Украины (АМПУ).

Чрезвычайное происшествие произошло поздно вечером 23 июля. Судно находилось в устье "Быстрое" на Дунае для проведения плановых работ.

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На борту находились 11 членов экипажа. В результате взрыва погибли трое работников АМПУ. Другие члены экипажа находятся в больнице.

На месте происшествия работают соответствующие службы, детали трагедии уточняются. В АМПУ заверили, что обеспечат всю необходимую поддержку семьям погибших и пострадавших.

Там добавили, что в результате инцидента морской подходной канал устье "Быстрое" временно закрыт для судоходства.

Проход кораблей в/из морских портов Дунайского региона сейчас осуществляется через Сулинский канал.

Земснаряд - судно технического флота, предназначенное для проведения дноуглубительных работ и добычи нерудных строительных материалов.

Новости Одессы - главное:

Напомним, Главред писал, что в ночь на 24 июля российская армия массированно атаковала Одессу ударными БпЛА. В результате повреждена гражданская инфраструктура и памятники архитектуры.

В городе вспыхнули пожары, в частности горел знаменитый рынок Привоз.

19 июля в Одессе один человек погиб и по меньшей мере три пострадали в результате ночного удара оккупантов.

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