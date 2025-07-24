Горит "сердце Одессы": дроны РФ атаковали Привоз и центр города

Известно о возгорании на двух этажах в жилом многоэтажном доме, кровли двухэтажного дома, торговых павильонов и АЗС.

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В Одессе горит рынок Привоз после атаки РФ / Коллаж: Главред, фото: ГосЧС

Кратко:

РФ атаковала Одессу дронами

Горит рынок Привоз, жилые дома, АЗС

Повреждены памятники архитектуры в центре города

В ночь на 24 июля российская армия массированно атаковала Одессу ударными БпЛА. В результате повреждена гражданская инфраструктура и памятники архитектуры. В городе вспыхнули пожары, в том числе горит и знаменитый рынок Привоз.

"Враг нанес массированный удар по Одессе ударными беспилотниками. Несмотря на активную работу ПВО, есть повреждения гражданской инфраструктуры. В городе – ряд пожаров", - сообщил в 2:51 глава Одесской ОГА Олег Кипер в Telegram.

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На данный момент известно о возгорании двух этажей в жилом многоэтажном доме, кровли двухэтажного дома, торговых павильонов и АЗС.

По словам Кипера, также есть повреждения памятников архитектуры в историческом центре Одессы, который находится под охраной ЮНЕСКО.

Информация о пострадавших уточняется.

Смотрите видео - Ночью РФ атаковала Одессу, Николаев и Черкассы:

Утром в ГосЧС сообщили, что в Одессе горит рынок Привоз.

"Одесский Привоз — это не просто рынок, это настоящее сердце Одесщины, где бурлит жизнь, чувствуется пульс города. Там же можно по-настоящему узнать Одессу! Спасатели ликвидируют последствия российского террора и пытаются спасти от огня столь значимое для одесситов и каждого туриста место", - говорится в сообщении.

Смотрите видео - В Одессе горит рынок Привоз, спасатели ликвидируют пожар:

Атаки РФ на Украину

Как писал Главред, в ночь на 21 июля на всей территории Украины объявили воздушную тревогу из-за масштабного ракетно-дронового удара.

Под ударом находились: Киев, Ивано-Франковск, Харьков, а также отдельные районы Тернопольской, Ивано-Франковской, Львовской, Киевской и Хмельницкой областей. Оккупанты атаковали Украину дронами, ракетами "Кинжал", "Калибр" и Х-101/55.

В Ивано-Франковске прогремели взрывы. Мэр Руслан Марцинкив заявил, что ударов было очень много. По его словам, это самая масштабная атака с начала полномасштабного вторжения.

В ГосЧС сообщили о последствиях атаки на Киев. По данным спасателей, один человек погиб. Разрушения зафиксированы в четырех районах столицы.

В ночь на 22 июля российская оккупационная армия атаковала Одессу и Сумы.

В Одессе в результате атаки в одном из районов города выбиты окна в многоэтажках, на парковке рядом сгорели автомобили. Также в другой части города зафиксировано возгорание административного здания. По предварительной информации, пострадал 1 человек.

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