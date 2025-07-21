РФ ударила по Ивано-Франковску "Кинжалом": что известно

Кратко:
- В Ивано-Франковске прогремели взрывы
- РФ запускала ракеты "Кинжал"
Утром в понедельник, 21 июля, в Ивано-Франковске прогремели взрывы. Перед этим стало известно о взлете самолета Миг-31К и пусках ракет "Кинжал".
По данным мониторингового канала monitor, в других областях слышали конус Маха — волну сжатого воздуха, следующего за ракетой и расходящегося за ней следом.
"Если вы слышите такой "взрыв", то ракета уже далеко в других областях", - говорится в сообщении.
Взрыв в городе подтвердил и мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив.
"Ударов было очень много. Это самая масштабная атака с начала полномасштабного вторжения", - написал Марцинкив в Telegram.
По его словам, в трех селах общины есть повреждения инфраструктуры и пострадавшие.
В ГосЧС также сообщили, что утром взрыв раздался в пределах Ивано-Франковска.
"Была применена 1х аэробалистическая гиперзвуковая ракета Х-47м2 комплекса Кинжал. Угроза аэробалистики продолжается до отбоя", - сообщили спасатели.
Атака РФ на Украину 21 июля 2025 - главное
Как писал Главред, в ночь на 21 июля на всей территории Украины объявили воздушную тревогу из-за масштабного ракетно-дронового удара.
Страна-агрессор Россия использовала дроны и ракеты разных типов.
Враг поднимал в небо стратегические бомбардировщики Ту-95МС, а также трижды взлетали носители "Кинжалов" МиГ-31К.
Утром в ГосЧС сообщили о последствиях атаки на Киев. По данным спасателей, один человек погиб. Разрушения зафиксированы в четырех районах столицы.
Другие новости:
- Не просто пауза: эксперт посоветовал готовиться к массированному удару РФ
- Удары по РФ станут "более ощутимыми" - Зеленский анонсировал ответ Украины
- Неожиданные удары по трем районам: последствия вражеской атаки на Днепропетровщине
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред