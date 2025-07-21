РФ ударила по Ивано-Франковску "Кинжалом": что известно

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив заявил о самой масштабной атаке с начала полномасштабного вторжения.

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Миг-31К запустил ракеты Кинжал по Украине / Коллаж: Главред, фото: militarywatchmagazine.com, t.me/alarmukraine

Кратко:

В Ивано-Франковске прогремели взрывы

РФ запускала ракеты "Кинжал"

Утром в понедельник, 21 июля, в Ивано-Франковске прогремели взрывы. Перед этим стало известно о взлете самолета Миг-31К и пусках ракет "Кинжал".

По данным мониторингового канала monitor, в других областях слышали конус Маха — волну сжатого воздуха, следующего за ракетой и расходящегося за ней следом.

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"Если вы слышите такой "взрыв", то ракета уже далеко в других областях", - говорится в сообщении.

Что такое конус Маха / t.me/war_monitor

Взрыв в городе подтвердил и мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив.

"Ударов было очень много. Это самая масштабная атака с начала полномасштабного вторжения", - написал Марцинкив в Telegram.

По его словам, в трех селах общины есть повреждения инфраструктуры и пострадавшие.

В ГосЧС также сообщили, что утром взрыв раздался в пределах Ивано-Франковска.

"Была применена 1х аэробалистическая гиперзвуковая ракета Х-47м2 комплекса Кинжал. Угроза аэробалистики продолжается до отбоя", - сообщили спасатели.

Ракета "Кинжал" - что о ней известно / Инфографика: Главред

Атака РФ на Украину 21 июля 2025 - главное

Как писал Главред, в ночь на 21 июля на всей территории Украины объявили воздушную тревогу из-за масштабного ракетно-дронового удара.

Страна-агрессор Россия использовала дроны и ракеты разных типов.

Враг поднимал в небо стратегические бомбардировщики Ту-95МС, а также трижды взлетали носители "Кинжалов" МиГ-31К.

Утром в ГосЧС сообщили о последствиях атаки на Киев. По данным спасателей, один человек погиб. Разрушения зафиксированы в четырех районах столицы.

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