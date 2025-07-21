'Шахеды', 'Калибры' и баллистика: последствия массированной атаки на Киев

Воздушные силы Украины предупредили о ракетных и дроновых ударах по Киеву в ночь на 21 июля.

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В Дарницком районе Киева вспыхнули пожары после атаки / Коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, wikipedia.org, ua.depositphotos.com

Кратко:

Ракетно-дроновая атака ночью по Киеву вызвала пожары

Погиб один человек, есть раненые, экстренные службы работают

В ночь на 21 июля на всей территории Украины объявили воздушную тревогу из-за угрозы масштабного ракетно-дронового удара.

В 01:33 глава КГВА Тимур Ткаченко сообщил о новых взрывах в Киеве. Перед этим был зафиксирован пролет дронов-камикадзе типа "Шахед" в направлении столицы.

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В 04:23 Воздушные силы предупредили об угрозе применения баллистических ракет по Киеву. Уже через пять минут стало известно, что в направлении столицы также направляются крылатые ракеты.

В результате удара в Дарницком районе загорелась крыша нежилого здания. Причины и последствия пока уточняются. Также поврежден вход на станцию метро, пострадавших пока нет.

По словам Ткаченко, к сожалению, в результате атаки погиб один человек. Также в Дарницком районе госпитализирован мужчина с множественными ранениями.

"Экстренные службы получили вызовы в Дарницкий и Днепровский районы столицы. На места уже направляются бригады медиков", - сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

В Днепровском районе из-за атаки загорелись киоски, медики работают на месте, пострадавших не обнаружено. По словам Кличко, также поступает вызов в Шевченковский район, где предварительно пожар в жилом доме.

В Соломенском районе выехала бригада скорой помощи из-за падения обломков. Там пылает нежилое здание.

В общем, в Киеве продолжаются пожары: в Днепровском районе горят киоски, крыша жилого дома и территория детсада. В Дарницком районе зафиксировано несколько возгораний.

шахед / Инфографика: Главред

В Днепровском районе, где произошло возгорание на крыше жилого дома, пострадавших нет. В Дарницком, где пожар в помещении детсада, тоже пострадавших не обнаружили.

Вражеская атака на столицу продолжается - оставайтесь в укрытиях.

В Днепровском районе, где загорелась крыша жилого дома, пострадавших нет.

В Дарницком районе, где произошел пожар в помещении детского сада, также не зафиксировано пострадавших - сообщил мэр.

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Как писал Главред, вечером 18 июля в Киеве были слышны взрывы, на столицу летели "табуны" шахедов. В столице и вблизи города работали украинские силы ПВО.

Кроме того, по предварительным данным Воздушных сил, по всей территории Украины объявили воздушную тревогу из-за взлета истребителя МиГ-31К - носителя гиперзвуковой ракеты Х-47М2 "Кинжал". Мониторинговые каналы также сообщили о выполнении пускового маневра.

Также в ночь на 21 июля по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога из-за угрозы массированного ракетного удара. Воздушные силы сообщили об активности вражеской авиации и зафиксированы пуски ракет морского и воздушного базирования.

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О персоне: Виталий Кличко Виталий Кличко - украинский государственный деятель, политик. Киевский городской голова с 5 июня 2014 года. Председатель Киевской городской государственной администрации с 25 июня 2014 года. Боксер-профессионал, выступавший в тяжелой весовой категории, кикбоксер. Обладатель званий "Почетный" и "Вечный" чемпион мира по боксу по версии WBC, сообщает Википедия.

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