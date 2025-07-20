Украина переходит к плану Б, впоследствии будет освобождение территорий – генерал

Киев и Вашингтон работают над тем, чтобы усилить давление на Кремль и создать для Москвы патовую ситуацию, считает Николай Маломуж.

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План А провалился, Путин не настроен на переговоры - Маломуж / Коллаж: Главред

Кратко:

Украина перешла к плану Б в войне с Россией

План Б предполагает новейшее вооружение и давление на Путина

Впоследствии Украина будет освобождать свои территории

Украина переходит к другой стратегии в войне с агрессором Россией, которая предполагает поставки современных вооружений и усиление давление на Кремль и окружение Владимира Путина. Впоследствии армия при помощи сов ременного вооружения сможет освобождать свои территории. Об этом заявил бывший глава Службы внешней разведки, генерал армии Украины Николай Маломуж.

План Б для Украины

В эфире Freedom он рассказал, что план А основывался на договоренностях между США и Россией, однако он не сработал из-за нежелания Путина вести переговоры.

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"В первую очередь, условия для переговоров, мирного процесса — это переход к "плану Б". Первая модель подразумевала договоренности США и РФ. Мы еще тогда говорили, что этот механизм не сработает. Путин не считает целесообразным о чем-то договариваться. Только жесткое давление, выполнение условий по оккупации и, соответственно, практически демилитаризация и потеря суверенитета Украины — вот так его устраивало", — отметил аналитик.

По его словам, план Б включает поставки Украине новейших вооружений: ракетных систем HIMARS, ATACMS, Patriot, высокоточных боеприпасов, систем РЭБ 5-6-го поколения, а также кассетных боеприпасов, которые существенно усилят обороноспособность украинской армии.

Кремлю не дадут добиться "победы"

Кроме того, Маломуж отметил, что усиление сотрудничества Украины с НАТО и ЕС по вопросу совместного производства оружия поможет создать патовую ситуацию на фронте, при которой Россия не сможет одержать победу в войне.

Ультиматум в 50 дней и санкции против окружения Путина

Более того, по мнению генерала, если Россия не примет ультиматум США и через 50 дней не начнет переговоры, Штаты введут жесткие вторичные санкции – позиция РФ на мировом рынке ослабится, и даже Китай с Индией смогут повлиять на Кремль.

Каким оружием Украина может наносить удары по России / Инфографика: Главред

Также план Б предполагает санкции против Путина и его окружения, и новую глобальную договоренность о мировом порядке без войны.

Освобождение территорий Украины

Как полагает Маломуж, все вышеперечисленные меры создадут патовую ситуацию, а Путин не сможет победить в войне. Украина будет освобождать свои территории при помощи новейшего оружия.

"Эти шаги не только создадут патовую ситуацию, но и лишат Путина шансов на победу. Мы будем освобождать нашу землю благодаря новейшему вооружению", - подчеркнул Николай Маломуж.

Ультиматум России от Трампа – новости по теме:

Как сообщал Главред, на прошлой неделе Трамп поставил России ультиматум: либо мирное соглашение через 50 дней, либо жесткие антироссийские санкции, включая покупателей энергоресурсов Кремля, таких как Китай, Индия и других стран. При этом США и Европа договорились о возобновлении американской военной помощи Украине.

Трамп четыре раза договаривался с Путиным о прекращении огня, после чего войска РФ наносили удары по гражданским объектам в Украине, рассказал сам американский президент. Трамп глубоко разочарован в Путине, однако пока готов и дальше с ним контактировать.

Путин не примет ультиматум Трампа, и если для Кремля все будет совсем плохо, объявит жесткую военную мобилизацию, говорится в материале Foreign Affairs. Путин готов даже на дестабилизацию в РФ, чтобы "уничтожить" Украину.

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О персоне: Николай Маломуж Николай Григорьевич Маломуж (23 сентября 1955, Звенигородский район, Черкасская область) – украинский государственный деятель, председатель Службы внешней разведки Украины с 2005 по 2010 годы, генерал армии Украины. Глава Всеукраинской Координационной Рады офицеров и военнослужащих, пишет Википедия.

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