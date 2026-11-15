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Радиаторы едва теплые: сантехник назвал 3 простых способа быстро улучшить обогрев

Дарья Пшеничник
15 ноября 2026, 13:54
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По словам специалиста, большинство проблем с отоплением имеют простые причины и не требуют установки нового котла или использования специальных инструментов.
Батареи
Что делать, если радиаторы плохо греют / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот

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Вы узнаете:

  • Почему батареи греют хуже, чем должны
  • Как по температуре радиатора определить неисправность
  • Чем опасен шлам в системе отопления

Большинство неисправностей, из-за которых радиаторы плохо обогревают дом, можно устранить самостоятельно. Для этого не нужны вызов мастера, новый котел или дорогие инструменты. Сантехник Желязко Янчев из компании Fantastic Services назвал три основных шага, которые помогают батареям быстрее нагреваться и не увеличивают счета за энергию, сообщает Express.

Проблемы с отоплением обычно обостряются, когда столбик термометра опускается до однозначных отметок. Впрочем, по словам специалиста, в большинстве случаев причина банальна, и владелец жилья может справиться с ней сам.

"Водяные системы отопления очень просты, поэтому и проблемы с ними, скорее всего, такие же простые", - отмечает Янчев.

Ничего лишнего возле батареи

Самым быстрым и дешевым способом улучшить обогрев эксперт считает уборку всех вещей, стоящих на радиаторе, внутри него или под ним. Дело в физике процесса.

"Радиаторы работают по принципу естественной конвекции: горячий воздух поднимается вверх. Холодный воздух затягивается снизу и выходит теплым сверху", - отмечает сантехник.

Любые предметы рядом нарушают этот цикл. Так же вредит и грязь: толстый слой пыли и ворса внутри батареи снижает её эффективность, поэтому радиаторы следует регулярно чистить.

Как подготовить батареи к отопительному сезону
Как подготовить батареи к отопительному сезону / Инфографика: Главред

Как распознать проблему по температуре

Если верх батареи холодный, а низ тёплый, внутри, по словам специалиста, образовалась пробка, которая занимает место горячей воды. Устранить её можно за несколько минут.

"Вы можете быстро улучшить работу радиатора, спустив этот воздух", - советует Янчев.

Обратная ситуация, когда батарея теплая сверху и холодная снизу, обычно свидетельствует о накоплении шлама. Это смесь ржавчины, грязи и накипи, которая неизбежно скапливается со временем и циркулирует по системе.

Именно шлам остается главной причиной поломок котлов и способен быстро повредить всю систему отопления, поэтому такую проблему следует решать без промедления.

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