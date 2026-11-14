Гарантии Украине и роль НАТО: у Трампа раскрыли главную сложность переговоров

Продолжается обсуждение возможных путей дальнейшего продвижения переговоров.

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В США рассказали о ходе переговоров по прекращению войны / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины

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Какие гарантии безопасности рассматривают для Украины

Почему переговоры остаются сложными

Американская сторона продолжает искать дипломатические возможности для прекращения российско-украинской войны. В переговорный процесс вовлечены представители Киева, Москвы и европейских государств.

О появлении дополнительных предложений по урегулированию сообщил Джаред Кушнер, спецпредставитель президента США и зять Дональда Трампа.

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По словам Кушнера, вместе со специальным представителем американского президента Стивом Уиткоффом он продолжает обсуждать с участниками конфликта и европейскими партнерами возможные пути дальнейшего продвижения переговоров.

В процессе диалога, как утверждает американский представитель, удалось сформировать ряд новых подходов. Часть из них потенциально способна ускорить достижение договоренностей, другие могут стать основой дополнительных инициатив, направленных на устранение противоречий между сторонами.

Кушнер также сообщил о работе над организацией непосредственного диалога между российским руководством и европейскими представителями. Параллельно обсуждается повестка очередной встречи в трехстороннем формате.

Какие гарантии безопасности рассматривают для Украины

Отдельным условием будущего мирного соглашения американский переговорщик назвал создание надежной системы защиты Украины. По его мнению, недостаточно просто остановить боевые действия - необходимо заранее определить механизмы, которые не позволят России вновь начать агрессию.

Важную роль в поддержании стабильности на европейском континенте, по оценке Кушнера, продолжит играть НАТО. Вместе с тем он считает необходимым укреплять взаимодействие между военными структурами, совершенствовать каналы связи и создавать механизмы урегулирования разногласий до того, как они перерастут в серьезное противостояние.

Именно с этой целью Вашингтон стремится обеспечить более активное участие европейских государств в обсуждении будущих договоренностей.

Американский представитель подчеркнул, что итоговый документ не может быть результатом одностороннего решения: его положения должны получить согласие всех участников переговорного процесса. При этом Дональд Трамп, по словам Кушнера, готов поддерживать соглашение, которое обеспечит долгосрочную стабильность, укрепит безопасность Украины и европейских стран и уменьшит вероятность повторения войны.

Почему переговоры остаются сложными

Комментируя публикации в СМИ о непримиримых позициях Москвы и Киева, а также жесткие заявления политиков, Кушнер обратил внимание на различие между публичной риторикой и закрытыми дипломатическими консультациями.

По его утверждению, за переговорным столом участники понимают необходимость поиска реалистичных решений и взаимных уступок, без которых добиться прекращения боевых действий будет крайне сложно.

Американская сторона намерена продолжать работу, несмотря на серьезные противоречия и сложность обсуждаемых вопросов. Кушнер также отметил, что чувствительный характер дипломатического процесса требует сохранения конфиденциальности отдельных переговорных деталей.

"Человеческие потери в результате этой войны ужасающи, а вопросы, которые необходимо решить, чрезвычайно сложны. Однако мы полны решимости продолжать сложную работу, сохранять необходимую для деликатных переговоров конфиденциальность и найти путь к завершению этой ужасной войны и установлению прочного мира", - подытожил спецпредставитель президента США.

/ Инфографика: Главред

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Как ранее сообщал Главред, телефонный разговор Зеленского с Путиным не заменит полноценной встречи на уровне лидеров. Советник президента Дмитрий Литвин акцентировал внимание на необходимости переговоров с участием трех сторон.

Президент США заявил о значительном прогрессе в отношениях с Россией в контексте войны в Украине. Дональд Трамп сообщил о возможности встречи с Зеленским и Путиным в ближайшее время.

Также Трамп сообщил, что Украина и Россия приближаются к соглашению о прекращении войны. В комментарии журналистам он отметил, что стороны близки к достижению договоренности.

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