Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

Гарантии Украине и роль НАТО: у Трампа раскрыли главную сложность переговоров

Алексей Тесля
14 ноября 2026, 23:55
google news Подпишитесь
на нас в Google
Продолжается обсуждение возможных путей дальнейшего продвижения переговоров.
Кушнер, Уиткофф, США, Украина
В США рассказали о ходе переговоров по прекращению войны / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины

Главное:

  • Какие гарантии безопасности рассматривают для Украины
  • Почему переговоры остаются сложными

Американская сторона продолжает искать дипломатические возможности для прекращения российско-украинской войны. В переговорный процесс вовлечены представители Киева, Москвы и европейских государств.

О появлении дополнительных предложений по урегулированию сообщил Джаред Кушнер, спецпредставитель президента США и зять Дональда Трампа.

видео дня

По словам Кушнера, вместе со специальным представителем американского президента Стивом Уиткоффом он продолжает обсуждать с участниками конфликта и европейскими партнерами возможные пути дальнейшего продвижения переговоров.

В процессе диалога, как утверждает американский представитель, удалось сформировать ряд новых подходов. Часть из них потенциально способна ускорить достижение договоренностей, другие могут стать основой дополнительных инициатив, направленных на устранение противоречий между сторонами.

Кушнер также сообщил о работе над организацией непосредственного диалога между российским руководством и европейскими представителями. Параллельно обсуждается повестка очередной встречи в трехстороннем формате.

Какие гарантии безопасности рассматривают для Украины

Отдельным условием будущего мирного соглашения американский переговорщик назвал создание надежной системы защиты Украины. По его мнению, недостаточно просто остановить боевые действия - необходимо заранее определить механизмы, которые не позволят России вновь начать агрессию.

Важную роль в поддержании стабильности на европейском континенте, по оценке Кушнера, продолжит играть НАТО. Вместе с тем он считает необходимым укреплять взаимодействие между военными структурами, совершенствовать каналы связи и создавать механизмы урегулирования разногласий до того, как они перерастут в серьезное противостояние.

Именно с этой целью Вашингтон стремится обеспечить более активное участие европейских государств в обсуждении будущих договоренностей.

Американский представитель подчеркнул, что итоговый документ не может быть результатом одностороннего решения: его положения должны получить согласие всех участников переговорного процесса. При этом Дональд Трамп, по словам Кушнера, готов поддерживать соглашение, которое обеспечит долгосрочную стабильность, укрепит безопасность Украины и европейских стран и уменьшит вероятность повторения войны.

Почему переговоры остаются сложными

Комментируя публикации в СМИ о непримиримых позициях Москвы и Киева, а также жесткие заявления политиков, Кушнер обратил внимание на различие между публичной риторикой и закрытыми дипломатическими консультациями.

По его утверждению, за переговорным столом участники понимают необходимость поиска реалистичных решений и взаимных уступок, без которых добиться прекращения боевых действий будет крайне сложно.

Американская сторона намерена продолжать работу, несмотря на серьезные противоречия и сложность обсуждаемых вопросов. Кушнер также отметил, что чувствительный характер дипломатического процесса требует сохранения конфиденциальности отдельных переговорных деталей.

"Человеческие потери в результате этой войны ужасающи, а вопросы, которые необходимо решить, чрезвычайно сложны. Однако мы полны решимости продолжать сложную работу, сохранять необходимую для деликатных переговоров конфиденциальность и найти путь к завершению этой ужасной войны и установлению прочного мира", - подытожил спецпредставитель президента США.

Джаред Кушнер
/ Инфографика: Главред

Мирные переговоры - новости по теме

Как ранее сообщал Главред, телефонный разговор Зеленского с Путиным не заменит полноценной встречи на уровне лидеров. Советник президента Дмитрий Литвин акцентировал внимание на необходимости переговоров с участием трех сторон.

Президент США заявил о значительном прогрессе в отношениях с Россией в контексте войны в Украине. Дональд Трамп сообщил о возможности встречи с Зеленским и Путиным в ближайшее время.

Также Трамп сообщил, что Украина и Россия приближаются к соглашению о прекращении войны. В комментарии журналистам он отметил, что стороны близки к достижению договоренности.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
война в Украине Переговоры о прекращении огня
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Гарантии Украине и роль НАТО: у Трампа раскрыли главную сложность переговоров

Гарантии Украине и роль НАТО: у Трампа раскрыли главную сложность переговоров

23:55Мир
Ультиматум Британии и раздел Европы: СМИ узнали главные "хотелки" Путина

Ультиматум Британии и раздел Европы: СМИ узнали главные "хотелки" Путина

22:50Мир
Туннель под Днепром в Киеве: министр раскрыл стоимость и сроки строительства

Туннель под Днепром в Киеве: министр раскрыл стоимость и сроки строительства

22:00Экономика
Реклама

Популярное

Ещё
Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке дракона за 45 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке дракона за 45 с

Почему в ноябре стоит вылить уксус в слив: совет сантехника

Почему в ноябре стоит вылить уксус в слив: совет сантехника

Голубая ель приживется из веточки — простой способ размножения

Голубая ель приживется из веточки — простой способ размножения

Китайский гороскоп на завтра, 15 ноября: Петухам - компания, Тиграм - возвращение

Китайский гороскоп на завтра, 15 ноября: Петухам - компания, Тиграм - возвращение

Не только разбитое зеркало: 6 предметов, которые считаются источником негатива

Не только разбитое зеркало: 6 предметов, которые считаются источником негатива

Последние новости

01:30

Космическая загадка бросает вызов науке: найдена звезда с невероятной массой

14 ноября, суббота
23:55

Гарантии Украине и роль НАТО: у Трампа раскрыли главную сложность переговоров

22:50

Ультиматум Британии и раздел Европы: СМИ узнали главные "хотелки" Путина

22:22

Песня 1967 года из 12 строк неожиданно стала величайшим хитом в историиВидео

22:00

Туннель под Днепром в Киеве: министр раскрыл стоимость и сроки строительства

Будут работать на свой страх и риск: юрист — о последствиях новых правил Кабмина во время тревогБудут работать на свой страх и риск: юрист — о последствиях новых правил Кабмина во время тревог
21:57

Влажность больше не проблема: хитрость для быстрой сушки белья в домеВидео

21:44

День святого Николая-2026: когда празднуют и какие традиции соблюдают украинцы

21:11

Счета и сейфы украинцев внесут в единый реестр - кто получит к ним доступ

20:59

Бесплатный проезд в Киеве: в Раде раскрыли, кто сможет ездить по льготе

Реклама
20:28

Рекордные потери и дыра в бюджете: в РФ впервые заговорили о нежелании идти на войну

20:25

Есть погибший, среди 10 раненых - ребенок: РФ нанесла удар по Павлограду

19:55

Простое решене главной проблемы водителей: как предотвратить запотевание стеклаВидео

19:49

Куба готовится к военному вторжению США: заявление президента

19:10

Зачем Путин предложил перемирие в Константиновке: Копытько назвал причинымнение

19:09

Тест на IQ: нужно найти 5 отличий на картинке с бегуном за 11 секунд

19:05

Большинство киевлян может остаться без горячей воды: кому грозит отключение

18:55

Скрытый контроль на дорогах расширят: где появятся авто-"фантомы" полиции

18:51

Украинцам придётся платить больше за жильё: каким будет налог в 2027 году

18:36

Украинцам смягчили отключения света: какими будут графики 15 ноября

18:28

Условий пока нет: в Раде дали тревожный прогноз по срокам окончания войны

Реклама
18:23

Вселенная готовит награду: три знака зодиака скоро сорвут куш

18:19

Голубая ель приживется из веточки — простой способ размножения

17:58

Отопление без переплат: простые хитрости помогут резко сократить счетаВидео

17:40

Морские дроны Украины освоили новые задачи на суше: разработчики не ожидали такого

17:35

Домой могут вернуться 1000 украинцев: Лубинец сообщил о новом обмене

17:25

"Было больно": Фреймут показала изменения после пластической операции

17:21

Медведка не переносит одну смесь: как избавиться от вредителя на огороде осенью

17:08

В РФ заговорили о ликвидации Зеленского: пропагандисты сделали заявление

17:07

"Я выживу?": полицейский прикрыл собой ребенка во время удара дрона в Сумщине

17:04

Петухи начинают петь задолго до рассвета: ученые объяснили причину

17:00

В Запорожье десятки пострадавших после ударов РФ, среди раненых - детиФото

16:46

У проветривания зимой есть правила: сколько минут нужно для свежего воздуха

16:39

О мышах можно будет забыть: простой способ быстро очистить дом от грызуновВидео

16:28

"Детям доверять нельзя": Киркоров принял неожиданное решение

16:23

Любовь, деньги и неожиданности: что сулит гороскоп каждому знаку зодиака

16:17

Дания готовит для Украины помощь на сотни миллионов евро – Зеленский

16:11

Счета за свет станут меньше: 6 бытовых привычек, помогающих экономить

16:10

В Киеве частично закроют одну из линий метро: в Раде назвали сроки

15:57

Проблемы останутся позади: четыре знака китайского зодиака станут счастливее

15:49

До 15% предприятий потеряют статус критических - что изменится в бронировании

Реклама
15:44

Как утеплиться зимой и выглядеть модно: 5 лайфхаков стилисткиВидео

15:41

Осенняя обрезка вишни и черешни может оставить без ягод: что делать вместо секатора

15:34

Абсурдное требование и фарс вместо переговоров: в Сенате США резко ответили РФ

15:13

Трамп и Путин хотят встретиться в Китае, но Си Цзиньпин против - Reuters

15:12

Зачем класть один ботинок в сейф в отеле: стюардесса рассказала о необычном трюке

14:48

Зацветет уже в первый год: хитрый способ осенней посадки гортензииВидео

14:45

Путин хочет перекроить границы Европы: Зеленский рассказал, какие страны под угрозой

14:39

Как правильно обрезать малину и ежевику на зиму: секреты садоводов

14:10

Пуховик слипся после стирки: как вернуть ему прежний вид

14:00

Умер народный артист Украины: голос Дамблдора из "Гарри Поттера"

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Регионы
Новости ТернополяНовости ПолтавыНовости ЖитомираНовости СумНовости ОдессыНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости Харькова
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Новости шоу бизнеса
Максим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла Пугачева
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять