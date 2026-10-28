Трамп заявил о прогрессе с РФ и заговорил о встрече с Зеленским и Путиным

Американский лидер убежден, что в отношениях с Москвой по поводу войны в Украине удалось добиться существенных сдвигов.

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Трамп объявил о переговорах с Зеленским и Путиным / коллаж: Главред, фото: Офис президента, whitehouse.gov, t.me/news_kremlin

Главное из заявления Трампа:

В отношениях с РФ по поводу войны в Украине наблюдается значительный прогресс

В ближайшее время состоится встреча с участием Путина и Зеленского

Президент США Дональд Трамп заявил, что в ближайшее время рассчитывает на встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским и российским диктатором Владимиром Путиным. Соответствующее заявление американский лидер сделал во время общения с журналистами.

Оценивая нынешнее состояние диалога с Кремлем по поводу войны, глава Белого дома не скрывал оптимизма.

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По его словам, в отношениях Вашингтона с Москвой в контексте войны в Украине удалось добиться значительного прогресса.

"И, думаю, у нас есть значительный прогресс в отношениях с Россией - в контексте России и Украины. Вскоре состоится встреча, и, на мой взгляд, достигнут значительный прогресс", - подчеркнул Трамп.

На уточняющий вопрос о том, о какой именно встрече идет речь, он указал на диалог между лидерами Украины и России.

"С президентом Путиным и президентом Зеленским", - ответил лидер США.

Видео с заявлением Трампа о прогрессе в вопросе прекращения войны в Украине можно посмотреть по ссылке.

Почему переговоры без прекращения огня являются имитацией

Политолог Петр Олещук отмечал, что Россия может возобновить трехсторонние переговоры с США и Украиной в ноябре, однако это не будет означать реального продвижения к завершению войны.

По его словам, диктатор и военный преступник Владимир Путин использует новую встречу для демонстрации дипломатического прогресса Дональду Трампу, в то время как боевые действия будут продолжаться.

"Это - своеобразный подарок от Путина Трампу: мол, если тебе нужно продемонстрировать определенный прогресс в процессе урегулирования, я подарую тебе очередную встречу и отправлю на нее очередного Мединского, который расскажет о печенегах и половцах", - отметил он.

Мирные переговоры - последние новости

Как сообщал Главред, президент Финляндии Александр Стубб и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере 27 октября провели телефонный разговор с диктатором и военным преступником Владимиром Путиным. Стороны обсудили прекращение войны против Украины и дипломатические шаги для достижения мира.

Аналитики Института изучения войны заявляли, что Кремль последовательно отвергает предложения Киева и Вашингтона о полном или частичном прекращении огня, и заявления российских чиновников накануне трехсторонних переговоров не указывают на изменение этого курса.

Киев вместе с Вашингтоном добивается, чтобы новый раунд трехсторонних переговоров в Абу-Даби состоялся как минимум на неделю раньше. Сейчас встреча ориентировочно запланирована на период после промежуточных выборов в Конгресс США, примерно с 10 ноября.

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О персоне: Петр Олещук Петр Олещук - политолог, преподаватель Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. Родился в Припяти в 1983 году. В 2006 году окончил философский факультет университета имени Шевченко. Автор более 30 научных работ по политологии, пишет my.ua.

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