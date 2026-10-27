"Буданов с трудом сдерживал гнев": Le Monde о предложении США Украине на переговорах

Кратко:
- США предлагали возобновить транзит российской нефти и газа
- Идея входила в план послевоенного сотрудничества с РФ и Европой
- Буданов резко отверг эту схему, встречу прервали
Представители президента США Дональда Трампа Стив Виткофф и Джаред Кушнер предложили Украине возобновить транзит российской нефти и газа в Европу в рамках послевоенного экономического сотрудничества. Украинская делегация восприняла эту идею как риск возвращения к энергетической зависимости от Москвы, сообщает Le Monde.
Беседа состоялась 9 октября в гольф-клубе Шелл-Бэй в Галландейл-Бич. По данным издания, стороны обсуждали не только мирный процесс, но и масштабные экономические проекты после завершения войны.
Виткофф изложил концепцию регионального плана процветания, который должен был бы объединить Украину, Европу и Россию. Одним из элементов этого замысла могло стать полное возобновление работы трубопроводов, по которым российские энергоносители ранее проходили через украинскую территорию.
Аргументы американской стороны сводились к взаимной выгоде: Киев получал бы деньги за транзит, а европейские потребители - более дешевую энергию.
"Наша модель - не Беларусь, а Польша"
Предложение вызвало резкую реакцию главы Офиса президента Кирилла Буданова. По информации Le Monde, он расценил эту схему как попытку фактически привязать Киев к Москве. Издание подробно описало эмоциональное состояние чиновника во время встречи.
"Кирилл Буданов едва сдерживает гнев", - так описало ситуацию французское издание.
Свою позицию относительно будущего выбора Украины глава ОП сформулировал одним предложением.
"Наша модель - не Беларусь, а Польша!" - ответил Буданов.
После этого встречу прервали. Буданов позвонил Владимиру Зеленскому, который, по описанию издания, посоветовал ему не демонстрировать свои чувства.
Разговор перешел на тему дизельного топлива
Впоследствии переговоры возобновились, однако стороны перешли к другим экономическим договоренностям, в частности касающимся российского дизельного топлива.
Виткофф и Кушнер рассматривали деловые соглашения с Россией как возможный рычаг для завершения войны. Они подчеркивали потенциальную выгоду для всех участников, прежде всего от сотрудничества в энергетике.
Украинская делегация, в свою очередь, опасалась, что сближение Вашингтона и Москвы будет происходить в ущерб интересам Украины. Наибольшую тревогу вызывала перспектива возвращения российской нефти и газа на европейский рынок ещё до окончания войны.
Трамп нашел слабое место Путина: мнение эксперта
Оперная певица, общественная деятельница и экс-депутат Госдумы РФ Мария Максакова считает, что Дональд Трамп нашел действенные рычаги давления на Владимира Путина, которые могут заставить российское руководство согласиться на переговоры с Украиной. Речь идет о санкциях, которые начали наносить непосредственный ущерб окружению российского президента. Об этом она заявила во время чата на сайте Главред.
Одним из ключевых инструментов давления Максакова назвала ограничения в отношении платежной сети А7, которую Россия и Иран использовали для обхода финансовых санкций в качестве альтернативы SWIFT. По её мнению, именно эти меры затронули финансовые интересы окружения Путина.
"Мне кажется, что именно санкции против А7 (А7 - это глобальная платежная сеть, которую использовали Россия и Иран для обхода финансовых ограничений, она работала как альтернатива SWIFT, - ред.) стали тем, что непосредственно затронуло активы путинской группировки. Только сейчас они начали нести прямые убытки", - отметила Максакова.
Санкции против России - последние новости на эту тему
Напомним, как ранее сообщал Главред, администрация президента США рассматривает возможность смягчения санкций в отношении танкеров так называемого теневого флота. Этот шаг был обоснован стремлением снизить рекордные ставки фрахта путем смягчения санкций в отношении теневого флота и разрешения на перевозку легальной нефти. Компании, желающие использовать такие суда, должны подавать заявки в Министерство финансов США.
Президент США Дональд Трамп отложил введение предусмотренных законом Грэма пошлин и связанных с ними ограничений в отношении России. Белый дом обосновал это тем, что решение соответствует национальным интересам, и официально приостановил пошлины и санкции на определенный срок. Документ предоставлял президенту 30 дней на введение 100-процентных пошлин на импорт из нескольких стран и содержал положения о повышенных тарифах и санкциях против ряда российских структур.
Госсекретарь Марко Рубио пояснил, что приостановка мер связана с необходимостью оценить их экономические последствия для мировой экономики. Он отметил, что администрация воспользуется 60-дневной паузой для анализа влияния этих мер. Указ Трампа был подписан 16 октября, а сам закон Грема президент подписал 18 сентября.
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Об источнике: Le Monde
Le Monde - французская ежедневная вечерняя газета, главным редактором которой является Жерар Куртуа (фр. Gérard Courtois), генеральным директором - Эрик Израэлевич. Le Monde была основана Юбером Бев-Мери по распоряжению Шарля де Голля в 1944 году. Первый номер газеты вышел 19 декабря 1944 года. С 19 декабря 1995 года газета доступна в Интернете, сообщает "Википедия".
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