"Буданов с трудом сдерживал гнев": Le Monde о предложении США Украине на переговорах

Американская сторона обещала Украине доходы, а украинская делегация увидела в этой схеме угрозу новой зависимости от Москвы.

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США предлагали возобновить транзит газа из РФ через Украину / Коллаж: Главред, фото: president.gov.ua

Кратко:

США предлагали возобновить транзит российской нефти и газа

Идея входила в план послевоенного сотрудничества с РФ и Европой

Буданов резко отверг эту схему, встречу прервали

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Представители президента США Дональда Трампа Стив Виткофф и Джаред Кушнер предложили Украине возобновить транзит российской нефти и газа в Европу в рамках послевоенного экономического сотрудничества. Украинская делегация восприняла эту идею как риск возвращения к энергетической зависимости от Москвы, сообщает Le Monde.

Беседа состоялась 9 октября в гольф-клубе Шелл-Бэй в Галландейл-Бич. По данным издания, стороны обсуждали не только мирный процесс, но и масштабные экономические проекты после завершения войны.

Виткофф изложил концепцию регионального плана процветания, который должен был бы объединить Украину, Европу и Россию. Одним из элементов этого замысла могло стать полное возобновление работы трубопроводов, по которым российские энергоносители ранее проходили через украинскую территорию.

Аргументы американской стороны сводились к взаимной выгоде: Киев получал бы деньги за транзит, а европейские потребители - более дешевую энергию.

"Наша модель - не Беларусь, а Польша"

Предложение вызвало резкую реакцию главы Офиса президента Кирилла Буданова. По информации Le Monde, он расценил эту схему как попытку фактически привязать Киев к Москве. Издание подробно описало эмоциональное состояние чиновника во время встречи.

"Кирилл Буданов едва сдерживает гнев", - так описало ситуацию французское издание.

Свою позицию относительно будущего выбора Украины глава ОП сформулировал одним предложением.

"Наша модель - не Беларусь, а Польша!" - ответил Буданов.

После этого встречу прервали. Буданов позвонил Владимиру Зеленскому, который, по описанию издания, посоветовал ему не демонстрировать свои чувства.

Кирилл Буданов / Инфографика: Главред

Разговор перешел на тему дизельного топлива

Впоследствии переговоры возобновились, однако стороны перешли к другим экономическим договоренностям, в частности касающимся российского дизельного топлива.

Виткофф и Кушнер рассматривали деловые соглашения с Россией как возможный рычаг для завершения войны. Они подчеркивали потенциальную выгоду для всех участников, прежде всего от сотрудничества в энергетике.

Украинская делегация, в свою очередь, опасалась, что сближение Вашингтона и Москвы будет происходить в ущерб интересам Украины. Наибольшую тревогу вызывала перспектива возвращения российской нефти и газа на европейский рынок ещё до окончания войны.

Трамп нашел слабое место Путина: мнение эксперта

Оперная певица, общественная деятельница и экс-депутат Госдумы РФ Мария Максакова считает, что Дональд Трамп нашел действенные рычаги давления на Владимира Путина, которые могут заставить российское руководство согласиться на переговоры с Украиной. Речь идет о санкциях, которые начали наносить непосредственный ущерб окружению российского президента. Об этом она заявила во время чата на сайте Главред.

Одним из ключевых инструментов давления Максакова назвала ограничения в отношении платежной сети А7, которую Россия и Иран использовали для обхода финансовых санкций в качестве альтернативы SWIFT. По её мнению, именно эти меры затронули финансовые интересы окружения Путина.

"Мне кажется, что именно санкции против А7 (А7 - это глобальная платежная сеть, которую использовали Россия и Иран для обхода финансовых ограничений, она работала как альтернатива SWIFT, - ред.) стали тем, что непосредственно затронуло активы путинской группировки. Только сейчас они начали нести прямые убытки", - отметила Максакова.

Санкции против России - последние новости на эту тему

Напомним, как ранее сообщал Главред, администрация президента США рассматривает возможность смягчения санкций в отношении танкеров так называемого теневого флота. Этот шаг был обоснован стремлением снизить рекордные ставки фрахта путем смягчения санкций в отношении теневого флота и разрешения на перевозку легальной нефти. Компании, желающие использовать такие суда, должны подавать заявки в Министерство финансов США.

Президент США Дональд Трамп отложил введение предусмотренных законом Грэма пошлин и связанных с ними ограничений в отношении России. Белый дом обосновал это тем, что решение соответствует национальным интересам, и официально приостановил пошлины и санкции на определенный срок. Документ предоставлял президенту 30 дней на введение 100-процентных пошлин на импорт из нескольких стран и содержал положения о повышенных тарифах и санкциях против ряда российских структур.

Госсекретарь Марко Рубио пояснил, что приостановка мер связана с необходимостью оценить их экономические последствия для мировой экономики. Он отметил, что администрация воспользуется 60-дневной паузой для анализа влияния этих мер. Указ Трампа был подписан 16 октября, а сам закон Грема президент подписал 18 сентября.

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Об источнике: Le Monde Le Monde - французская ежедневная вечерняя газета, главным редактором которой является Жерар Куртуа (фр. Gérard Courtois), генеральным директором - Эрик Израэлевич. Le Monde была основана Юбером Бев-Мери по распоряжению Шарля де Голля в 1944 году. Первый номер газеты вышел 19 декабря 1944 года. С 19 декабря 1995 года газета доступна в Интернете, сообщает "Википедия".

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