США могут смягчить санкции против теневого флота РФ - Reuters

Танкерам под санкциями могут разрешить перевозить легальную нефть, однако аналитики сомневаются, что это существенно повлияет на рынок.

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США рассматривают возможность снятия санкций с российского "теневого флота" / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Википедия

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США обсуждают смягчение санкций для теневого флота

Цель - снизить рекордные ставки фрахта танкеров

Компаниям придется подавать заявки в Минфин США

В Минэнерго уверяют, что России это не поможет

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность смягчить санкции против судов так называемого теневого флота, которые перевозили нефть и нефтепродукты из России, Ирана и Венесуэлы. По словам американского чиновника, таким образом Вашингтон пытается сбить рекордные мировые ставки фрахта, сообщает Reuters.

Речь идет о том, чтобы разрешить перевозить на ранее подсанкционных судах "легальную нефть" – то есть сырую нефть или нефтепродукты, на которые не распространяются ограничения Вашингтона. Российская и иранская нефть, находящиеся под карательными мерами, к этой категории не относятся. Цель – вывезти больше сырья и продуктов переработки из Персидского залива.

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Компании, желающие использовать такие суда, должны будут подавать заявку в Министерство финансов США. В Министерстве энергетики заверили, что любое послабление не поможет России транспортировать нефть или нефтепродукты, а Минфин переадресовал вопросы журналистов энергетическому ведомству.

О переговорах публично упомянул министр энергетики США Крис Райт в видеообращении к Мировому нефтяному конгрессу в Эр-Рияде. По данным исследовательской компании Energy Aspects, он связал возможный шаг с рекордным фрахтом, который подрывает спрос на американскую нефть.

Давление после дизельного решения

Обсуждение началось всего через несколько дней после того, как Трамп временно снял санкции с российского дизельного топлива. Минфин США по поручению президента поручил OFAC немедленно выдать временную генеральную лицензию, разрешающую поставки российского дизеля на мировой рынок, – она будет действовать до 7 апреля.

Это решение вызвало волну критики со стороны Владимира Зеленского, европейских стран и части однопартийцев Трампа в Сенате. И украинский президент, и американские сенаторы назвали его подарком Путину, который даст Кремлю деньги на продолжение войны. В интервью Axios Зеленский назвал одностороннее снятие санкций несправедливым и нечестным.

Несмотря на заверения Минэнерго, стремление Трампа как можно быстрее вывести российский дизель на мировые рынки может подтолкнуть ведомства разрешить его перевозку именно этими судами.

Белый дом оперативно не ответил на запрос о комментарии. Высокие цены на топливо – риск для Трампа перед промежуточными выборами 3 ноября, на которых республиканцы стремятся сохранить контроль над обеими палатами Конгресса.

Почему рынок не почувствует облегчения

Ставки на перевозку танкерами достигли исторических максимумов: войны в Иране и Украине разогнали инфляцию, а американская нефть стала недосягаемой для азиатских НПЗ. Из-за этого переработчики в Азии ищут альтернативу на Ближнем Востоке и в Латинской Америке.

В Energy Aspects считают, что послабление заметно не повлияет на стоимость фрахта, хотя и может оживить перевозки на Ближнем Востоке. Аналитики обращают внимание и на техническое состояние судов: в основном это старые танкеры с плохим обслуживанием.

"Маловероятно, что это сразу добавит существенных мощностей основного флота, особенно с учетом того, что большинство танкеров, попавших под санкции из-за связей с Россией или Венесуэлой, активно торговали на протяжении последних трех месяцев", – говорится в записке Energy Aspects для клиентов.

По оценке компании, максимум, что может дать такой шаг, – это небольшое количество дополнительных танкеров для отдельных челночных рейсов через Ормузский пролив между Ираном и Оманом. Источники в морской отрасли также предупреждают: масштабного снижения ставок ждать не стоит, ведь страховщики судов по-прежнему обязаны соблюдать правила ЕС и Великобритании.

Кратко о теневом флоте России Теневой флот России (также "серый флот", "тёмный флот") - это термин для описания кораблей, используемых при перевозке нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа из РФ в обход санкций, введённых в связи со вторжением России в Украину. Как пишет Википедия, теневой флот состоит преимущественно из устаревших судов, осуществляющих навигацию без стандартной страховкисуда. Суда используют сложные схемы собственности и менеджмента компаний, а также часто меняют свои названия. Владельцев таких судов зачастую сложно установить. Как правило, корабли теневого флота используют так называемые удбные флаги и функционируют с нарушением морских законов. Российская Федерация потратила на создание теневого флота более 8 млрд долларов. По оценке Bloomberg от декабря 2023 года, 45 % российской нефти транспортировалось с помощью кораблей теневого флота.

Как писал Главред, США предложили европейским странам разморозить часть суверенных активов России, заблокированных после начала полномасштабного вторжения в Украину. Эти средства Вашингтон предлагает передать в специальную структуру под своим надзором. Так команда Дональда Трампа рассчитывает вернуть Владимира Путина за стол переговоров. Идею озвучили на прошлой неделе в Майами на встрече с представителями Украины, Франции, Германии, Великобритании, ЕС и НАТО. Европейские делегаты план отвергли.

9 октября президент США Дональд Трамп объявил о договоренности с главой Кремля Владимиром Путиным о поставках российского дизельного топлива на американский и мировой рынки.

Атаки на российские танкеры - новости

Как писал Главред, российские нефтяные танкеры и портовые терминалы начали оснащать противодроновыми сетками и металлическими клетками в качестве защиты от украинских ударов дронами. Такие способы противодействия БПЛА ранее видели только на суше, а теперь впервые перенесли на море.

6 октября возле берегов российского Сочи разразился масштабный пожар на нефтяном танкере, который находился в акватории порта. Судно, вероятно, перевозило российскую нефть. Российские пропагандистские ресурсы утверждают, что возгорание могло произойти после атаки беспилотного катера.

В августе издание Bloomberg писало со ссылкой на неназванного американского чиновника, что Украина согласилась не атаковать часть нероссийских нефтяных танкеров и инфраструктуру Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Черном море. Речь идет об объектах, критически важных для экспорта казахстанской нефти через российский терминал в Новороссийске.

В ночь на 16 июля Силы обороны Украины нанесли удары по ряду важных военных и военно-экономических целей страны-агрессора России. Среди них шесть танкеров и два буксира в акваториях Черного и Азовского морей.

Украинские беспилотники 18 июля атаковали 13 судов российского теневого флота в Чёрном море. В рамках операции "МоЛоЧКа" в общей сложности было поражено 172 судна.

В ночь на 6 июля Силы обороны Украины поразили два танкера, перевозившие бензин из Таганрога в оккупированный Крым. Также под ударом оказались нефтебаза в Керчи и пусковые установки ЗРК С-400.

В ночь на 7 июля подразделения Сил беспилотных систем Вооруженных сил Украины нанесли удары по восьми танкерам с топливом, которые относятся к так называемому теневому флоту России и находятся под международными санкциями.

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Об источнике: Reuters Reuters - британское агентство новостей и поставщик данных о финансовых рынках, предоставляющий информационные сообщения газетам и другим средствам массовой информации, пишет Википедия.



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