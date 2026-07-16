Вспыхнули танкеры, буксиры и нефтебаза: Украина мощно атаковала объекты РФ

Силы обороны провели масштабную ночную операцию против врага.

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"Теневой флот" России под прицелом Украины / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

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Украина поразила танкеры и буксиры РФ

В Шахтерске в результате атаки поражена нефтебаза

Среди пораженных судов есть как минимум два танкера "теневого флота" РФ

В ночь на 16 июля Силы обороны Украины нанесли удары по ряду важных военных и военно-экономических целей страны-агрессора России. Среди них шесть танкеров и два буксира в акваториях Черного и Азовского морей.

Как сообщил Генштаб ВС Украины, эти танкеры враг использует для транспортировки российской нефти и нефтепродуктов в обход международных санкций, а также для перевозки топлива в интересах вооруженных сил РФ.

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"Также была поражена нефтебаза "Шахтерск" в Шахтерске Донецкой области. Масштаб нанесенного ущерба и результаты поражения уточняются", - говорится в сообщении.

Кроме того, ночью был поражён автомобильный мост в районе Приморска Запорожской области и железнодорожный мост "Сиваш" в районе Чонгара (АР Крым), которые противник использует для военной логистики.Силы обороны поразили также склад средств радиоэлектронной борьбы противника в районе Новодарьевки Луганской области.

Под ударом оказались танкеры "теневого флота" РФ

Служба безопасности Украины сообщила, что во взаимодействии с Военно-морскими силами нанесла удар в Черном море по танкерам "Louise 1" и "Banda", входящим в состав "теневого флота" РФ. По судам, находящимся под санкциями Украины, выступили морские дроны СБУ "Мамай".

Танкер "Louise 1" задействован в транспортировке российской сырой нефти в период действия нефтяного эмбарго стран G7 и ЕС. Судно вывозило продукцию из российских портов Балтийского и Черного морей, отключая систему автоматической идентификации. Только в 2026 году оно перевезло почти 3 млн тонн российской нефти марки Urals.

Танкер "Banda" также транспортировал российскую сырую нефть из портов Усть-Луга, Керчь, Новороссийск, Находка.

"Во время атаки морских дронов СБУ авиация противника пыталась нанести по ним удары: стреляла из пулеметов и сбрасывала бомбы, но безрезультатно", - добавила СБУ.

Теневой флот России / Инфографика: Главред

Россияне критикуют власти из-за украинских ударов

Главред писал, что, по данным аналитиков ISW, в России близкий к Кремлю милблогер поставил под сомнение российскую систему обороны после удара Украины по кораблю ФСБ.

А всё потому, что российские войска не обнаружили морской дрон Украины заранее. Другой российский милблогер также подверг сомнению то, как украинские беспилотные корабли проникли незамеченными, прежде чем столкнуться с судном ФСБ.

Удары по танкерам РФ - последние новости

Напомним, Главред писал, что 14 июля в акватории Азовского моря были поражены пять танкеров, пять сухогрузов и рейдовый буксир РФ. Танкеры враг использует для транспортировки нефти и нефтепродуктов в обход международных санкций.

15 июля Силы беспилотных систем впервые поразили танкеры теневого флота РФ в акватории Черного моря. Украинские беспилотники "выследили" 20 судов.

Ранее, 11 июля, стало известно, что Силы обороны Украины поразили 21 российский танкер, а также буксиры, сухогрузы и другие плавсредства страны-агрессора в Азовском море.

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Об источнике: Генштаб ВСУ Генеральный штаб Вооруженных сил Украины - главный военный орган по планированию обороны государства, управлению применением Вооруженных сил Украины, координации и контролю за выполнением задач в сфере обороны другими военными формированиями, созданными в соответствии с законами Украины, органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, правоохранительными органами, Государственной специальной службой транспорта и Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины. Является рабочим органом Ставки Верховного Главнокомандующего Вооружённых Сил Украины, пишет Википедия.

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