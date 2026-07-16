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РФ ударила по Киеву баллистикой, погибли люди: свежие данные

Анна Ярославская
16 июля 2026, 06:44обновлено 16 июля, 07:33
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Минувшей ночью в столице прогремела серия мощных взрывов.
В двух районах Киева есть
В двух районах Киева есть "прилеты" после удара РФ / Коллаж: Главред, фото: ГосЧС ​

Кратко:

  • РФ ударила по Киеву баллистикой, погибли два человека
  • Пострадали шесть человек, троих госпитализировали
  • Есть попадания по складам и нежилым зданиям

В ночь на 16 июля российская оккупационная армия атаковала Киев с применением баллистического оружия. По состоянию на утро известно, что в результате вражеского удара есть жертвы.

Как сообщил мэр Киева, Виталий Кличко, два человека погибли. Пострадали 6 жителей столицы, среди них - 16-летний парень. Троих раненых медики госпитализировали.

видео дня

По словам мэра, в Святошинском районе зафиксировано попадание в складские помещения.

В Дарницком районе обломки ракеты упали на территории нежилой застройки.

По другому адресу в Дарницком районе - "прилет" в нежилое здание.

"В Святошинском, где попадали в складские помещения, и на Дарнице на территории нежилой застройки - пожары", - сообщал ночью Кличко.

откуда запускают ракеты по Украине, ракеты
Откуда РФ запускает ракеты по Украине / Инфографика: Главред

Обновлено. В ГосЧС сообщили, что в результате российского обстрела Киева два человека погибли. Еще пять человек ранены, среди них - один ребенок.

Под вражеским ударом оказались Святошинский и Дарницкий районы столицы.

Дарницкий район: произошел пожар в административно-складском здании, рядом припаркованных грузовых автомобилях и в складском помещении. Пожар ликвидирован. Два человека погибли. Два человека получили травы, среди них - один ребенок.

Святошинский район: в результате попадания произошел пожар в одноэтажном складском помещении. Три человека пострадали. Пожар локализован.

"Спасатели продолжают ликвидировать последствия российской агрессии. Информация о жертвах и пострадавших уточняется", - добавили в ГосЧС.

  • Последствия атаки РФ на Киев в ночь на 16 июля 2026
    Последствия атаки РФ на Киев в ночь на 16 июля 2026 Фото: t.me/dsns_telegram
  • Последствия атаки РФ на Киев в ночь на 16 июля 2026
    Последствия атаки РФ на Киев в ночь на 16 июля 2026 Фото: t.me/dsns_telegram
  • Последствия атаки РФ на Киев в ночь на 16 июля 2026
    Последствия атаки РФ на Киев в ночь на 16 июля 2026 Фото: t.me/dsns_telegram
  • Последствия атаки РФ на Киев в ночь на 16 июля 2026
    Последствия атаки РФ на Киев в ночь на 16 июля 2026 Фото: t.me/dsns_telegram
  • Последствия атаки РФ на Киев в ночь на 16 июля 2026
    Последствия атаки РФ на Киев в ночь на 16 июля 2026 Фото: t.me/dsns_telegram
  • Последствия атаки РФ на Киев в ночь на 16 июля 2026
    Последствия атаки РФ на Киев в ночь на 16 июля 2026 Фото: t.me/dsns_telegram
  • Последствия атаки РФ на Киев в ночь на 16 июля 2026
    Последствия атаки РФ на Киев в ночь на 16 июля 2026 Фото: t.me/dsns_telegram
  • Последствия атаки РФ на Киев в ночь на 16 июля 2026
    Последствия атаки РФ на Киев в ночь на 16 июля 2026 Фото: t.me/dsns_telegram
  • Последствия атаки РФ на Киев в ночь на 16 июля 2026
    Последствия атаки РФ на Киев в ночь на 16 июля 2026 Фото: t.me/dsns_telegram

Атаки РФ на Киев - новости

Как писал Главред, в ночь на 14 июля в Киеве прогремели взрывы. Армия страны-агрессора РФ атаковала столицу баллистическими ракетами с северного направления. В результате удара РФ в Киеве были зафиксированы пожары в Голосеевском и Дарницком районах города. К счастью, жертв и пострадавших в результате вражеской атаки нет.

Мощные взрывы прогремели в Киеве в ночь на среду, 8 июля, в результате российской воздушной атаки. Оккупанты применили для удара баллистическое оружие с нескольких направлений.

Российская атака на Киев в ночь на 6 июля привела к масштабным разрушениям и жертвам. По данным городской военной администрации, в результате есть погибшие и много пострадавших.

В ночь на 2 июля российская оккупационная армия нанесла массированный ракетно-дроновый удар по Киеву. Последствия зафиксированы в нескольких районах города. Разрушены жилые дома. Есть жертвы и пострадавшие.

Почему тревога из-за баллистики звучит уже после удара: ответ эксперта

Советник министра обороны и специалист по радиотехнологиям Сергей Бескрестнов ("Флеш") объяснил, что Украина получает информацию о запусках баллистических ракет от партнеров, главным образом благодаря спутниковому наблюдению.

Проблема в том, что ракета долетает до Киева всего за 2–4 минуты. За это время нужно получить данные, обработать их и объявить тревогу. Любой технический сбой может привести к задержке оповещения.

При этом бывают и ложные тревоги: спутники фиксируют подготовку к запуску, но сама ракета может так и не стартовать.

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О персоне: Виталий Кличко

Виталий Кличко - украинский государственный деятель, политик. Киевский городской голова с 5 июня 2014 года. Глава Киевской городской государственной администрации с 25 июня 2014 года. Боксер-профессионал, выступавший в тяжелой весовой категории, кикбоксер. Обладатель званий "Почетный" и "Вечный" чемпион мира по боксу в версии WBC, сообщает Википедия.

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