Число жертв растет, ситуация динамичная: свежие данные о ночной атаке РФ на Киев

Удар РФ по столице повлек тяжелые последствия. Разрушены дома, число погибших увеличивается. Десятки людей ранены.

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​ Удар РФ по Киеву - что известно о последствиях / Коллаж: Главред, фото: ГосЧС ​

Кратко:

Войска РФ совершили массированный ночной обстрел Киева

Серьезные разрушения зафиксированы в жилом секторе города

Экстренные службы продолжают обновлять данные о жертвах

В ночь на 2 июля российская оккупационная армия нанесла массированный ракетно-дроновый удар по Киеву. Последствия зафиксированы в нескольких районах города. Разрушены жилые дома. Число жертв и пострадавших растет. Власти столицы обновляют данные.

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07:30 По имеющейся информации, уже подтверждены 56 пострадавших, в том числе 2 ребенка.

По состоянию на 07:00 в результате атаки зафиксированы повреждения и разрушения более чем на 30 локациях во всех районах Киева.

"Есть очень значительные прямые прилеты по жилым домам, где из под завалов, к сожалению, деблокируют в том числе погибших", - сообщили в КМВА.

В настоящее время службы работают над развертыванием штабов рядом с ключевыми пострадавшими локациями.

Известно о 9 подтвержденных погибших, проверяется информация еще о нескольких лицах, но работы на местах продолжаются. Также подтверждены 34 раненых, в том числе ранен по меньшей мере 1 ребенок.

Оккупанты применили для удара по Украине более 50 ракет и более 70 реактивных БПЛА.

Мониторы опубликовали карту, на которой виден примерный маршрут БпЛА и ракет во время сегодняшней атаки.

Карта движения дронов и ракет / t.me/mon1tor_ua

06:56 Мэр Кличко сообщает о 10 погибших в столице.

06:53 До 8 человек возросло число погибших из-за российской атаки по Киеву, еще 21 человек пострадал, сообщили в ГосЧС.

Ликвидация последствий ударов продолжается, на местах работают 570 спасателей и более 125 единиц техники.

По состоянию на 06:18 количество жертв российского удара возросло до 8.

Есть очень серьезные разрушения и значительное количество пострадавших, в том числе детей, сообщил глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.

"Ситуация очень динамичная", - подчеркнул он.

В 06:17 мэр Киева Кличко сообщал о пяти погибших. 34 человека пострадали. 32 из них медики госпитализировали. Двоим оказали помощь на месте.

05:54 - По данным ГосЧС, в Киеве в результате массированной российской атаки в ночь на 2 июля два человека погибли, еще 12 - пострадали, 16 человек удалось спасти

Возникли пожары и разрушения гражданской инфраструктуры и жилых домов в нескольких районах города.

Дарницкий район: частичные разрушения жилых 5-этажек, 9-этажек, верхних этажей 16-этажки и частных домов.

В Сети появились кадры последсвтий удара. От взрыва между домами образовалась огромная воронка.

Одна из девятиэтажек разрушена, еще несколько домов охвачены огнем. На месте работают спасатели.

Сотрудники ГосЧС нашли собаку. Что с ее хозяевами - пока неизвестно.

Смотрите видео - Последствия атаки РФ по Киеву:

Шевченковский район: произошел пожар общей кровли 7-этажного жилого дома и здания гостиницы. По другим адресам зафиксированы разрушения 5-этажки, возгорание в жилой 5-этажке на площади 300 кв. м, а также в 3-этажном нежилом здании.

Голосеевский район: пожар на техническом этаже 16-этажки.

Печерский район: разрушение жилой 9-этажки, а также пожар в пределах 1 и 2 этажей на площади 200 кв. м. Удалось спасли человека.

Оболонский район: пожар на территории складской площадки, откуда в ближайшее пожарное подразделение люди принесли пострадавшего: ему спасатели оказывают первую медицинскую помощь.

Святошинский район: повреждены 2 частных жилых дома.

Деснянский район: повреждение жилой 9-этажки.

Откуда РФ запускает ракеты по Украине / Инфографика: Главред

Украинцев предупреждали о массированном ударе

Мониторинговые каналы сообщали о признаках подготовки России к масштабной комбинированной атаке. По их данным, противник может задействовать стратегическую авиацию, корабли-носители крылатых ракет, баллистическое вооружение и значительное количество ударных беспилотников.

Как писал Главред, в ночь на 2 июля была зафиксирована активность стратегической авиации РФ.

Эксперт по вопросам безопасности, руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI" Павел Лакийчук отметил, что Россия существенно изменила подход к подготовке ракетных ударов, сочетая военные действия с информационно-психологическим воздействием.

Подготовительные этапы к ракетной атаке обычно могут длиться 48–72 часа, после чего иногда фиксируется отбой воздушной тревоги. В то же время подобные циклы способны повторяться несколько раз, формируя у населения эффект постоянного ожидания опасности.

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О персоне: Виталий Кличко Виталий Кличко - украинский государственный деятель, политик. Киевский городской голова с 5 июня 2014 года. Глава Киевской городской государственной администрации с 25 июня 2014 года. Боксер-профессионал, выступавший в тяжелой весовой категории, кикбоксер. Обладатель званий "Почетный" и "Вечный" чемпион мира по боксу в версии WBC, сообщает Википедия.

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