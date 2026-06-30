Россия готовит новый массированный удар по Украине - какая область станет целью

Украинцев призвали быть особенно внимательными к воздушным тревогам в связи с угрозой возможной массированной комбинированной атаки со стороны России.

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Россия готовит новый массированный удар по Украине - что известно / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, Главред

Ключевые тезисы:

Украинцев призывают не игнорировать ночные тревоги

Мониторинговые каналы зафиксировали признаки подготовки атаки РФ

Основными целями комбинированного удара могут стать Киев и область

Страна-агрессор Россия готовит новый массированный удар по территории Украины. Атака может состояться в ночь на 1 июля. Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин в своем Telegram-канале.

"Этой ночью возможен массированный российский удар по украинским регионам. Призываю жителей Херсонской области быть внимательными, реагировать на сигналы воздушной тревоги и в случае угрозы укрываться в безопасных местах. Берегите себя и своих близких", - сообщил Прокудин. видео дня

/ Скриншот

С подобным обращением выступил и мэр Ивано-Франковска, который также призвал жителей не терять бдительности.

"Будьте внимательны к возможной ночной тревоге!", - отметил мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив.

Также реагировать на тревоги призвал глава Центра противодействия дезинформации при СНБОУ Андрей Коваленко.

"Максимально внимательно относитесь к тревогам", - предупредил он.

ЦПД / Инфографика: Главред

Между тем мониторинговые каналы сообщают о признаках возможной подготовки России к масштабной комбинированной атаке. По их данным, противник может задействовать стратегическую авиацию, корабли-носители крылатых ракет, баллистическое вооружение и значительное количество ударных беспилотников.

В частности, речь идет о готовности к применению до семи стратегических бомбардировщиков Ту-95МС, до трех Ту-160, пяти истребителей МиГ-31К, двух ракетоносцев, десятков баллистических и крылатых ракет, а также примерно 1200 беспилотников различных типов. Среди возможного вооружения также называют ракеты Х-101, "Калибр", "Искандер-К", "Искандер-М" и гиперзвуковые "Циркон".

По информации наблюдателей, атака может длиться в течение двух суток. Основной целью, по их оценке, могут стать Киев и Киевская область.

В то же время авторы мониторинговых каналов предполагают, что перед основным комбинированным ударом Россия может прибегнуть к масштабному налёту ударных и имитационных беспилотников в направлении западных областей Украины.

По их мнению, это может использоваться для отвлечения внимания и перегрузки системы противовоздушной обороны перед возможными запусками ракет по другим направлениям.

Откуда и какими типами ракет РФ наносит удары по Украине / Инфографика: Главред

Почему Россия усилила атаки на Украину - комментарий эксперта

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Олег Жданов отметил, что в последнее время Россия значительно усилила масштабы и интенсивность атак на Киев и другие украинские города. По его мнению, такая тактика свидетельствует о сложном положении Кремля. Эксперт считает, что в российском политическом руководстве нарастает паника, а Москва пытается любой ценой восстановить паритет и вернуть себе преимущество, в частности в сфере беспилотных технологий.

Жданов также подчеркнул, что последние удары стали не только более масштабными, но и более продолжительными по времени. По его оценке, Россия использует для атак практически весь имеющийся арсенал ракет и беспилотников, который может оперативно задействовать.

"А запуск таких разных ракет и дронов влечет за собой проблемы взаимодействия, потому что разные виды авиации, разные типы ракет, разная скорость, разные системы наведения и время подлета", - пояснил эксперт.

Удары по Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул сообщил о ракетном ударе по объекту гражданской инфраструктуры. По сообщениям, в результате попадания есть погибшие и раненые. В результате атаки погибли три человека, ещё 23 получили ранения.

Также президент Владимир Зеленский сообщал о серии массированных атак РФ по нескольким регионам Украины. По официальной информации, массированные удары по Украине охватили Днепр, Запорожье, Никополь, Сумскую, Одесскую, Черниговскую, Херсонскую и Харьковскую области.

Глава Запорожской ОВА Иван Федоров рассказал подробности ударов по Запорожью и повреждения гражданской инфраструктуры. По его словам, под ударом оказался детский сад и другие объекты инфраструктуры. По предварительным данным, один человек погиб, число раненых возросло до девяти.

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О персоне: Андрей Коваленко Андрей Коваленко - лейтенант Сил обороны Украины, в декабре 2023 года откомандирован на должность заместителя руководителя ЦПД. В январе 2024 года был назначен руководителем Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины. По словам нового руководителя, Центр будет занимать проактивную позицию в защите интересов государства, в частности в информационном пространстве. ЦПД будет противостоять попыткам россиян, ФСБ, ГРУ и СЗР РФ, которые пытаются влиять на настроения украинского общества и распространять фейки об Украине за рубежом. "Мы хотим сформировать вокруг Центра мощное сообщество, заинтересованное в защите нашей страны, и призываем лидеров мнений работать вместе, чтобы противодействовать российским ИПсО", - подчеркнул Андрей Коваленко.

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