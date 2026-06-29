Россия нанесла массированный удар по Украине, число жертв растет — что известно

Массированные атаки РФ охватили сразу несколько областей Украины. Зеленский сообщил о последствиях и объяснил, какое оружие способно спасти больше жизней.

https://glavred.info/war/rossiya-nanesla-massirovannyy-udar-po-ukraine-chislo-zhertv-rastet-chto-izvestno-10776590.html Ссылка скопирована

Россия нанесла удар по Украине - что известно о последствиях / Коллаж: Главред, фото: ГСЧС Днепропетровской области

Что сказал Владимир Зеленский:

В результате ракетного удара РФ по Днепру погибли 5 человек, 29 ранены

Россияне атаковали дроном обычную маршрутку в Запорожье

Зеленский призвал Европу ускорить разработку антибаллистической защиты

Войска РФ в течение суток нанесли серию массированных ударов по различным регионам Украины. Под ударами оказались Днепр, Запорожье, Никополь, Сумская, Одесская, Черниговская, Херсонская и Харьковская области. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"Россия нанесла ракетный удар по Днепру, по инфраструктуре. На месте сейчас продолжается спасательная операция. Задействованы все службы, людям оказывается вся необходимая помощь. К сожалению, на данный момент известно, что пять человек погибли. Мои соболезнования родным и близким. Двадцать девять человек ранены в результате этого удара", - сообщил Владимир Зеленский.

видео дня

Помимо Днепра, российские войска атаковали и другие украинские города и области. По словам главы государства, оккупанты применяли как ракеты, так и ударные беспилотники, а отдельные атаки были направлены даже против спасателей, выполнявших свою работу.

"Сегодня был нанесён российский удар по Запорожью, по обычной маршрутке. Трое человек погибли в результате этой атаки дроном. Мои соболезнования. Шесть человек ранены, и среди них - ребёнок. В Никополе россияне нанесли повторный удар по спасателям, по пожарной машине. Наносили удары по объектам энергетики в Сумской, Одесской и Черниговской областях. Также были удары по Херсону и Харьковской области", - сказал президент.

Отдельно Зеленский обратил внимание на необходимость усиления защиты украинского неба. Он подчеркнул, что современные средства противоракетной обороны остаются одним из ключевых факторов для сохранения жизней мирных жителей, а также призвал европейских партнеров ускорить развитие собственных оборонных возможностей.

"Важно, чтобы в Европе работа над собственной противоракетной защитой велась максимально активно. Свои системы, ракеты. Чем быстрее таких возможностей станет больше, тем больше жизней удастся защитить", - подытожил он.

Откуда и какими типами ракет РФ атакует Украину / Инфографика: Главред

Почему Россия усилила атаки на Украину - комментарий эксперта

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Олег Жданов отметил, что в последнее время Россия значительно усилила масштабы и интенсивность ударов по Киеву и другим украинским городам.

По его мнению, такая тактика свидетельствует о сложном положении Кремля. Эксперт считает, что в российском политическом руководстве нарастает паника, а Москва пытается любой ценой восстановить утраченное преимущество, в частности в сфере беспилотных технологий.

Жданов также обратил внимание на то, что последние атаки стали не только более масштабными, но и более продолжительными по времени. По его оценке, Россия использует практически весь доступный арсенал ракет и дронов, который может быстро задействовать для нанесения ударов. В то же время применение большого количества разнородных средств поражения создает трудности с координацией, ведь они отличаются скоростью полета, системами наведения, временем подлета и задействуют различные виды авиации.

"А безвыходная ситуация в России связана с тем, что там прекрасно понимают, что ресурсы заканчиваются, в частности, видят дефицит бюджета. Если глава Центробанка РФ открыто говорит о настолько серьёзных бюджетных проблемах, что следующим этапом станет конфискация вкладов населения. А Зюганов вообще с трибуны заявил, что Россия находится на пороге 1917 года и нельзя допустить революции", - подытожил он.

Удары по Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, ГСЧС сообщила о ракетном ударе по аграрному предприятию в Одесской области. Спасатели ликвидировали масштабный пожар после попадания, пожар на складах охватил складские помещения и автомобили. В результате атаки один человек погиб и трое получили ранения.

Глава Одесской ОГА Олег Кипер также сообщал об ударах по гражданскому судоходству в Черном море. Удар по торговым судам привел к пожару на сухогрузе и эвакуации экипажа. По сообщениям, повреждены три гражданских судна, среди погибших - повар, гражданин Египта.

Председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул сообщил о баллистическом ударе по объекту гражданской инфраструктуры в Кривом Роге. Удар по Кривому Рогу привёл к повреждению здания и техники в месте попадания. По данным местных властей, погибли три человека и более двадцати получили ранения, спасатели ликвидировали пожар.

Читайте также:

О персоне: Олег Жданов Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966 года, Дрезден, ГДР) - советский и украинский военнослужащий, полковник запаса ВСУ, украинский военный аналитик и видеоблогер. С 2016 года регулярно выступает не только на украинском телевидении и в украинской прессе, но и дает комментарии зарубежным СМИ. В 2012 году открыл собственный канал на YouTube, на котором публикует видео с аналитикой боевых действий, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред