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Путин сделал заявление о наступлении на Сумы: есть ли угроза для города

Анна Ярославская
29 июня 2026, 10:38
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Российский диктатор утверждает, что российским войскам якобы осталось 10,5 км до Сум.
Стелла
Путин назвал расстояние до Сум и раскрыл новые планы Генштаба РФ / Коллаж: Главред, фото: скриншот, Суспільне Суми

Ключевые тезисы:

  • Путин заявил о нахождении армии РФ в 10,5 км от города Сумы
  • Диктатор отрицает планы по политическому захвату Сумской области
  • Оккупанты якобы подошли на расстояние до 5 км к окраинам Купянска

Российские оккупационные войска якобы находятся в 10,5 км от города Сумы. об этом заявил глава Кремля Владимир Путин в интервью российскому пропагандисту Павлу Зарубину. По словам Путина, российские войска продолжают выполнять задачи по созданию так называемой "зоны безопасности" вдоль государственной границы.

"Напомню, что цель российских войск на Сумском и Волчанском направлениях заключается в создании зоны безопасности вдоль наших границ. Эта задача была поставлена после вторжения ВСУ в Курскую область и атак на наши приграничные районы. Кстати, до города Сумы… осталось где-то 10,5 километра", - заявил диктатор РФ.

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В то же время глава Кремля заверил, что у России якобы нет политических планов по захвату Сум или области.

"Каких-либо политических планов в отношении этого города и региона в целом у нас нет. Будем ориентироваться на предложения Минобороны и Генштаба. Войска на этом направлении действуют активно, решительно, продвигаются быстрыми темпами", – сказал он.

Сумы, Сумщина, Инфографика
Сумы / Инфографика: Главред

Заявление Путина о Купянске

Отдельно Путин прокомментировал ситуацию на Купянском направлении. По его словам, армия РФ находится в 2,5-5 км от западной окраины Купянска.

Хозяин Кремля также упомянул фотографию президента Украины Владимира Зеленского возле стелы города, сделанную во время визита в декабре 2025 года.

"Начну с города Купянска, на фоне стелы которого представители киевского режима любят устраивать фотосессии. Наши войска находятся на расстоянии от 2,5 до 4-5 километров от западной границы города. Противник уже совершил ряд контратак, но успеха не добился", - заявил глава Кремля.

Купянск Инфографика
Купянск / Инфографика: Главред

На данный момент независимого подтверждения озвученных Путиным данных о расстоянии российских войск до Сум и Купянска нет.

Что на самом деле происходит на Сумщине: мнение эксперта

Военный эксперт Иван Тимочко в эфире Ранок.LIVE прокомментировал заявления Кремля о том, что российские войска якобы находятся в 10,5 км от Сум и стремятся создать так называемую "зону безопасности".

По словам Тимочко, Путин пытается выдать провал наступления в Сумской области за военный успех. Первоначальные планы России были гораздо масштабнее. Оккупанты рассчитывали взять под контроль Сумскую область, прорваться в направлении Киевской области и захватить областной центр. Однако этот замысел потерпел крах.

"Они наступали довольно значительными силами, но всё провалилось. 60-тысячное объединение потерпело поражение", - отметил Тимочко.

Именно из-за отсутствия реальных достижений Кремль вынужден создавать информационную картину успеха.

Эксперт также обратил внимание, что озвученные российской стороной расстояния не соответствуют действительности. По его словам, если сравнивать ситуацию с прошлым годом, то расстояние до административной границы Сум изменилось лишь примерно с 18,5 до 17,5 км. При этом речь идет именно о границе города, а не о его центральной части.

По мнению Тимочко, если бы российские войска действительно приблизились к Сумам на 10 км, ситуация была бы значительно опаснее. В частности, город оказался бы в зоне массированного обстрела FPV-дронами и полевой артиллерией.

Война РФ в Украине и планы оккупантов - новости

Как писал Главред, в мае спикер 8-го корпуса ДШВ Вадим Карпяк заявлял, что российские оккупанты хотят захватить Сумы и Харьков. Захват этих областных центров является ближайшими задачами россиян.

В свою очередь, руководитель ЦПД при СНБО Андрей Коваленко заявил, что у РФ нет сил для захвата Сум или Харькова.

Аналитики Института изучения войны писали о том, что российское военное командование пятый месяц подряд распространяет ложные заявления о ситуации на Купянском направлении, создавая иллюзию наступления там, где его фактически нет. По словам экспертов, может создаться ложное впечатление, будто российские войска уже захватили Купянск и движутся дальше. На самом же деле россияне не удерживают укрепленных позиций в городе, а на его территории остались лишь единичные диверсионные группы.

Российский диктатор Владимир Путин, вероятно, уже подготовил план военных действий на лето 2026 года. Его цель остается неизменной - полный захват Донецкой области.

Тем временем президент Украины Владимир Зеленский утвердил новую 40-дневную операцию Службы безопасности Украины, направленную на усиление давления на страну-агрессора.

В войне наступил перелом: анализ Financial Times

Позиции России начинают ослабевать как на фронте, так и в экономической сфере. Об этом в своей колонке для Financial Times пишет экономический обозреватель Мартин Сандбу.

Удары по нефтеперерабатывающим заводам ограничили возможности России по экспорту. Операции против оккупационного правительства Крыма вынудили страну-агрессора объявить чрезвычайное положение после отключений электроэнергии и нехватки топлива.

"Аналогичные изменения наблюдаются и в отношении относительной экономической мощи России и Украины. Уже давно ясно, что Россия достигла предела своих экономических возможностей", - отмечает аналитик.

Дефицитные расходы Москвы, возможно, всё ещё кажутся управляемыми в абсолютных масштабах. Но это потому, что финансирование войны также осуществлялось за счёт целевого частного кредитования и заимствований региональных правительств, что в совокупности повышает финансовую нестабильность.

Что касается экономики Украины, то, несмотря на постоянные атаки России, ей удалось частично компенсировать спад производства с 2022 года, и ожидается, что в этом году она продолжит расти. Налоговые поступления постепенно увеличиваются, а ожидания бизнеса улучшаются.

Таким образом, изменение настроений параллельно реальному перелому в пользу Украины.

"Это создает окно возможностей для друзей Киева еще больше изменить баланс - путем дальнейшей поддержки Украины и дальнейшего ограничения возможностей России вести войну.

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О персоне: Иван Тимочко

Тимочко Иван - участник боевых действий, действующий военнослужащий, председатель Совета резервистов Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины, ветеран АТО, сообщает Википедия.

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