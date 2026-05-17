В России заявили о 'захвате' Купянска: в ISW раскрыли реальную ситуацию

Герасимов также утверждает, что россияне вошли в Великую Шапковку, захватили всю Борову и Кутковку, а также половину Шиковки и 85 % Лимана.

Герасимов сообщил о "захвате" Купянска

Российское военное командование пятый месяц подряд распространяет ложные заявления о ситуации на Купянском направлении, создавая иллюзию наступления там, где его фактически нет. На это указывают аналитики Института изучения войны, которые проанализировали свежие заявления начальника Генштаба РФ Валерия Герасимова.

Во время встречи с командованием Западной группировки войск Герасимов заявил, что российские силы якобы продвигаются к западу от Купянска в направлении Шевченково. Он также приписал оккупантам контроль над Великой Шапковкой, Боровой, Кутковкой, половиной Шиковки и большей частью Лимана.

Аналитики ISW отмечают: такие утверждения могут создать ложное впечатление, будто российские войска уже захватили Купянск и движутся дальше. На самом же деле, по их оценкам, россияне не удерживают укрепленных позиций в городе, а на его территории остались лишь единичные диверсионные группы.

Эксперты не нашли подтверждений присутствия оккупантов в Великой Шапковке, Шиковке, Кутковке или Лимане. Зато есть доказательства, что российские подразделения проникли лишь на 14,2% территории Купянска, 6,5% Кутковки и 0,06% Лимана.

По оценкам ISW, российские силы находятся как минимум в двух километрах от Шиковки и в четырех — от Великой Шапковки. Несмотря на заявления Герасимова о "наступлении на Шевченково", оккупанты даже не приблизились к полному захвату Купянска, без чего движение по трассе H-20 невозможно.

Аналитики отмечают, что Россия не смогла или не захотела сосредоточить достаточные ресурсы для масштабных наступательных действий на этом направлении. Украинские оборонительные линии выдерживают весенне-летнее давление, а ВСУ сохраняют тактическую инициативу в отдельных районах фронта.

ISW предполагает, что систематические преувеличения со стороны Герасимова и других российских чиновников могут свидетельствовать о нежелании признавать реальное положение дел. Это, по мнению аналитиков, способно повлиять на оперативное и стратегическое планирование РФ, которое все больше основывается на собственных выдумках, а не на фактах.

Напомним, Главред писал, что Силы обороны Украины добились успеха вблизи Великого Бурлука в Харьковской области. Украинским воинам удалось вернуть контроль над участком фронта между селами Амбарное и Миловое.

Ранее сообщалось, что в результате спланированной операции Силы обороны Украины провели зачистку населенного пункта Одрадное Двуречанского района Харьковской области и вернули его вместе с прилегающей местностью под свой контроль.

Накануне в Харьковской области украинские штурмовики прорвали оборону россиян. Защитники зачистили передний край противника вглубь до ротного опорного пункта.

Об источнике: Институт изучения войны (ISW) Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) — американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия. В настоящее время ISW работает как некоммерческая организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, вражеских угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.

