Противовоздушная оборона Подмосковья ослаблена: в РФ произошла диверсия

Что сообщили партизаны:
- В результате диверсии в Подмосковье ослаблена защита ПВО
- Работа нескольких башен связи нарушена
Агенты партизанского движения "Атеш" ослабили противовоздушную защиту Подмосковья. Как сообщили в Telegram движения, партизаны нарушили работу нескольких башен связи в районах Путилково, Коммунарки и Домодедово Московской области.
На этих объектах размещались модули РЭБ, обеспечивавшие контроль низколетящих целей, передачу данных и координацию между подразделениями системы ПВО.
"После диверсии система ПВО на ближних подступах к Москве потеряла часть точек наблюдения", — говорится в сообщении.
В "Атеш" отметили, что без этих устройств данные о низколетящих целях перестают поступать вовремя. Соответственно, снижается скорость реагирования, а часть маршрутов остается без прикрытия.
ВСУ обнаружили слабое место ПВО РФ
Главред писал, что по данным аналитиков ISW, ВСУ обнаружили критическую уязвимость в российской системе ПВО и начали систематически наносить по ней удары, с которыми трудно справиться.
Кампания дальнобойных ударов Украины продолжает использовать перегруженные российские системы ПВО для нанесения ущерба нефтяной инфраструктуре и военным объектам в России и оккупированном Крыму.
Диверсии в России - последние новости
Напомним, Главред писал, что в начале мая партизаны "Атеш" провели успешную диверсию в тылу российской оккупационной армии и сорвали опрокидывание военных грузов на Сумское направление.
Накануне партизаны в Воронеже провели диверсию, полностью дезорганизовавшую железнодорожную логистику окупантов на Купянском направлении.
Ранее повстанческое движение "Свобода России" совершило серию диверсий, направленных против российской военной логистики. Уничтожены десятки локомотивов, задействованных в перевозке вооружения, боеприпасов и военной техники для нужд армии РФ в войне против Украины.
Об источнике: движение "Атеш"
"Атеш" — военное партизанское движение на временно оккупированных территориях Украины, а также на территории России, созданное украинцами и крымскими татарами в сентябре 2022 года в результате российского военного вторжения, пишет Википедия.
