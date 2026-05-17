Противовоздушная оборона Подмосковья ослаблена: в РФ произошла диверсия

Партизаны подожгли важные объекты в Московской области.

https://glavred.info/world/protivovozdushnaya-oborona-podmoskovya-oslablena-v-rf-proizoshla-diversiya-10765463.html Ссылка скопирована

Диверсия ослабила защиту РФ от украинских дронов / Коллаж: Главред, фото: t.me/atesh_ua

Что сообщили партизаны:

В результате диверсии в Подмосковье ослаблена защита ПВО

Работа нескольких башен связи нарушена

Агенты партизанского движения "Атеш" ослабили противовоздушную защиту Подмосковья. Как сообщили в Telegram движения, партизаны нарушили работу нескольких башен связи в районах Путилково, Коммунарки и Домодедово Московской области.

На этих объектах размещались модули РЭБ, обеспечивавшие контроль низколетящих целей, передачу данных и координацию между подразделениями системы ПВО.

видео дня

"После диверсии система ПВО на ближних подступах к Москве потеряла часть точек наблюдения", — говорится в сообщении.

В "Атеш" отметили, что без этих устройств данные о низколетящих целях перестают поступать вовремя. Соответственно, снижается скорость реагирования, а часть маршрутов остается без прикрытия.

Скриншот из телеграм-канала Главред

Видео диверсии в Подмосковьи, проведенной партизанами, смотрите в нашем Telegram-канале по ссылке.

ВСУ обнаружили слабое место ПВО РФ

Главред писал, что по данным аналитиков ISW, ВСУ обнаружили критическую уязвимость в российской системе ПВО и начали систематически наносить по ней удары, с которыми трудно справиться.

Кампания дальнобойных ударов Украины продолжает использовать перегруженные российские системы ПВО для нанесения ущерба нефтяной инфраструктуре и военным объектам в России и оккупированном Крыму.

Диверсии в России - последние новости

Напомним, Главред писал, что в начале мая партизаны "Атеш" провели успешную диверсию в тылу российской оккупационной армии и сорвали опрокидывание военных грузов на Сумское направление.

Что известно о партизанском движении "Атеш" / Инфографика: Главред

Накануне партизаны в Воронеже провели диверсию, полностью дезорганизовавшую железнодорожную логистику окупантов на Купянском направлении.

Ранее повстанческое движение "Свобода России" совершило серию диверсий, направленных против российской военной логистики. Уничтожены десятки локомотивов, задействованных в перевозке вооружения, боеприпасов и военной техники для нужд армии РФ в войне против Украины.

Другие новости:

Об источнике: движение "Атеш" "Атеш" — военное партизанское движение на временно оккупированных территориях Украины, а также на территории России, созданное украинцами и крымскими татарами в сентябре 2022 года в результате российского военного вторжения, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред