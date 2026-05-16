"Смертельный удар": французы 200 лет назад раскрыли секрет гибели России

Алферов рассказал о малоизвестном документе XVIII века, в котором французские дипломаты называли независимость Украины ключевой угрозой для России.

Что станет причиной краха России — французы раскрыли секрет 200 лет назад

О чем идет речь в материале:

Почему независимая Украина — приговор для России

Какую роль отводили Украине страны Европы более 200 лет назад

Европейские государства еще в конце XVIII века осознавали, что Украина оставалась главным вызовом для Московщины. Украинский историк и глава Института национальной памяти Александр Алферов в видео на YouTube привел исторический документ французской дипломатии 1795 года, в котором речь шла о роли Украины в возможном крахе Москвы.

Главред выяснил, что думали в Европе об Украине 200 лет назад.

По словам историка, французские дипломаты еще более 200 лет назад прямо указывали на то, что восстановление независимости Украины станет фатальным ударом для Московщины и толчком к освобождению других народов.

В чем секрет гибели Московщины

Историк процитировал письмо французского посольства в Министерство иностранных дел Франции от 1795 года.

"Бороться с Московщиной, нужно обязательно учесть силу Украины. Когда-то независимая, она еще не забыла, чем она была", — процитировал документ Алферов.

По словам специалиста, даже в XVIII веке европейские политики понимали, что украинская идентичность и стремление к свободе остаются главной проблемой для имперской Москвы.

Почему независимость Украины называли смертельным ударом для России

В письме французские дипломаты также обращали внимание на постоянное давление Московщины на украинский народ.

"Несмотря на деспотию Московщины, которая душит все украинское, эта казацкая нация по-прежнему свободолюбива", — отметил эксперт, цитируя исторический документ.

Алферов подчеркнул, что независимость Украины рассматривалась как фактор, который может кардинально изменить ситуацию для других народов, подконтрольных Москве.

"Это был бы смертельный удар по Московщине, если бы Украина вновь стала независимой. Тогда она сыграла бы главную роль в освобождении всех народов, которые сейчас стонут в московском иге", — процитировал историк.

Лозунг УПА и "тюрьма народов"

Отдельно Александр Алферов провел историческую параллель с XX веком и освободительным движением украинцев.

"Между прочим, лозунгом Украинской повстанческой армии было "Свобода народам, свобода человеку". Ну а СССР был назван "Тюрьмой народов", — подчеркнул историк.

Александр Алферов

О личности: Александр Алферов Александр Анатольевич Алферов (род. 30 ноября 1983, Киев) — украинский историк, радиоведущий, общественный и политический деятель, кандидат исторических наук, научный сотрудник Института истории Украины НАН Украины, председатель Института национальной памяти Украины, майор запаса ВСУ, сообщает Википедия.

