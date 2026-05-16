Мошенники запустили новую 'схему': деньги списываются за считанные минуты

Украинцев призывают не переходить по сомнительным ссылкам.

Новые мошеннические схемы

Кратко:

Мошенники маскируют свои схемы под "помощь от ООН"

Житель Тернополя потерял почти 29 тысяч гривен

В Украине мошенники начали использовать новую схему для обмана. Они размещают в социальных сетях объявления о якобы помощи от ООН. Об этом сообщили в управлении Национальной полиции Тернопольской области.

Отмечается, что недавно жертвой интернет-мошенников стал житель Тернопольщины 1959 года рождения. Мужчина поверил в сообщение о якобы денежной помощи от международной организации и потерял свои сбережения.

"К сотрудникам Тернопольского районного управления полиции с заявлением обратился житель Тернополя. Потерпевший сообщил, что в социальной сети увидел объявление о получении "помощи от ООН". Перейдя по указанной ссылке, мужчина ввел реквизиты своей банковской карты. После этого со счета заявителя было списано 28 493 гривни. Связь с так называемыми "представителями помощи" прервалась", — говорится в сообщении.

В настоящее время по данному факту следователи полиции проводят проверку и устанавливают лиц, причастных к преступлению.

Правоохранители также призывают украинцев не переходить по сомнительным ссылкам и не вводить реквизиты банковских карт на неизвестных сайтах.

"Информацию о государственных или международных выплатах проверяйте только на официальных ресурсах. Если вы стали жертвой мошенников — немедленно обращайтесь в полицию по номеру 102", — добавили в полиции.

Как сообщал Главред, ранее украинцев предупреждали об опасной фишинговой рассылке, которая якобы поступает от Министерства энергетики. Мошенники рассылают электронные сообщения с призывами к оплате и вложенными файлами или ссылками, которые предлагают скачать. Именно эти вложения могут содержать вредоносное программное обеспечение, способное открыть злоумышленникам доступ к компьютеру и персональным данным.

Также в Украине набирает популярность и другая мошенническая схема. Прямо во время телефонного разговора со счета могут списать все средства.

Об источнике: Национальная полиция Украины Национальная полиция Украины — центральный орган исполнительной власти, обеспечивающий охрану прав и свобод человека, противодействие преступности, поддержание общественной безопасности и порядка. Деятельность Национальной полиции направляется и координируется Кабинетом Министров Украины через Министра внутренних дел в соответствии с законом, пишет Википедия.

