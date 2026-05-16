Резкий рост или падение: чего ожидать от курса доллара и евро с понедельника

Курс валют зависит от ситуации на мировом рынке и динамики пары евро/доллар.

https://glavred.info/economics/rezkiy-rost-ili-padenie-chego-ozhidat-ot-kursa-dollara-i-evro-s-ponedelnika-10765211.html Ссылка скопирована

Прогноз курса валют на следующую неделю / коллаж: Главред, фото: pixabay

Главное из заявления банкира:

Валютный рынок в конце мая будет стабильным

Спрос на валюту превысит предложение на 10-15%

НБУ будет компенсировать дисбаланс спроса

В конце мая валютный рынок Украины останется относительно стабильным, несмотря на повышенный спрос на валюту и внешние риски. Об этом заявил директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой в комментарии УНИАН.

По его словам, на следующей неделе спрос на валюту будет превышать предложение примерно на 10-15%, однако этот дисбаланс не будет представлять угрозы для курсовой стабильности, поскольку его компенсирует Национальный банк.

видео дня

Он добавил, что одним из главных источников спроса на валюту остаются импортеры топлива.

"Из-за высоких цен на нефть и рисков обострения ситуации вокруг Ормузского пролива компании пытаются заранее обезопасить себя от возможного подорожания дизеля и бензина. Кроме того, на валютный рынок будут влиять внутренняя инфляция, геополитические риски, международная финансовая помощь Украине, а также ситуация на фронте и экономические последствия российской агрессии", — отметил банкир.

Ормузский пролив / Инфографика: Главред

Лесовой также подчеркнул, что банки и обменные пункты будут учитывать собственную операционную прибыль, однако разница между курсами покупки и продажи валюты, скорее всего, останется умеренной.

"Это важный маркер для населения: при базовом сценарии не стоит ожидать ни панического роста наличного курса, ни резкого его снижения", — говорит он.

По его прогнозу, курс доллара в ближайшее время будет находиться в пределах 43,75-44,35 грн, а курс евро — 50,5-52,5 грн в зависимости от ситуации на мировом рынке и динамики пары евро/доллар.

Курс доллара / Инфографика: Главред

Когда курс доллара может вырасти

Экономический эксперт и президент Международного института свободы Ярослав Романчук говорил, что украинская валюта может ослабнуть до 55-60 гривен за доллар в соответствии с состоянием украинской экономики, но пока Нацбанк сдерживает девальвацию.

По его мнению, в течение ближайших двух-трех кварталов может произойти "перемещение" капиталов из гривни в иностранную валюту, после чего курс национальной валюты начнет снижаться.

Курс валют — последние новости

Как сообщал Главред, в понедельник, 18 мая, Национальный банк Украины укрепил гривню по отношению к евро и злотому. В то же время доллар продолжил рост.

Тарас Лесовой ранее заявлял, что в Украине не ожидается особых сдвигов в сторону роста курса доллара и евро, также нет весомых предпосылок для заметного снижения стоимости валюты.

В то же время вице-президент Ассоциации украинских банков, председатель правления Глобус Банка Сергей Мамедов считает, что в мае валютный рынок Украины будет оставаться относительно стабильным, однако с возможными колебаниями курса валют.

Читайте также:

О личности: Тарас Лесовой Тарас Лесовой — украинский банкир, начальник департамента казначейства Глобус Банка. Часто делится прогнозами относительно курса валют и изменений ситуации на рынке.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред