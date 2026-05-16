Резкий рост или падение: чего ожидать от курса доллара и евро с понедельника

Мария Николишин
16 мая 2026, 10:42
Курс валют зависит от ситуации на мировом рынке и динамики пары евро/доллар.
Главное из заявления банкира:

  • Валютный рынок в конце мая будет стабильным
  • Спрос на валюту превысит предложение на 10-15%
  • НБУ будет компенсировать дисбаланс спроса

В конце мая валютный рынок Украины останется относительно стабильным, несмотря на повышенный спрос на валюту и внешние риски. Об этом заявил директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой в комментарии УНИАН.

По его словам, на следующей неделе спрос на валюту будет превышать предложение примерно на 10-15%, однако этот дисбаланс не будет представлять угрозы для курсовой стабильности, поскольку его компенсирует Национальный банк.

Он добавил, что одним из главных источников спроса на валюту остаются импортеры топлива.

"Из-за высоких цен на нефть и рисков обострения ситуации вокруг Ормузского пролива компании пытаются заранее обезопасить себя от возможного подорожания дизеля и бензина. Кроме того, на валютный рынок будут влиять внутренняя инфляция, геополитические риски, международная финансовая помощь Украине, а также ситуация на фронте и экономические последствия российской агрессии", — отметил банкир.

Лесовой также подчеркнул, что банки и обменные пункты будут учитывать собственную операционную прибыль, однако разница между курсами покупки и продажи валюты, скорее всего, останется умеренной.

"Это важный маркер для населения: при базовом сценарии не стоит ожидать ни панического роста наличного курса, ни резкого его снижения", — говорит он.

По его прогнозу, курс доллара в ближайшее время будет находиться в пределах 43,75-44,35 грн, а курс евро — 50,5-52,5 грн в зависимости от ситуации на мировом рынке и динамики пары евро/доллар.

Когда курс доллара может вырасти

Экономический эксперт и президент Международного института свободы Ярослав Романчук говорил, что украинская валюта может ослабнуть до 55-60 гривен за доллар в соответствии с состоянием украинской экономики, но пока Нацбанк сдерживает девальвацию.

По его мнению, в течение ближайших двух-трех кварталов может произойти "перемещение" капиталов из гривни в иностранную валюту, после чего курс национальной валюты начнет снижаться.

Курс валют — последние новости

Как сообщал Главред, в понедельник, 18 мая, Национальный банк Украины укрепил гривню по отношению к евро и злотому. В то же время доллар продолжил рост.

Тарас Лесовой ранее заявлял, что в Украине не ожидается особых сдвигов в сторону роста курса доллара и евро, также нет весомых предпосылок для заметного снижения стоимости валюты.

В то же время вице-президент Ассоциации украинских банков, председатель правления Глобус Банка Сергей Мамедов считает, что в мае валютный рынок Украины будет оставаться относительно стабильным, однако с возможными колебаниями курса валют.

О личности: Тарас Лесовой

Тарас Лесовой — украинский банкир, начальник департамента казначейства Глобус Банка. Часто делится прогнозами относительно курса валют и изменений ситуации на рынке.

доллар евро курс валют курс гривны курс доллара курс евро
