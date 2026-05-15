Под угрозой Киевская и Черниговская области: Зеленский сделал срочное обращение

Ключевые тезисы
- Зеленский предупредил об угрозе атак из Беларуси
- Украина усилит оборону на северном направлении
- Руководство страны остается целью для РФ
Беларусь может готовить новые атаки либо на Черниговско-Киевском направлении, либо против стран НАТО, граничащих с Беларусью.
Как сообщил президент Владимир Зеленский, Украина уже разрабатывает план реагирования и усиливает оборону на северном направлении.
"Сейчас наблюдается повышенная активность со стороны России — я имею в виду разговор с Александром Лукашенко. Они хотят гораздо сильнее втянуть Беларусь в войну и именно с территории Беларуси начать дополнительные агрессивные операции — либо против нашего Черниговско-Киевского направления, либо против одной из стран НАТО, граничащих с Беларусью. Конечно, мы будем и в дальнейшем защищать Украину, защищать наших людей, украинцев – я поручил нашим Силам обороны и безопасности Украины подготовить план реагирования, и на Ставке мы его рассмотрим и утвердим. Черниговско-киевское направление мы будем усиливать", - рассказал президент.
Также Зеленский отметил, что руководство Украины сейчас под мишенью россиян.
"Давно они вынашивают этот план. Сейчас, после Ирана, снова активизировались: ищут, где мы находимся, где мы бываем. Так же о других людях из украинского руководства, разведки, наших специальных служб, — сказал Владимир Зеленский. — Кое-кто там, в Москве, так и не понял, что украинцы никогда не сдадут свою независимость, и в любом случае — на Банковой или без Банковой — свою землю, свой суверенитет, свое государство мы не сдадим".
Угроза со стороны Беларуси
Как ранее сообщал Главред, Александр Лукашенко публично заявил о необходимости подготовки Беларуси к возможной войне и фактически подтвердил усиление военной активности у границ Украины, комментируя мобилизационные мероприятия в Беларуси. В СНБО Украины считают, что подобные заявления являются частью давления со стороны РФ и элементом психологической операции против Украины и стран НАТО.
На севере Украины уже фиксируют дополнительные угрозы. Госпогранслужба ранее предупреждала про активность со стороны Беларуси возле украинской границы, включая разведывательные действия и использование технических средств наблюдения. Украинским подразделениям поручено сохранять повышенную готовность. Ситуацию на этом направлении контролируют круглосуточно.
Вам может быть интересно:
- Киев 2.0 и тайный приказ Путина для Лукашенко: что готовит Беларусь против Украины
- "Специфическая активность со стороны Беларуси": Зеленский предупредил о новой угрозе
- Из Беларуси в Украину залетел воздушный шар-ретранслятор – пограничники
О персоне: Владимир Зеленский
Владимир Зеленский - украинский государственный деятель, шестой и действующий Президент Украины с 20 мая 2019 года. До вступления в должность получил известность как шоумен, актер, комик, режиссер, продюсер и сценарист. Был совладельцем и художественным руководителем "Студии Квартал-95" (2003-2019) и генеральным продюсером телеканала "Интер" (2010-2012).
Политическую карьеру начал в 2019 году и баллотировался на выборах президента Украины 2019 года. По итогам голосования избран Президентом Украины, сообщает Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред