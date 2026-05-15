Под угрозой Киевская и Черниговская области: Зеленский сделал срочное обращение

Зеленский сделал срочное обращение

Ключевые тезисы

Зеленский предупредил об угрозе атак из Беларуси

Украина усилит оборону на северном направлении

Руководство страны остается целью для РФ

Беларусь может готовить новые атаки либо на Черниговско-Киевском направлении, либо против стран НАТО, граничащих с Беларусью.

Как сообщил президент Владимир Зеленский, Украина уже разрабатывает план реагирования и усиливает оборону на северном направлении.

"Сейчас наблюдается повышенная активность со стороны России — я имею в виду разговор с Александром Лукашенко. Они хотят гораздо сильнее втянуть Беларусь в войну и именно с территории Беларуси начать дополнительные агрессивные операции — либо против нашего Черниговско-Киевского направления, либо против одной из стран НАТО, граничащих с Беларусью. Конечно, мы будем и в дальнейшем защищать Украину, защищать наших людей, украинцев – я поручил нашим Силам обороны и безопасности Украины подготовить план реагирования, и на Ставке мы его рассмотрим и утвердим. Черниговско-киевское направление мы будем усиливать", - рассказал президент.

Также Зеленский отметил, что руководство Украины сейчас под мишенью россиян.

"Давно они вынашивают этот план. Сейчас, после Ирана, снова активизировались: ищут, где мы находимся, где мы бываем. Так же о других людях из украинского руководства, разведки, наших специальных служб, — сказал Владимир Зеленский. — Кое-кто там, в Москве, так и не понял, что украинцы никогда не сдадут свою независимость, и в любом случае — на Банковой или без Банковой — свою землю, свой суверенитет, свое государство мы не сдадим".

Угроза со стороны Беларуси

Как ранее сообщал Главред, Александр Лукашенко публично заявил о необходимости подготовки Беларуси к возможной войне и фактически подтвердил усиление военной активности у границ Украины, комментируя мобилизационные мероприятия в Беларуси. В СНБО Украины считают, что подобные заявления являются частью давления со стороны РФ и элементом психологической операции против Украины и стран НАТО.

На севере Украины уже фиксируют дополнительные угрозы. Госпогранслужба ранее предупреждала про активность со стороны Беларуси возле украинской границы, включая разведывательные действия и использование технических средств наблюдения. Украинским подразделениям поручено сохранять повышенную готовность. Ситуацию на этом направлении контролируют круглосуточно.

О персоне: Владимир Зеленский Владимир Зеленский - украинский государственный деятель, шестой и действующий Президент Украины с 20 мая 2019 года. До вступления в должность получил известность как шоумен, актер, комик, режиссер, продюсер и сценарист. Был совладельцем и художественным руководителем "Студии Квартал-95" (2003-2019) и генеральным продюсером телеканала "Интер" (2010-2012). Политическую карьеру начал в 2019 году и баллотировался на выборах президента Украины 2019 года. По итогам голосования избран Президентом Украины, сообщает Википедия.

