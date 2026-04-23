Угроза наступления на Украину из Беларуси: генерал СБУ дал неожиданный прогноз

Россия преследует в Беларуси сразу несколько целей, убежден Виктор Ягун.

Появился прогноз вероятности наступления из Беларуси

Главное из заявлений Ягуна:

Бывший заместитель главы СБУ, генерал-майор запаса СБУ Виктор Ягун прокомментировал вопрос о вероятности нового наступления страны-агрессора РФ на Украину с территории Беларуси.

Как подчеркнул он в интервью Главреду, Россия преследует здесь несколько целей: "Во-первых, демонстрирует лояльность Беларуси".

Эксперт также отмечает, что эта информационная кампания заставляет Украину удерживать значительное количество войск на северных рубежах.

"А это касается не только логистики, но и человеческих ресурсов, которых нам и так не хватает на востоке. То есть это способ изнурения Украины: заставлять распылять силы. Фактически, это часть долгосрочной стратегии", - добавил Ягун.

Ранее Лукашенко вышел с заявлением об окончании войны в Украине. Самопровозглашенный президент Беларуси считает, что окончание войны зависит от одного мирового лидера.

Напомним, ранее Лукашенко заявил, что Россия могла бы нанести удар по резиденции Зеленского. По словам Лукашенко, у России имеются все технические возможности для нанесения удара по резиденции Зеленского во время его пребывания там.

Напомним, Главред писал, что Лукашенко приснилось, что война в Украине началась из-за плохого отношения к русскоязычному населению, которое якобы "притесняли, убивали, травили".

О персоне: Виктор Ягун Виктор Ягун – украинский военный, гражданский активист, генерал-майор запаса Службы безопасности Украины. В период с марта 2014-го по июнь 2015-го года был заместителем председателя СБУ. Под предводительством Ягуна добывалась и обнародовалась информация об участии российских войск и работе спецслужб в войне против Украины на Донбассе. Участник ООС на Донбассе.

