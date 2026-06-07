РФ ударила по хранилищу ядерного топлива возле Чернобыля: что известно

Президент заявил, что Россия сознательно нанесла удар по объекту ядерной инфраструктуры Украины.

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Попадание в хранилище ядерного топлива в Чернобыле / Коллаж: Главред, фото: t.me/GeneralStaffZSU

Что известно:

Возле Чернобыля "прилетело" в хранилище ядерного топлива

Дрон повредил здание приема контейнеров

Пострадавших нет, радиационный фон в норме

В ночь на 7 июня российские войска атаковали Централизованное хранилище отработанного ядерного топлива в Чернобыльской зоне отчуждения. После удара возник пожар. Об этом сообщил Энергоатом.

По данным компании, около 02:10 вражеский ударный беспилотник атаковал площадку ЦХОТ. Она расположена вблизи села Буряковка Киевской области, примерно в 15 километрах от Чернобыльской АЭС.

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"Очередной удар по объекту ядерной инфраструктуры в очередной раз продемонстрировал всему миру истинное лицо кремлевского режима, который сознательно создает угрозы ядерной и радиационной безопасности. Россия продолжает действовать как государство-террорист и ядерный террорист, пренебрегая международным правом и безопасностью миллионов людей", — подчеркнули в "Энергоатоме".

В результате попадания частично разрушено здание приема контейнеров. В то же время в компании подчеркнули, что отработанное ядерное топливо в этом здании не хранилось.

После удара возник пожар площадью около 40 квадратных метров. Огонь удалось быстро локализовать и полностью ликвидировать. Пострадавших среди персонала нет.

По официальным данным, радиационный фон на территории объекта остается в пределах нормы. Специалисты продолжают мониторинг ситуации и взаимодействуют с соответствующими государственными службами.

Подробности от Генштаба

В Генштабе ВСУ подтвердили прямое попадание дрона и отметили, что на месте обнаружены остатки БПЛА типа "Shahed".

"Указанный объект предназначен для долгосрочного безопасного хранения отработанного ядерного топлива из реакторов типа ВВЭР украинских атомных электростанций", — говорится в сообщении.

Что известно о Чернобыльской АЭС / Главред - инфографика

В Генштабе подчеркнули, что атака является очередным актом ядерного террора со стороны России и частью системной политики создания угроз для объектов атомной энергетики Украины и Европы. Также отмечается, что в ходе полномасштабной войны российские силы неоднократно использовали маршруты полета ракет и дронов вблизи ядерных объектов, создавая риски масштабных радиационных аварий.

"Вооруженные Силы Украины подчеркивают, что ответственность за все угрозы ядерной и радиационной безопасности, созданные в результате российской агрессии, полностью лежит на Российской Федерации. Международное сообщество должно дать надлежащую оценку этим преступным действиям и усилить давление на государство-агрессора с целью недопущения ядерной катастрофы в центре Европы", — добавили в Генштабе.

Реакция Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский заявил , что российские войска нанесли очередной удар по территории вблизи Чернобыльской атомной электростанции. Он назвал атаку "чрезвычайно подлой" и подчеркнул, что Россия сознательно целилась в ядерную инфраструктуру.

"Объект чрезвычайно критической инфраструктуры. И чрезвычайно подлый российский удар. МИД Украины, Министерство энергетики и все наши службы уже занимаются тем, чтобы каждый из партнеров знал, что произошло. Россия сознательно нанесла удар именно по этому объекту ядерной инфраструктуры", — отметил глава государства.

Зеленский подчеркнул, что на данный момент не зафиксировано превышения радиационного фона. В то же время он подчеркнул, что действия России представляют прямую угрозу ядерной безопасности.

"Украинские спасатели потушили пожар на этом объекте после удара. И нужны реальные новые шаги со стороны мира, чтобы россияне почувствовали, что такая их террористическая война – удар по самой России", – сказал он.

Президент также сообщил, что только этой ночью российские удары были нанесены по гражданским объектам в 13 областях Украины. По его словам, за последнюю неделю Россия выпустила по Украине 88 ракет, более 3250 ударных беспилотников и около 1800 управляемых авиабомб.

Удары РФ по АЭС – новости по теме

Как сообщал Главред, вблизи Запорожской АЭС в результате удара беспилотника погиб сотрудник станции. В МАГАТЭ подчеркнули, что удары вблизи ядерных объектов представляют угрозу ядерной безопасности и не должны происходить.

В результате российских ударов 7 февраля украинские атомные электростанции были вынуждены снизить выработку электроэнергии, а один из энергоблоков автоматически отключился, сообщил президент Владимир Зеленский. По его словам, РФ атаковала объекты, от которых зависит работа АЭС, создавая угрозу не только для Украины, но и для всей Европы.

Кроме того, в ночь на 14 февраля российский дрон с фугасной боевой частью попал в укрытие 4-го энергоблока Чернобыльской АЭС. Существовала потенциальная угроза утечки радиоактивных веществ. Превышения радиационного фона не зафиксировано.

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Об источнике: Энергоатом Компания "Энергоатом" является оператором четырех действующих атомных электростанций Украины, на которых эксплуатируется 15 атомных энергоблоков (13 энергоблоков типа ВВЭР-1000 и два - ВВЭР-440) общей установленной мощностью 13 835 МВт, 2 гидроагрегата Александровской ГЭС (25 МВт), 3 гидроагрегата Ташлыкской ГАЭС (453 МВт) (гидроагрегат № 3 в 2022 году был подключен к энергосистеме). ГП "НАЭК "Энергоатом" обеспечивает более 55% потребностей Украины в электроэнергии. Украина занимает седьмое место в мире и второе в Европе по показателю установленной мощности АЭС.

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