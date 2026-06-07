Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

РФ ударила по хранилищу ядерного топлива возле Чернобыля: что известно

Руслана Заклинская
7 июня 2026, 12:19
google news Подпишитесь
на нас в Google
Президент заявил, что Россия сознательно нанесла удар по объекту ядерной инфраструктуры Украины.
РФ ударила по хранилищу ядерного топлива возле Чернобыля: что известно
Попадание в хранилище ядерного топлива в Чернобыле / Коллаж: Главред, фото: t.me/GeneralStaffZSU

Что известно:

  • Возле Чернобыля "прилетело" в хранилище ядерного топлива
  • Дрон повредил здание приема контейнеров
  • Пострадавших нет, радиационный фон в норме

В ночь на 7 июня российские войска атаковали Централизованное хранилище отработанного ядерного топлива в Чернобыльской зоне отчуждения. После удара возник пожар. Об этом сообщил Энергоатом.

По данным компании, около 02:10 вражеский ударный беспилотник атаковал площадку ЦХОТ. Она расположена вблизи села Буряковка Киевской области, примерно в 15 километрах от Чернобыльской АЭС.

видео дня

"Очередной удар по объекту ядерной инфраструктуры в очередной раз продемонстрировал всему миру истинное лицо кремлевского режима, который сознательно создает угрозы ядерной и радиационной безопасности. Россия продолжает действовать как государство-террорист и ядерный террорист, пренебрегая международным правом и безопасностью миллионов людей", — подчеркнули в "Энергоатоме".

В результате попадания частично разрушено здание приема контейнеров. В то же время в компании подчеркнули, что отработанное ядерное топливо в этом здании не хранилось.

После удара возник пожар площадью около 40 квадратных метров. Огонь удалось быстро локализовать и полностью ликвидировать. Пострадавших среди персонала нет.

По официальным данным, радиационный фон на территории объекта остается в пределах нормы. Специалисты продолжают мониторинг ситуации и взаимодействуют с соответствующими государственными службами.

Подробности от Генштаба

В Генштабе ВСУ подтвердили прямое попадание дрона и отметили, что на месте обнаружены остатки БПЛА типа "Shahed".

"Указанный объект предназначен для долгосрочного безопасного хранения отработанного ядерного топлива из реакторов типа ВВЭР украинских атомных электростанций", — говорится в сообщении.

Что известно о Чернобыльской АЭС
Что известно о Чернобыльской АЭС / Главред - инфографика

В Генштабе подчеркнули, что атака является очередным актом ядерного террора со стороны России и частью системной политики создания угроз для объектов атомной энергетики Украины и Европы. Также отмечается, что в ходе полномасштабной войны российские силы неоднократно использовали маршруты полета ракет и дронов вблизи ядерных объектов, создавая риски масштабных радиационных аварий.

"Вооруженные Силы Украины подчеркивают, что ответственность за все угрозы ядерной и радиационной безопасности, созданные в результате российской агрессии, полностью лежит на Российской Федерации. Международное сообщество должно дать надлежащую оценку этим преступным действиям и усилить давление на государство-агрессора с целью недопущения ядерной катастрофы в центре Европы", — добавили в Генштабе.

Реакция Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский заявил , что российские войска нанесли очередной удар по территории вблизи Чернобыльской атомной электростанции. Он назвал атаку "чрезвычайно подлой" и подчеркнул, что Россия сознательно целилась в ядерную инфраструктуру.

"Объект чрезвычайно критической инфраструктуры. И чрезвычайно подлый российский удар. МИД Украины, Министерство энергетики и все наши службы уже занимаются тем, чтобы каждый из партнеров знал, что произошло. Россия сознательно нанесла удар именно по этому объекту ядерной инфраструктуры", — отметил глава государства.

Зеленский подчеркнул, что на данный момент не зафиксировано превышения радиационного фона. В то же время он подчеркнул, что действия России представляют прямую угрозу ядерной безопасности.

"Украинские спасатели потушили пожар на этом объекте после удара. И нужны реальные новые шаги со стороны мира, чтобы россияне почувствовали, что такая их террористическая война – удар по самой России", – сказал он.

Президент также сообщил, что только этой ночью российские удары были нанесены по гражданским объектам в 13 областях Украины. По его словам, за последнюю неделю Россия выпустила по Украине 88 ракет, более 3250 ударных беспилотников и около 1800 управляемых авиабомб.

Удары РФ по АЭС – новости по теме

Как сообщал Главред, вблизи Запорожской АЭС в результате удара беспилотника погиб сотрудник станции. В МАГАТЭ подчеркнули, что удары вблизи ядерных объектов представляют угрозу ядерной безопасности и не должны происходить.

В результате российских ударов 7 февраля украинские атомные электростанции были вынуждены снизить выработку электроэнергии, а один из энергоблоков автоматически отключился, сообщил президент Владимир Зеленский. По его словам, РФ атаковала объекты, от которых зависит работа АЭС, создавая угрозу не только для Украины, но и для всей Европы.

Кроме того, в ночь на 14 февраля российский дрон с фугасной боевой частью попал в укрытие 4-го энергоблока Чернобыльской АЭС. Существовала потенциальная угроза утечки радиоактивных веществ. Превышения радиационного фона не зафиксировано.

Читайте также:

Об источнике: Энергоатом

Компания "Энергоатом" является оператором четырех действующих атомных электростанций Украины, на которых эксплуатируется 15 атомных энергоблоков (13 энергоблоков типа ВВЭР-1000 и два - ВВЭР-440) общей установленной мощностью 13 835 МВт, 2 гидроагрегата Александровской ГЭС (25 МВт), 3 гидроагрегата Ташлыкской ГАЭС (453 МВт) (гидроагрегат № 3 в 2022 году был подключен к энергосистеме).

ГП "НАЭК "Энергоатом" обеспечивает более 55% потребностей Украины в электроэнергии.

Украина занимает седьмое место в мире и второе в Европе по показателю установленной мощности АЭС.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
Владимир Зеленский Чернобыль Чернобыльская АЭС война на Донбассе Чернобыльская зона война России и Украины
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
РФ ударила по хранилищу ядерного топлива возле Чернобыля: что известно

РФ ударила по хранилищу ядерного топлива возле Чернобыля: что известно

12:19Украина
Мышеловка захлопывается: дроны удали по мосту на Крым, проезд перекрыт

Мышеловка захлопывается: дроны удали по мосту на Крым, проезд перекрыт

12:01Война
Украина в мае освободила больше территорий, чем захватила РФ: в ISW раскрыли цифры

Украина в мае освободила больше территорий, чем захватила РФ: в ISW раскрыли цифры

11:31Война
Реклама

Популярное

Ещё
"Это катастрофа": Лукашенко заговорил об участии в войне против Украины

"Это катастрофа": Лукашенко заговорил об участии в войне против Украины

Дерево засохнет вместе с корнями: как избавиться от поросли деревьев на участке

Дерево засохнет вместе с корнями: как избавиться от поросли деревьев на участке

Тест на IQ: нужно найти 12 различий на картинке мальчика-пирата за 29 с

Тест на IQ: нужно найти 12 различий на картинке мальчика-пирата за 29 с

Китайский гороскоп на сегодня, 7 июня: Лошадям - путаница, Кроликам - упрямство

Китайский гороскоп на сегодня, 7 июня: Лошадям - путаница, Кроликам - упрямство

Владельцы солнечных панелей развеяли популярные мифы о деньгах

Владельцы солнечных панелей развеяли популярные мифы о деньгах

Последние новости

13:35

Клещи будут обходить ваш двор стороной: ученые раскрыли надежный способ защиты

13:25

Как сказать по-украински "качели" — правильный ответ знают не всеВидео

13:18

Главный признак зрелости: как выбрать самый сладкий арбуз

13:00

Киркоров перекроил себе лицо и стал посмешищем — как он выглядит сейчас

12:51

Киев только второй: какой город в Украине официально самый большой, ответ удивитВидео

От России мало что останется: Эйдман – о предвестниках катастрофы в РФ и страхах ПутинаОт России мало что останется: Эйдман – о предвестниках катастрофы в РФ и страхах Путина
12:42

Любовный гороскоп на 8–14 июня: Близнецам — флирт, а Девам — самоуважение

12:32

Зачем кофейную гущу поливают уксусом: кухонный трюк, который поразит результатом

12:19

РФ ударила по хранилищу ядерного топлива возле Чернобыля: что известно

12:18

Финансовый гороскоп на 7–13 июня: Тельцам — стабильность, а Девам — подработка

Реклама
12:15

Урожай томатов можно потерять в считанные дни: как распознать опасных вредителей

12:06

Китайский гороскоп на завтра, 8 июня: Крысам - стресс, Драконам - духовность

12:01

Мышеловка захлопывается: дроны удали по мосту на Крым, проезд перекрыт

11:31

Украина в мае освободила больше территорий, чем захватила РФ: в ISW раскрыли цифры

11:25

Даже старая сковородка будет блестеть как новая: что нужно сделать

11:16

Гороскоп Таро на неделю: Овнам — прорыв, а Рыбам — финансовый успех

11:14

"Мы искренне рады возвращению пленных", — Буданов о моментах радости во время войны

10:44

Гороскоп на неделю с 8 по 14 июня: Близнецам — долги, Скорпионам — осторожность

10:41

"Не обращаю внимания": неузнаваемая Мартыновская сделала заявление по поводу внешности

10:29

РФ подняла в небо бомбардировщики Ту-95МС: существует угроза ракетного удара

09:46

"Зачем жениться": Никитин удивил признанием о романе с Билык

Реклама
09:41

Зеленский встретится с ведущими европейскими лидерами в Лондоне: названа причина

09:36

РФ атаковала жилые дома, храм и инфраструктуру в Одесской области - деталиФото

08:48

Гороскоп на завтра, 8 июня: Весам — выгода, Водолеям — награда

08:47

Китай начал специальную морскую операцию вблизи Тайваня: что известно

08:45

Догадываются не все: как сказать "лагерь" на украинском - меткие варинаты

08:10

Почему Россия проиграла ещё до окончания войны — объяснение Коваленкомнение

08:07

Картофель больше не прилипнет к сковороде: что нужно сделать перед жаркой

07:32

Россия атаковала областной центр: вспыхнул пожар, частично исчез свет

04:53

Пятна от клубники исчезают с одежды за 20 минут: простое средство творит чудеса

04:11

Предупреждение или обычная случайность: что означает, если в церкви погасла свеча

04:00

Тест на IQ: нужно найти 12 различий на картинке мальчика-пирата за 29 с

03:31

Дерево засохнет вместе с корнями: как избавиться от поросли деревьев на участкеВидео

03:03

Название, состав и ещё две детали: что нужно проверять на упаковке корма для кошекВидео

01:50

Астронавты NASA готовятся к срочной эвакуации с МКС: в чем причина

06 июня, суббота
23:35

Автокатастрофа в Киеве: школьник трагически погиб в страшном ДТП

23:34

Популярный Голливудский актер изменился до неузнаваемостиВидео

22:58

Опять балуется: хищный Галкин убил на повал новым смелым фото

22:33

Баллистика достанет до Москвы: детали о новой украинской дальнобойной ракете

22:18

Зарплаты до 44 тысяч грн: когда украинцам ждать роста доходов

21:49

Секрет прекращения войны в Украине раскрыт: одно решение может изменить все

Реклама
21:24

Около 7% мобилизованных украинцев имеют право на отсрочку - военный омбудсмен

20:31

В Киеве назвали пляжи, где вода опасна для купания - список

20:29

Зелень без сушилки: как сохранить цвет и аромат лука до самой зимы

20:27

"Фанатик в Кремле": Сибига жестко припечатал Путина за отказ от переговоров

19:28

Секрет идеальных роз: простой сосед спасёт куст от гибели и черной пятнистостиВидео

19:27

"Иду по обломкам жизни": атака РФ по Львову повредила квартиру известной певицы

19:19

РФ копирует украинскую тактику ударов дронами - "Флэш" предупредил о новой угрозе

19:10

Кремль ищет новый повод для скандала: Коваленко об атаке в Азовском моремнение

18:41

Роскошная Анита Луценко рассказала, что делает для красоты: восемь правил

18:32

Их дом наполнен любовью — какие знаки зодиака являются заботливыми бабушками

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Новости шоу бизнеса
София РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотап
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Регионы
Новости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости ЛьвоваНовости РовноНовости ДнепраНовости ЗапорожьяНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости Одессы
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять