Судьба Запорожской АЭС: в Politico сказали, на чем настаивает Россия

Переговоры в Абу-Даби также касались контроля над ЗАЭС.

Что РФ хочет сделать с ЗАЭС

Ключевые тезисы:

Часть переговоров Украины, России и США в Абу-Даби была сосредоточена на ЗАЭС

Соглашения по этому вопросу достигнуто не было

Москва хочет, чтобы электроэнергия с ЗАЭС делилась между Украиной и РФ

Москва настаивает на том, чтобы электроэнергию, которую производит временно оккупированная Запорожская атомная электростанция, Украина и Россия разделили между собой. Об этом пишет Politico.

Отмечается, что американские чиновники рассказали, что на этой неделе значительная часть переговоров Украины, России и США в Абу-Даби была сосредоточена на экономических вопросах. А также на том, кто будет контролировать Запорожскую АЭС.

Издание добавляет, что соглашение не было достигнуто. Однако стремление, которое поддерживает Москва, заключается в том, чтобы Украина и Россия распределили производство электроэнергии с этой станции, которая является крупнейшей в Европе.

"Обе стороны начинают представлять, что они могут получить от мира, например, план процветания для Украины, некоторые из этих возможностей для России - заключать деловые соглашения с Соединенными Штатами", - заявил один из чиновников.

Как РФ хочет использовать ЗАЭС

Эксперт по международной безопасности Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива Тарас Жовтенко говорил, что Россия пытается использовать временно оккупированную Запорожскую атомную электростанцию как инструмент для экономических договоренностей с США.

По его словам, Кремль предлагает ее администрации Дональда Трампа как альтернативный "бизнес-проект".

"Россияне продвигают идею совместного производства электроэнергии, заработка на криптомайнинге и получения быстрой прибыли", - добавил он.

Запорожская АЭС / Инфографика: Главред

ЗАЭС - последние новости

Как сообщал Главред, 18 января генеральный директор МАГАТЭ Рофаэль Гросси заявил, что на оккупированной Запорожской атомной электростанции начались восстановительные работы на резервной линии электропередач, соединяющей объект с украинской энергосистемой.

Ранее глава Кремля Владимир Путин говорил, что США заинтересованы в организации майнинга на Запорожской АЭС и совместном управлении объектом с участием американцев, но без Украины.

