Судьба Запорожской АЭС: в Politico сказали, на чем настаивает Россия

Мария Николишин
25 января 2026, 12:05
Переговоры в Абу-Даби также касались контроля над ЗАЭС.
Судьба Запорожской АЭС: в Politico сказали, на чем настаивает Россия
Что РФ хочет сделать с ЗАЭС / коллаж: Главред, фото: УНИАН, kremlin.ru

Ключевые тезисы:

  • Часть переговоров Украины, России и США в Абу-Даби была сосредоточена на ЗАЭС
  • Соглашения по этому вопросу достигнуто не было
  • Москва хочет, чтобы электроэнергия с ЗАЭС делилась между Украиной и РФ

Москва настаивает на том, чтобы электроэнергию, которую производит временно оккупированная Запорожская атомная электростанция, Украина и Россия разделили между собой. Об этом пишет Politico.

Отмечается, что американские чиновники рассказали, что на этой неделе значительная часть переговоров Украины, России и США в Абу-Даби была сосредоточена на экономических вопросах. А также на том, кто будет контролировать Запорожскую АЭС.

Издание добавляет, что соглашение не было достигнуто. Однако стремление, которое поддерживает Москва, заключается в том, чтобы Украина и Россия распределили производство электроэнергии с этой станции, которая является крупнейшей в Европе.

"Обе стороны начинают представлять, что они могут получить от мира, например, план процветания для Украины, некоторые из этих возможностей для России - заключать деловые соглашения с Соединенными Штатами", - заявил один из чиновников.

Как РФ хочет использовать ЗАЭС

Эксперт по международной безопасности Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива Тарас Жовтенко говорил, что Россия пытается использовать временно оккупированную Запорожскую атомную электростанцию как инструмент для экономических договоренностей с США.

По его словам, Кремль предлагает ее администрации Дональда Трампа как альтернативный "бизнес-проект".

"Россияне продвигают идею совместного производства электроэнергии, заработка на криптомайнинге и получения быстрой прибыли", - добавил он.

Запорожская АЭС / Инфографика: Главред
Запорожская АЭС / Инфографика: Главред

ЗАЭС - последние новости

Как сообщал Главред, 18 января генеральный директор МАГАТЭ Рофаэль Гросси заявил, что на оккупированной Запорожской атомной электростанции начались восстановительные работы на резервной линии электропередач, соединяющей объект с украинской энергосистемой.

Ранее глава Кремля Владимир Путин говорил, что США заинтересованы в организации майнинга на Запорожской АЭС и совместном управлении объектом с участием американцев, но без Украины.

Читайте также:

Об источнике: Politico

Politico (изначально известная как The Politico) — американская медиаорганизация в области политической журналистики, базирующаяся в Арлингтоне, штат Вирджиния.

Основана американским банкиром и медиаменеджером Робертом Оллбриттоном в 2007 году. Освещает политику в Соединенных Штатах и на международном уровне, публикуя статьи, посвященные политике в США, Европейском союзе, Великобритании и Канаде, пишет Википедия.

Идеологически освещение Politico было описано как центристское в отношении американской политики и атлантистское в отношении международной политики.
В 2021 году за 1 миллиард долларов США Politico приобрела немецкая медиакомпания Axel Springer SE.

Axel Springer является крупнейшим в Европе издателем газет и ранее приобрела Business Insider.

Также существует англоязычный еженедельник Politico Europe. Этот проект — совместное детище американского журнала Politico и немецкого издательства Axel Springer.

Издание Politico Europe начало свою работу на европейском рынке СМИ в 2015 году. В фокусе издания – события в Европе и политика ЕС. Считается одним из самых влиятельных средств массовой информации, работающих в сегменте освещения европейской политики. Кроме того, по инициативе Politico регулярно проводятся конференции и дискуссии по актуальным вопросам европейской политики.

Судьба Запорожской АЭС: в Politico сказали, на чем настаивает Россия

Судьба Запорожской АЭС: в Politico сказали, на чем настаивает Россия

12:05Война
Альтернативы нет: специалист объяснил, почему ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 невозможно заменить

Альтернативы нет: специалист объяснил, почему ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 невозможно заменить

10:28Украина
"Каждый удар может стать разрушительным": Зеленский назвал главные мишени России

"Каждый удар может стать разрушительным": Зеленский назвал главные мишени России

10:25Украина
Украинец нашел на помойке настоящее сокровище и безумно разбогател: что там было

Украинец нашел на помойке настоящее сокровище и безумно разбогател: что там было

Сын Шэрон Стоун обручился с 22-летней украинкой: что известно о романе

Сын Шэрон Стоун обручился с 22-летней украинкой: что известно о романе

Горилка и водка — не одно и то же: в чем принципиальная разница

Горилка и водка — не одно и то же: в чем принципиальная разница

Карта Deep State онлайн за 25 января: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 25 января: что происходит на фронте (обновляется)

Сейчас тяжело, но потом роскошь: каким знакам зодиака уготован денежный прорыв

Сейчас тяжело, но потом роскошь: каким знакам зодиака уготован денежный прорыв

Судьба Запорожской АЭС: в Politico сказали, на чем настаивает Россия

