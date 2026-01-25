'Каждый удар может стать разрушительным': Зеленский назвал главные мишени России

Зеленский также сказал, сколько ракет, дронов и бомб выпустила РФ по Украине за неделю.

Зеленский сказал, куда будет бить РФ / коллаж: Главред, фото: Офис президента, ua.depositphotos.com

Главное из заявления Зеленского:

РФ сейчас бьет по энергетике, инфраструктуре и домам

Ракеты для систем ПВО нужны каждый день

Украина должна делать все, чтобы было больше защиты неба

Только за эту неделю страна-агрессор Россия выпустила по Украине более 1700 ударных дронов, более 1380 управляемых авиационных бомб и 69 ракет различных типов. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

По его словам, главные мишени, по которым сейчас наносит удары Россия, – энергетика, критическая инфраструктура, жилые дома.

"Каждый массированный удар России может стать разрушительным. Поэтому ракеты для систем ПВО нужны каждый день, и мы продолжаем работать с Америкой и Европой, чтобы было больше защиты неба", – говорится в заявлении.

Зеленский добавил, что все должны четко осознавать, какая угроза исходит от России.

"Сегодня в Вильнюсе координируемся с нашими партнерами в регионе – Литвой и Польшей. Работаем с каждым лидером, чтобы усилить Украину. Спасибо всем, кто помогает нам стоять крепко", – подытожил глава государства.

Зеленский назвал мишени России - видео:

Российские удары по энергетике

Народный депутат Богдан Кицак говорил, что российские удары по украинской энергетике могут происходить по трем сценариям: оптимистичному, реалистичному и негативному. Для каждого из них должен существовать протокол действий.

По его словам, оптимистичный сценарий предполагает, что Россия в дальнейшем не осуществит ни одной атаки на критическую инфраструктуру, и это даст возможность энергетикам восстановить ее работу.

Он добавил, что существует и худший сценарий, согласно которому Россия до конца зимы целенаправленно разрушит все генерирующие мощности Украины, в результате чего такие крупные города, как Киев, не смогут функционировать.

Генерация электроэнергии / Инфографика: Главред

Удары РФ - последние новости Украины

Как сообщал Главред, в ночь на 25 января страна-агрессор Россия атаковала Харьков дронами. Попадания зафиксированы в двух районах города. Также в результате вражеской атаки БПЛА по жилому сектору произошел пожар в Харьковской области.

В ночь на 24 января страна-агрессор Россия атаковала Украину крылатыми, баллистическими ракетами и дронами. Руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко сказал, что враг целился по энергообъектам Украины и пытался "энергетически отрезать" столицу.

Заместитель постоянного представителя Украины при международных организациях в Вене Ростислав Палагусинец предупреждал, что Россия готовится к дальнейшим атакам по энергетическому сектору и инфраструктуре Украины. Удары могут быть направлены по объектам и сетям, обслуживающим атомные электростанции.

О персоне: Богдан Кицак Кицак Богдан Викторович (род. 2 сентября 1992, г. Бердичев, Житомирская область) — украинский педагог, общественный деятель, народный депутат Украины 9-го созыва. Он также является членом Комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития, пишет Википедия.

