"Мы работаем вдогонку": "Флеш" раскрыл слабое место в борьбе с дронами

Руслан Иваненко
20 января 2026, 01:58
Эксперт по радиоэлектронной борьбе объяснил, как враг адаптируется к украинским технологиям.
Украина сохраняет преимущество в производстве тяжелых ударных дронов

Кратко:

  • РФ быстро копирует и масштабирует украинские дроны
  • Украина медленнее находит контрмеры
  • РФ делает ставку на несколько проверенных моделей

Когда Украина создает эффективное решение в сфере беспилотников, Россия быстро его копирует и масштабирует, тогда как украинской стороне на поиск контрмер часто требуются месяцы. Об этом заявил эксперт по системам радиоэлектронной борьбы и связи Сергей "Флеш" Бескрестнов в эфире программы "Вечер.LIVE".

Разница в подходах Украины и России

По его словам, в подходах Украины и РФ к развитию дронов существует принципиальная разница. Российская сторона делает ставку на несколько проверенных решений и оперативно наращивает их производство, тогда как в Украине одновременно работают многие производители, которые между собой конкурируют.

"Они берут определенные отработанные модели и делают ставку. У них есть "Шахед" — практически на нем все построено. У нас есть 4-5-6-7 производителей самых разнообразных гиперстрайков, которые между собой конкурируют. Наша проблема — они очень быстро масштабируют решения и быстрее нас ищут контрмеры", — отметил "Флеш".

Где Украина сохраняет технологическое преимущество

В то же время Бескрестнов подчеркнул, что Украина сохраняет преимущество в отдельных направлениях, в частности в производстве тяжелых ударных агродронов "Баба Яга", которые российские военные до сих пор не смогли полноценно воспроизвести. Однако общая проблема остается неизменной — враг оперативно адаптируется к успешным украинским разработкам.

"Нужно собрать лучшие умы страны и думать на шаг впереди противника. Победить очень сложно, работая в погоне", — подчеркнул военный.

Шахед / Инфографика: Главред

Новая тактика ударов РФ по Украине — мнение эксперта

Президент Всеукраинской авиационной организации "Ассоциация частных пилотов и владельцев самолетов" Геннадий Хазан подчеркнул в эфире телеканала Киев24, что Россия изменила подход к проведению воздушных атак.

"Оккупанты все чаще применяют беспилотники на сверхмалых высотах. Такая тактика значительно затрудняет их обнаружение средствами противовоздушной обороны и одновременно повышает риски для гражданского населения. Дроны становятся менее заметными для радаров, но более опасными для мирных жителей", — отметил эксперт.

По словам Хазана, это свидетельствует об адаптации противника к украинским системам ПВО и изменении стратегии поражения, что делает вопрос защиты населения особенно актуальным.

Модернизация российских дронов — новости по теме

Ранее Главред рассказывал, что россияне совершенствуют "Шахеды", устанавливая на них ПЗРК, тем самым увеличивая боевую часть на беспилотниках до 90 кг. В ответ украинские специалисты готовят собственные разработки, чтобы уничтожать врага.

Также армия страны-агрессора России начала устанавливать на "Шахедах" инфракрасные прожекторы. Они предназначены для ослепления зенитных дронов и авиации.

Напомним, что украинские разведчики раскрыли секреты российского БПЛА типа "Герань-3" с турбореактивным двигателем. Как говорится в сообщении ГУР, этот беспилотник является аналогом иранского реактивного дрона Shahed-238.

О персоне: Бескрестнов Сергей "Флеш"

Бескрестнов Сергей Александрович с позывным "Флеш" - украинский специалист и консультант в области военных радиотехнологий. Окончил Киевский военный институт управления и связи по специальности "Радио, радиорелейная, тропосферная и космическая связь". Также учился в различных европейских технических центрах по направлениям радиорелейной и мобильной связи стандарта GSM. Он занимал руководящие должности в компаниях "Украинские радиосистемы", "Украинская мобильная связь", стал председателем ОО "Центр радиотехнологий".

С первых дней войны он принимал активное участие в обороне Киевской области с 3-м полком сил специальных операций. Он организовал систему военной радиосвязи севера Киевской области вместе с 136 батальоном ТРО. С апреля 2022 года консультировал и обучал различные военные подразделения и силовые структуры Украины. Он организовал службу технической поддержки и обмен опытом для нескольких тысяч военных связистов ВСУ и НГУ. Сейчас он разрабатывает средства малого РЭБ и изучает на фронтах радиосигналы российских БПЛА всех типов, пишет Википедия.

