Россияне устанавливают ПЗРК на "Шахеды": Игнат сказал, как Украина противостоит врагу

В ответ на российское военное ноу-хау украинские специалисты готовят собственные разработки, чтобы уничтожать врага.

Боевая часть росийского беспилотника увеличена до 90 кг

О новых разработках врага знают в украинской разведке

Россияне совершенствуют "Шахеды", устанавливая на них ПЗРК, тем самым увеличивая боевую часть на беспилотниках до 90 кг. В ответ украинские специалисты готовят собственные разработки, чтобы уничтожать врага. Об этом сообщил в телеэфире начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

"Очень сильно изменились "Шахеды" в плане развития. И старлинки, и SIM-карты на них уже находили, то есть отдельные каналы связи, разные модемы и так далее. Добавьте еще противодействие РЭБ - многие элементы на антеннах найдены именно для противодействия нашим средствам радиоэлектронной борьбы... И в том числе - собственно такие средства. увеличенной боевой частью до 90 кг, начиненной шрапнелью для того, чтобы даже если будет поражен с вертолета, скажем, этот "Шахед", его подрыв в воздухе вызвал облако обломков, которые могут поражать воздушные суда", - сказал Игнат. видео дня

В то же время, он отметил, что о новых разработках врага знают и в украинской разведке, и Воздушные силы.

"Это все учитывается. Понятно, что враг не стоит на месте, как и мы, в конце концов, тоже имеем свои разработки, тоже бьем врага там, где можем это делать", - отметил Игнат.

Россияне модернизировали "Шахеды" - объяснение эксперта

Ранее в комментарии Главреду специалист по радиотехнологиям Сергей Бескрестнов, известный как "Флеш", сообщил о модернизации российских ударных дронов типа "Шахед".

По его словам, оккупационные войска изменили конструкцию беспилотников, перенеся антенны CRPA с крыльев в центральную часть корпуса. Это решение, отмечает эксперт, существенно усложняет их подавление имеющимися средствами радиоэлектронной борьбы. Сейчас, объясняет Бескрестнов, возможности РЭБ позволяют прикрывать только наиболее важные для страны объекты.

Кроме того, специалист обращает внимание, что адаптация корпуса дронов под китайские антенны является признаком длительного и стабильного технологического сотрудничества между Россией и Китаем.

Модернизация российского оружия - новости по теме

Недавно украинские специалисты впервые зафиксировали российский ударный дрон типа "Шахед", оснащенный переносным зенитно-ракетным комплексом. О новой угрозе сообщил эксперт по радиотехнологиям Сергей Бескрестнов, известный под позывным "Флеш".

Ранее Главред рассказывал, что армия страны-агрессора России начала устанавливать на "Шахедах" инфракрасные прожекторы. Они предназначены для ослепления зенитных дронов и авиации.

Также российские войска начали применять ударные беспилотники типа Shahed-136 с двойной боевой частью, что существенно повышает их разрушительное действие. Эксперт по радиотехнологиям Сергей "Флеш" Бескрестнов обнародовал фото новой модификации дрона и отметил, что суммарная масса боевой части достигает около 100 кг.

