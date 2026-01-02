Сбивать 'Шахеды' станет труднее: Флеш раскрыл новую опасность российских атак

Для ослепления зенитных дронов и авиации РФ начала устанавливать на "Шахедах" прожекторы.

РФ начала устанавливать инфракрасные прожекторы на Шахеды / Коллаж: Главред, фото: ГУР, Сергей "Флеш" Бескрестнов

РФ продолжает модернизировать свое вооружение

Оккупанты начали устанавливать инфракрасные прожекторы на "Шахедах"

Это направлено для ослепления зенитных дронов и авиации

Армия страны-агрессора России начала устанавливать на "Шахедах" инфракрасные прожекторы. Они предназначены для ослепления зенитных дронов и авиации.

Эксперт по системам радиоэлектронной борьбы и военной связи Сергей "Флеш" Бескрестнов отмечает, что "враг продолжает работать над контрмерами".

"Впервые такое вижу на "шахеде". Это ИК (инфракрасный) прожектор для ослепления зенитных дронов и авиации. Враг продолжает работать над контрмерами", - отметил он.

Россияне модернизировали "Шахеды" - объяснение эксперта

Ранее в комментарии Главреду специалист по радиотехнологиям Сергей Бескрестнов, известный как "Флеш", сообщил о модернизации российских ударных дронов типа "Шахед".

По его словам, оккупационные войска изменили конструкцию беспилотников, перенеся антенны CRPA с крыльев в центральную часть корпуса. Это решение, отмечает эксперт, существенно усложняет их подавление имеющимися средствами радиоэлектронной борьбы. Сейчас, объясняет Бескрестнов, возможности РЭБ позволяют прикрывать только наиболее важные для страны объекты.

Кроме того, специалист обращает внимание, что адаптация корпуса дронов под китайские антенны является признаком длительного и стабильного технологического сотрудничества между Россией и Китаем.

Модернизация российского оружия - новости по теме

Как писал Главред, ранее российские войска начали применять ударные беспилотники типа Shahed-136 с двойной боевой частью, что существенно повышает их разрушительное действие. Эксперт по радиотехнологиям Сергей "Флеш" Бескрестнов обнародовал фото новой модификации дрона и отметил, что суммарная масса боевой части достигает около 100 кг.

Напомним, все больше российских дронов Гербера стали попадаться с боевыми частями внутри. Опасная схема, которую начали применять россияне, активирует детонатор во время полета дрона, из-за чего при ударе он срабатывает.

Кроме того Ударные БпЛА типа "Shahed" стали более маневренными и быстрыми и могут летать на большей высоте. Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны.

О персоне: Бескрестнов Сергей "Флеш" Бескрестнов Сергей Александрович с позывным "Флеш" - украинский специалист и консультант в области военных радиотехнологий. Окончил Киевский военный институт управления и связи по специальности "Радио, радиорелейная, тропосферная и космическая связь". Также учился в различных европейских технических центрах по направлениям радиорелейной и мобильной связи стандарта GSM. Он занимал руководящие должности в компаниях "Украинские радиосистемы", "Украинская мобильная связь", стал председателем ОО "Центр радиотехнологий". С первых дней войны он принимал активное участие в обороне Киевской области с 3-м полком сил специальных операций. Он организовал систему военной радиосвязи севера Киевской области вместе со 136 батальоном ТРО. С апреля 2022 года консультировал и обучал различные военные подразделения и силовые структуры Украины. Он организовал службу технической поддержки и обмен опытом для нескольких тысяч военных связистов ВСУ и НГУ. Сейчас он разрабатывает средства малого РЭБ и изучает на фронтах радиосигналы российских БПЛА всех типов, пишет Википедия.

