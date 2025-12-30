Сырский анонсировал изменения в перехвате Шахедов: какой будет новая тактика

Сырский отметил, что сейчас Россия модернизирует свои ударные дроны.

Изменения в перехвате Шахедов / коллаж: Главред, фото: t.me/osirskiy, ua.depositphotos.com

Главное из заявления Сырского:

Россия меняет тактику ударов дронами по Украине

Украина строит эшелонированную систему перехвата "Шахедов" дронами

В частности, создаются дивизионы беспилотных систем ПВО

Страна-агрессор Россия не отказывается от намерений захватить украинские территории и продолжает пытаться погрузить города и села Украины в блэкауты путем массированных воздушных атак. Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

Он подчеркнул, что ключевой задачей Сил обороны на этом этапе является уничтожение средств воздушного нападения противника, которые Россия применяет ежедневно.

"Реальные результаты Украины в защите и укреплении военных позиций укрепляют почву и для работы дипломатии", - говорится в сообщении.

Сырский подчеркнул, что приоритетом остается усиление направления БпЛА-перехватчиков. Речь идет об увеличении количества таких дронов, наземных станций и радиолокационных средств, а также о наращивании подготовки экипажей.

"Этот проект реализуется уже длительное время и имеет мое полное содействие. В рамках эшелонированной системы, на определенном расстоянии от крупных городов, создаются рубежи перехвата. Постепенно растет количество применений БпЛА-перехватчиков и их эффективность", - отметил главнокомандующий ВСУ.

Он также сообщил о формировании дивизионов беспилотных систем ПВО и создании штатных подразделений БпЛА-перехватчиков в составе учебных центров.

По его словам, для противодействия "Шахедам" также привлекаются ресурсы армейской и малой авиации, поддержка международных партнеров.

Дрон Шахед / Инфографика: Главред

"Противник пользуется погодными условиями, модернизирует свои ударные дроны и меняет тактику их применения, атакуя на сверхнизких высотах. Соответственно, модернизируем наши способы противодействия и меняем систему ради необходимых результатов", - подытожил Сырский.

Александр Сырский / Инфографика: Главред

Россия готовит массированный обстрел

Мониторы ранее сообщали, что российские оккупанты готовятся к новому массированному ракетному удару по Украине. Он может состояться уже в ближайшие дни.

По их словам, вероятно, атака планируется на период с 30 декабря по 1 января включительно.

Российские ракеты / Инфографика: Главред

Удары РФ по Украине - последние новости

Как сообщал Главред, в ночь на 30 декабря страна-агрессор Россия атаковала Запорожье. В результате удара пострадали объекты инфраструктуры и жилой сектор. Взрывная волна повредила частные дома, расположенные вблизи эпицентра удара.

Также этой ночью в Черниговском районе в результате ночного российского обстрела получил повреждения еще один объект энергетической инфраструктуры. Из-за поражения энергообъекта в части района возникли перебои с электроснабжением.

В то же время, начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов предупредил, что РФ будет продолжать массированные ракетные удары по объектам энергетики Украины.

О персоне: Александр Сырский Сырский Александр - главнокомандующий Вооруженных Сил Украины с 8 февраля 2024 года, командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины (2019-2024), командующий Объединенного оперативного штаба ВСУ (2019), генерал-полковник. Герой Украины (2022), пишет Википедия.

