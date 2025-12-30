Перебои со светом и изменение движения поездов: последствия атаки на Черниговщину

Кратко:
- Ночной обстрел РФ повредил энергообъект в Черниговском районе
- Из-за обесточивания ограничено движение пригородных поездов
- Ремонт начнут после улучшения ситуации с безопасностью
Этой ночью в Черниговском районе в результате ночного русского обстрела получил повреждения еще один объект энергетической инфраструктуры. Об этом сообщает "Черниговоблэнерго".
Из-за поражения энергообъекта в части района возникли перебои с электроснабжением. Энергетики отмечают, что начнут аварийно-восстановительные работы сразу после того, как это позволит ситуация с безопасностью.
"К сожалению, в результате (вражеского - ред.) обстрела ночью поврежден еще один важный энергообъект в Черниговском районе. Как только позволит ситуация с безопасностью, энергетики приступят к аварийно-восстановительным работам", - говорится в сообщении "Черниговоблэнерго".
Временные изменения в движении пригородных поездов
Вследствие отсутствия напряжения в электросети, вызванного вражескими ударами, "Укрзализныця" временно ограничила движение отдельных пригородных поездов в направлении станции Неплюево.
В частности, в течение суток по измененным маршрутам будут курсировать такие поезда:
- №6542 Конотоп - Терещенская (вместо маршрута Конотоп - Неплюево);
- №6543 Терещенская - Конотоп (вместо маршрута Неплюево - Конотоп).
Пассажиров призывают учитывать эти изменения при планировании поездок и следить за обновлениями от перевозчика.
Готовит ли РФ обстрел на Новый год - мнение эксперта
По словам военного эксперта, бывшего заместителя начальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенанта в отставке Игоря Романенко, в условиях продолжающейся войны ни один день не может считаться спокойным.
Он подчеркнул, что Россия способна выбирать любую дату для новых обстрелов, и ничто не ограничивает ее действия.
"Тем более, возможности для нанесения ударов у России есть. Поэтому нам нельзя терять бдительность", - отметил Романенко.
Удары РФ по Украине - последние новости
Как сообщал Главред, в ночь на 30 декабря страна-агрессор Россия атаковала Запорожье. В результате удара пострадали объекты инфраструктуры и жилой сектор. Об этом сообщил начальник Запорожской ОГА Иван Федоров.
Кроме того, в ночь на 27 декабря страна-агрессор Россия атаковала Украину дронами и ракетами. В частности, последствия атаки фиксируются в шести районах Киевской области.
Напомним, что мониторы также заявляли, что российские оккупанты готовятся к новому массированному ракетному удару по Украине. Он может произойти уже в ближайшие дни.
Читайте также:
- Ситуация иная, чем кажется: Сырский рассказал о деталях боев в Покровске
- РФ выбрала новые цели и готовит штурм: в ВСУ назвали опасные направления
- "Путин не хочет мира": Зеленский резко высказался о намерениях Кремля
Об источнике: "Укрзализныця"
Акционерное общество "Украинская железная дорога" (АО "Укрзализныця", Укрзализныця) - национальный перевозчик грузов и пассажиров, пишет Википедия.
Де-факто является государственным предприятием-монополистом в сфере железнодорожных перевозок.
Компания обеспечивает почти 82 % грузовых и 36 % пассажирских перевозок, осуществляемых всеми видами транспорта. По объемам грузовых перевозок украинская железная дорога занимает четвертое место на Евразийском континенте, уступая лишь железным дорогам Китая, России и Индии.
"Укрзализныця" - акционерное общество, 100 % акций которого принадлежат государству. Компания входит в перечень госпредприятий, которые не подлежат приватизации.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред