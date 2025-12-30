Укр
Читать на украинском
Перебои со светом и изменение движения поездов: последствия атаки на Черниговщину

Руслан Иваненко
30 декабря 2025, 09:43
64
Российский ночной обстрел повредил важный энергообъект и вызвал обесточивание.
Шахед, Атака
Пассажирам рекомендуют учитывать изменения в движении поездов при планировании поездок / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Кратко:

  • Ночной обстрел РФ повредил энергообъект в Черниговском районе
  • Из-за обесточивания ограничено движение пригородных поездов
  • Ремонт начнут после улучшения ситуации с безопасностью

Этой ночью в Черниговском районе в результате ночного русского обстрела получил повреждения еще один объект энергетической инфраструктуры. Об этом сообщает "Черниговоблэнерго".

Из-за поражения энергообъекта в части района возникли перебои с электроснабжением. Энергетики отмечают, что начнут аварийно-восстановительные работы сразу после того, как это позволит ситуация с безопасностью.

видео дня

"К сожалению, в результате (вражеского - ред.) обстрела ночью поврежден еще один важный энергообъект в Черниговском районе. Как только позволит ситуация с безопасностью, энергетики приступят к аварийно-восстановительным работам", - говорится в сообщении "Черниговоблэнерго".

Временные изменения в движении пригородных поездов

Вследствие отсутствия напряжения в электросети, вызванного вражескими ударами, "Укрзализныця" временно ограничила движение отдельных пригородных поездов в направлении станции Неплюево.

В частности, в течение суток по измененным маршрутам будут курсировать такие поезда:

  • №6542 Конотоп - Терещенская (вместо маршрута Конотоп - Неплюево);
  • №6543 Терещенская - Конотоп (вместо маршрута Неплюево - Конотоп).

Пассажиров призывают учитывать эти изменения при планировании поездок и следить за обновлениями от перевозчика.

Готовит ли РФ обстрел на Новый год - мнение эксперта

По словам военного эксперта, бывшего заместителя начальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенанта в отставке Игоря Романенко, в условиях продолжающейся войны ни один день не может считаться спокойным.

Он подчеркнул, что Россия способна выбирать любую дату для новых обстрелов, и ничто не ограничивает ее действия.

"Тем более, возможности для нанесения ударов у России есть. Поэтому нам нельзя терять бдительность", - отметил Романенко.

Удары РФ по Украине - последние новости

Как сообщал Главред, в ночь на 30 декабря страна-агрессор Россия атаковала Запорожье. В результате удара пострадали объекты инфраструктуры и жилой сектор. Об этом сообщил начальник Запорожской ОГА Иван Федоров.

Кроме того, в ночь на 27 декабря страна-агрессор Россия атаковала Украину дронами и ракетами. В частности, последствия атаки фиксируются в шести районах Киевской области.

Напомним, что мониторы также заявляли, что российские оккупанты готовятся к новому массированному ракетному удару по Украине. Он может произойти уже в ближайшие дни.

Читайте также:

Об источнике: "Укрзализныця"

Акционерное общество "Украинская железная дорога" (АО "Укрзализныця", Укрзализныця) - национальный перевозчик грузов и пассажиров, пишет Википедия.

Де-факто является государственным предприятием-монополистом в сфере железнодорожных перевозок.

Компания обеспечивает почти 82 % грузовых и 36 % пассажирских перевозок, осуществляемых всеми видами транспорта. По объемам грузовых перевозок украинская железная дорога занимает четвертое место на Евразийском континенте, уступая лишь железным дорогам Китая, России и Индии.

"Укрзализныця" - акционерное общество, 100 % акций которого принадлежат государству. Компания входит в перечень госпредприятий, которые не подлежат приватизации.

война в Украине Черниговская область новости Украины атака дронов
