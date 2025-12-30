РФ выбрала новые цели и готовит штурм: в ВСУ назвали опасные направления

Украинские военные продолжают системно выявлять и нейтрализовывать ДРГ РФ.

ВСУ дают отпор оккупантам РФ / коллаж: Главред, фото: 53 ОМБр

Главное:

Российские подразделения действуют преимущественно малыми группами

Противник готовит новые наступательные действия

На юге Украины наблюдается заметная активизация российских войск, сообщил представитель Сил обороны южного направления Владислав Волошин.

По его словам, одной из приоритетных целей противника стал населённый пункт Степногорск в Запорожской области, сообщает zn.ua.

Российские подразделения действуют преимущественно малыми группами, пытаясь скрытно проникать в посёлок по ключевым подъездным маршрутам.

Несмотря на усиление вражеского давления и рост количества атак, украинские военные продолжают системно выявлять и нейтрализовывать диверсионно-разведывательные группы. Волошин также отметил, что напряжённая обстановка сохраняется не только в районе Степногорска, но и вблизи Плавней и Приморского.

Кроме того, по данным разведки, противник готовит наступательные действия в районе города Орехов. Сообщается, что на передовые позиции уже переброшены штурмовые подразделения, что может свидетельствовать о скором начале активных боёв.

/ Инфографика: Главред

Отдельно отмечается, что российская армия готовится к действиям в зимних условиях — личному составу выдают зимнюю форму, что указывает на планы продолжать боевые операции даже в период сильных морозов.

Бои на юге: данные военных

Представитель Сил обороны южного направления Украины Владислав Волошин рассказал о ситуации в районе Гуляйполя Запорожской области.

В интервью телеканалу "Суспільне" он подчеркнул, что российские войска пытаются вытеснить украинские подразделения из этого населённого пункта.

Бои на Запорожье: новости по теме

Ранее сообщалось о том, что противник продолжает вести активные штурмовые операции на Гуляйпольском направлении. Подразделения пехоты РФ пытаются нарушить логистическое обеспечение города и взять Гуляйполе в полукольцо.

Главред ранее писал, что по данным агентов Атеш среди военнослужащих Вооруженных Сил страны-агрессора России, некоторые оккупанты платят командирам немалые деньги, чтобы те их не отправляли участвовать в боях на Запорожском направлении.

Недавно также группа военнослужащих РФ на Гуляйпольском направлении осуществила попытку проникновения в тыл украинских защитников. Однако их вовремя обнаружили и ликвидировали.

Другие новости:

О персоне: Владислав Волошин Владислав Волошин - спикер Сил обороны Юга Украины. Регулярно информирует о ситуации на Херсонском, Запорожском и Днепропетровском направлениях фронта. В июне 2025 года вошел в десятку лучших военных коммуникационщиков по версии конкурса "Война в объективе" от ТРО Медиа

