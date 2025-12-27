'Очень тяжелая ситуация': в ВСУ раскрыли направление наступления РФ на юге

Россияне стремятся отрезать логистику ВСУ, штурмуя находящиеся поблизости Варваровку и Доброполье.

ВСУ отражают атаки РФ на юге / Коллаж: Главред, фото: 66 ОМБр, 22 ОМБр

Главное:

РФ пытается вытеснить подразделения Сил обороны

Армия РФ наносит авиационные удары по Гуляйполю

О боях в районе Гуляйполя Запорожской области рассказал спикер Сил обороны Юга Украины Владислав Волошин.

Как подчеркнул он в эфире "Суспильного", оккупационная армия РФ пытается вытеснить Силы обороны из этого населенного пункта.

По словам украинского офицера, россияне стремятся отрезать логистику города, штурмуя находящиеся поблизости Варваровку и Доброполье.

Он сообщил также, что армия РФ наносит авиационные удары по Гуляйполю, чтобы попытаться отрезать логистические пути, ведущие к этому населенному пункту.

"В Гуляйполе ситуация очень тяжелая. За минувшие сутки (26 декабря - Ред.) на Гуляйпольском направлении 31 боевое столкновение. Противник не прекращает там штурмовые и инфильтрационные действия, пытается вытеснить Силы обороны из Гуляйполя, из городских кварталов", — проинформировал представитель ВСУ.

Волошин также добавил, что россияне также планируют осуществить дистанционное минирование логистических путей, ведущих в Гуляйполю. Таким образом, захватчики хотят отрезать украинские подразделения, обороняющие город.

/ Инфографика: Главред

Бои за Гуляйполе: данные ВСУ

По информации представителя Сил обороны юга Владислава Волошина, противник продолжает вести активные штурмовые операции на Гуляйпольском направлении.

Подразделения пехоты РФ пытаются нарушить логистическое обеспечение города и взять Гуляйполе в полукольцо с восточной и северо-восточной сторон, чтобы в дальнейшем войти в пределы населённого пункта.

Ситуация на фронте - новости по теме

Ранее сообщалось о том, что большинство солдат РФ с ранениями перебрасывают на Запорожское направление. Их бросают в штурмы вместо того, чтобы демобилизовать.

Главред ранее писал, что по данным агентов Атеш среди военнослужащих Вооруженных Сил страны-агрессора России, некоторые оккупанты платят командирам немалые деньги, чтобы те их не отправляли участвовать в боях на Запорожском направлении.

Недавно также группа военнослужащих РФ на Гуляйпольском направлении осуществила попытку проникновения в тыл украинских защитников. Однако их вовремя обнаружили и ликвидировали.

О персоне: Владислав Волошин Владислав Волошин - спикер Сил обороны Юга Украины. Регулярно информирует о ситуации на Херсонском, Запорожском и Днепропетровском направлениях фронта. В июне 2025 года вошел в десятку лучших военных коммуникационщиков по версии конкурса "Война в объективе" от ТРО Медиа

