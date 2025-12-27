'Очень тяжелая ситуация': в ВСУ раскрыли направление наступления РФ на юге

Главное:
- РФ пытается вытеснить подразделения Сил обороны
- Армия РФ наносит авиационные удары по Гуляйполю
О боях в районе Гуляйполя Запорожской области рассказал спикер Сил обороны Юга Украины Владислав Волошин.
Как подчеркнул он в эфире "Суспильного", оккупационная армия РФ пытается вытеснить Силы обороны из этого населенного пункта.
По словам украинского офицера, россияне стремятся отрезать логистику города, штурмуя находящиеся поблизости Варваровку и Доброполье.
Он сообщил также, что армия РФ наносит авиационные удары по Гуляйполю, чтобы попытаться отрезать логистические пути, ведущие к этому населенному пункту.
"В Гуляйполе ситуация очень тяжелая. За минувшие сутки (26 декабря - Ред.) на Гуляйпольском направлении 31 боевое столкновение. Противник не прекращает там штурмовые и инфильтрационные действия, пытается вытеснить Силы обороны из Гуляйполя, из городских кварталов", — проинформировал представитель ВСУ.
Волошин также добавил, что россияне также планируют осуществить дистанционное минирование логистических путей, ведущих в Гуляйполю. Таким образом, захватчики хотят отрезать украинские подразделения, обороняющие город.
Бои за Гуляйполе: данные ВСУ
По информации представителя Сил обороны юга Владислава Волошина, противник продолжает вести активные штурмовые операции на Гуляйпольском направлении.
Подразделения пехоты РФ пытаются нарушить логистическое обеспечение города и взять Гуляйполе в полукольцо с восточной и северо-восточной сторон, чтобы в дальнейшем войти в пределы населённого пункта.
Ситуация на фронте - новости по теме
Ранее сообщалось о том, что большинство солдат РФ с ранениями перебрасывают на Запорожское направление. Их бросают в штурмы вместо того, чтобы демобилизовать.
Главред ранее писал, что по данным агентов Атеш среди военнослужащих Вооруженных Сил страны-агрессора России, некоторые оккупанты платят командирам немалые деньги, чтобы те их не отправляли участвовать в боях на Запорожском направлении.
Недавно также группа военнослужащих РФ на Гуляйпольском направлении осуществила попытку проникновения в тыл украинских защитников. Однако их вовремя обнаружили и ликвидировали.
О персоне: Владислав Волошин
Владислав Волошин - спикер Сил обороны Юга Украины. Регулярно информирует о ситуации на Херсонском, Запорожском и Днепропетровском направлениях фронта. В июне 2025 года вошел в десятку лучших военных коммуникационщиков по версии конкурса "Война в объективе" от ТРО Медиа
