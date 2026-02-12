Укр
РФ атаковала Киев и Днепр дронами и ракетами: пострадал младенец и 4-летняя девочка

Анна Ярославская
12 февраля 2026, 07:38
О последствиях вражеской атаки рассказали местные власти и спасатели ГосЧС.
Атака на Киев и Днепр
Что известно о последствиях ночной атаки на Киев и Днепр / Коллаж: Главред, фото: t.me/dsns_telegram, t.me/dnipropetrovskaODA

Кратко:

  • РФ атаковала Киев и Днепр ударными дронами
  • В Киеве повреждена жилая застройка в двух районах
  • В Днепре ранены младенец и 4-летняя девочка

В ночь на 12 февраля 2026 в Киеве и Днепре прогремели взрывы. Оккупанты атаковали столицу баллистическими ракетами. Днепр и район были под ударом ракет и беспилотников. Повреждены жилые дома. Есть пострадавшие, среди них - дети.

О последствиях вражеской атаки рассказали местные власти и спасатели ГосЧС.

Взрывы в Киеве

В результате российской атаки в ночь на 12 февраля повреждена жилая застройка в Дарницком и Днепровском районах города, сообщили в ГосЧС.

В Дарницком районе обломками повреждены фасад и остекление окон жилого дома. К сожалению, один человек пострадал.

В Днепровском районе на двух локациях произошло падение БПЛА возле жилых домов. К счастью, обошлось без пострадавших.

На месте работают спасатели и службы города.

Мэр Киева Кличко сообщил, что в столице два человека пострадали в результате ночной атаки врага. Один из них был госпитализирован в тяжелом состоянии. Другому медики оказали помощь амбулаторно.

Взрывы в Днепре

В ночь на 12 февраля армия РФ атаковала Днепр ракетами и беспилотниками. Произошло несколько пожаров. Поврежден объект инфраструктуры, частные дома и автомобили.

Как сообщил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, младенец и 4-летняя девочка получили ранения из-за атаки россиян на Днепр.

Детям предоставляется вся необходимая медицинская помощь.

"Мальчик, которому еще нет и месяца, госпитализирован. Его состояние медики оценивают как средней тяжести", - написал чиновник.

инфографика шахед, шахед, шахеды
Шахеды - что о них известно / Инфографика: Главред

БпЛА противника били и по Синельниковщине – Роздорской и Васильковской общинах. Там пострадала инфраструктура и детсад.

На Никопольщине пострадал райцентр, Красногригорьевская и Покровская общины. Оккупанты били артиллерией и FPV-дронами.

Украинцев предупредили о массированной атаке РФ

Российские оккупационные войска, вероятно, готовят новый массированный удар с применением баллистических ракет по Украине. Целью врага может стать Киев и Киевская область. Об этом 10 февраля сообщили мониторинговые каналы.

На ближайшие 72 часа объявлен красный уровень угрозы в связи с вероятностью массированного комбинированного удара по Украине.

В последние дни противник активно проводил разведывательные действия на западе страны, в частности в Житомирской, Хмельницкой, Львовской и Тернопольской областях.

Как и ранее, основным объектом атак остается критическая инфраструктура — под угрозой вся территория государства, прежде всего энергетический сектор.

Атаки РФ на Украину - последние новости

Как писал Главред, в ночь на 11 февраля российская оккупационная армия атаковала дронами город Богодухов на Харьковщине. В результате пострадала беременная женщина. Трое маленьких детей и 34-летний мужчина погибли. Известно, что семья несколько дней назад эвакуировалась из поселка Золочев.

В ночь на 10 февраля армия РФ атаковала Запорожскую область. Под ударом дронов был Вольнянск. В результате вражеских обстрелов Запорожского района четыре человека были ранены, среди них - ребенок.

В ночь на 9 февраля российская оккупационная армия атаковала Одессу. В результате обстрелов погиб 35-летний мужчина. Также пострадали два человека, среди них – 19-летняя девушка.

РФ может усилить баллистический террор: мнение эксперта

В 2026 году баллистические ракеты могут стать одним из ключевых инструментов террора России против Украины. Под наибольшей угрозой окажутся регионы, попадающие в 500-километровую зону поражения, что охватывает почти всю левобережную часть страны, юг и частично север. Об этом в интервью Главреду рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

По его словам, противник может расширить перечень целей и перейти к ударам по новым типам объектов неэнергетической инфраструктуры.

Другие новости:

О персоне: Александр Коваленко

Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

