РФ атаковала Киев и Днепр дронами и ракетами: пострадал младенец и 4-летняя девочка

Кратко:
- РФ атаковала Киев и Днепр ударными дронами
- В Киеве повреждена жилая застройка в двух районах
- В Днепре ранены младенец и 4-летняя девочка
В ночь на 12 февраля 2026 в Киеве и Днепре прогремели взрывы. Оккупанты атаковали столицу баллистическими ракетами. Днепр и район были под ударом ракет и беспилотников. Повреждены жилые дома. Есть пострадавшие, среди них - дети.
О последствиях вражеской атаки рассказали местные власти и спасатели ГосЧС.
Взрывы в Киеве
В результате российской атаки в ночь на 12 февраля повреждена жилая застройка в Дарницком и Днепровском районах города, сообщили в ГосЧС.
В Дарницком районе обломками повреждены фасад и остекление окон жилого дома. К сожалению, один человек пострадал.
В Днепровском районе на двух локациях произошло падение БПЛА возле жилых домов. К счастью, обошлось без пострадавших.
На месте работают спасатели и службы города.
Мэр Киева Кличко сообщил, что в столице два человека пострадали в результате ночной атаки врага. Один из них был госпитализирован в тяжелом состоянии. Другому медики оказали помощь амбулаторно.
Взрывы в Днепре
В ночь на 12 февраля армия РФ атаковала Днепр ракетами и беспилотниками. Произошло несколько пожаров. Поврежден объект инфраструктуры, частные дома и автомобили.
Как сообщил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, младенец и 4-летняя девочка получили ранения из-за атаки россиян на Днепр.
Детям предоставляется вся необходимая медицинская помощь.
"Мальчик, которому еще нет и месяца, госпитализирован. Его состояние медики оценивают как средней тяжести", - написал чиновник.
БпЛА противника били и по Синельниковщине – Роздорской и Васильковской общинах. Там пострадала инфраструктура и детсад.
На Никопольщине пострадал райцентр, Красногригорьевская и Покровская общины. Оккупанты били артиллерией и FPV-дронами.
Украинцев предупредили о массированной атаке РФ
Российские оккупационные войска, вероятно, готовят новый массированный удар с применением баллистических ракет по Украине. Целью врага может стать Киев и Киевская область. Об этом 10 февраля сообщили мониторинговые каналы.
На ближайшие 72 часа объявлен красный уровень угрозы в связи с вероятностью массированного комбинированного удара по Украине.
В последние дни противник активно проводил разведывательные действия на западе страны, в частности в Житомирской, Хмельницкой, Львовской и Тернопольской областях.
Как и ранее, основным объектом атак остается критическая инфраструктура — под угрозой вся территория государства, прежде всего энергетический сектор.
Атаки РФ на Украину - последние новости
Как писал Главред, в ночь на 11 февраля российская оккупационная армия атаковала дронами город Богодухов на Харьковщине. В результате пострадала беременная женщина. Трое маленьких детей и 34-летний мужчина погибли. Известно, что семья несколько дней назад эвакуировалась из поселка Золочев.
В ночь на 10 февраля армия РФ атаковала Запорожскую область. Под ударом дронов был Вольнянск. В результате вражеских обстрелов Запорожского района четыре человека были ранены, среди них - ребенок.
В ночь на 9 февраля российская оккупационная армия атаковала Одессу. В результате обстрелов погиб 35-летний мужчина. Также пострадали два человека, среди них – 19-летняя девушка.
РФ может усилить баллистический террор: мнение эксперта
В 2026 году баллистические ракеты могут стать одним из ключевых инструментов террора России против Украины. Под наибольшей угрозой окажутся регионы, попадающие в 500-километровую зону поражения, что охватывает почти всю левобережную часть страны, юг и частично север. Об этом в интервью Главреду рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.
По его словам, противник может расширить перечень целей и перейти к ударам по новым типам объектов неэнергетической инфраструктуры.
О персоне: Александр Коваленко
Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".
