Бежали от войны и погибли: дроны РФ убили отца и троих детей, выжила лишь беременная мать

Анна Ярославская
11 февраля 2026, 10:34
Семья несколько дней назад эвакуировалась из поселка Золочев.
Последствия атаки на Богодухов
В Богодухове РФ убила почти всю семью, спасавшуюся от войны / Коллаж: Главред, фото: t.me/dsns_telegram

Кратко:

  • Дроны РФ убили отца и троих детей в Богодухов
  • 34-летняя беременная мать выжила
  • Семья эвакуировалась от войны

В ночь на 11 февраля оккупанты РФ нанесли дроновый удар по Богодухову на Харьковщине. Погибла почти вся семья, которая искала спасения от войны.

Как сообщили в Нацполиции, в результате вражеского удара погибли четыре человека: два годовалых мальчика, двухлетняя девочка и отец детей 34 лет.

После обстрела спасена 34-летняя мать детей, которая находится на 35 неделе беременности. Она получила закрытую черепно-мозговую травму и ожоги туловища.

Семья несколько дней назад эвакуировалась из поселка Золочев.

Золочев - Богодухов
Золочев - Богодухов / Карта: deepstatemap.live

Также острую стрессовую реакцию подверглась 73-летняя местная жительница.

Как писал Главред, 10 февраля около 23:30 военные России произвели обстрел Богодуховской общины ударным беспилотником типа "Герань-2".

В результате попадания в частный жилой дом возник пожар и значительные разрушения здания. По предварительной информации, погибли два годовалых мальчика, двухлетняя девочка и отец детей 34 лет. Полиция фиксирует военное преступление россиян.

9 февраля в Харьковской области в Богодухове в результате удара российского дрона погибли женщина с 10-летним ребенком, есть пострадавшие.

Украинцев предупредили о массированной атаке РФ

Российские оккупационные войска, вероятно, готовят новый массированный удар с применением баллистических ракет по Украине. Целью врага может стать Киев и Киевская область. Об этом 10 февраля сообщили мониторинговые каналы.

На ближайшие 72 часа объявлен красный уровень угрозы в связи с вероятностью массированного комбинированного удара по Украине.

В последние дни противник активно проводил разведывательные действия на западе страны, в частности в Житомирской, Хмельницкой, Львовской и Тернопольской областях.

Как и ранее, основным объектом атак остается критическая инфраструктура — под угрозой вся территория государства, прежде всего энергетический сектор.

Как РФ изменит тактику обстрелов: мнение эксперта

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко считает, что в 2026 году баллистические ракеты могут стать одним из ключевых инструментов террора России против Украины.

Под наибольшей угрозой окажутся регионы, попадающие в 500-километровую зону поражения, что охватывает почти всю левобережную часть страны, юг и частично север.

Эксперт отметил, что противник может расширить перечень целей и перейти к ударам по новым типам объектов неэнергетической инфраструктуры.

"В любом случае они не будут останавливаться. И они не сократят применение баллистического оружия. Наоборот, есть опасения, что в 2026 году российская баллистика станет одним из основных вызовов для Украины, потому что нужно будет найти способы противодействия этому средству террора", — подчеркнул Коваленко в интервью Главреду.

О персоне: Александр Коваленко

Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

