Бежали от войны и погибли: дроны РФ убили отца и троих детей, выжила лишь беременная мать

- Дроны РФ убили отца и троих детей в Богодухов
- 34-летняя беременная мать выжила
- Семья эвакуировалась от войны
В ночь на 11 февраля оккупанты РФ нанесли дроновый удар по Богодухову на Харьковщине. Погибла почти вся семья, которая искала спасения от войны.
Как сообщили в Нацполиции, в результате вражеского удара погибли четыре человека: два годовалых мальчика, двухлетняя девочка и отец детей 34 лет.
После обстрела спасена 34-летняя мать детей, которая находится на 35 неделе беременности. Она получила закрытую черепно-мозговую травму и ожоги туловища.
Семья несколько дней назад эвакуировалась из поселка Золочев.
Также острую стрессовую реакцию подверглась 73-летняя местная жительница.
Как писал Главред, 10 февраля около 23:30 военные России произвели обстрел Богодуховской общины ударным беспилотником типа "Герань-2".
В результате попадания в частный жилой дом возник пожар и значительные разрушения здания. По предварительной информации, погибли два годовалых мальчика, двухлетняя девочка и отец детей 34 лет. Полиция фиксирует военное преступление россиян.
9 февраля в Харьковской области в Богодухове в результате удара российского дрона погибли женщина с 10-летним ребенком, есть пострадавшие.
Украинцев предупредили о массированной атаке РФ
Российские оккупационные войска, вероятно, готовят новый массированный удар с применением баллистических ракет по Украине. Целью врага может стать Киев и Киевская область. Об этом 10 февраля сообщили мониторинговые каналы.
На ближайшие 72 часа объявлен красный уровень угрозы в связи с вероятностью массированного комбинированного удара по Украине.
В последние дни противник активно проводил разведывательные действия на западе страны, в частности в Житомирской, Хмельницкой, Львовской и Тернопольской областях.
Как и ранее, основным объектом атак остается критическая инфраструктура — под угрозой вся территория государства, прежде всего энергетический сектор.
Как РФ изменит тактику обстрелов: мнение эксперта
Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко считает, что в 2026 году баллистические ракеты могут стать одним из ключевых инструментов террора России против Украины.
Под наибольшей угрозой окажутся регионы, попадающие в 500-километровую зону поражения, что охватывает почти всю левобережную часть страны, юг и частично север.
Эксперт отметил, что противник может расширить перечень целей и перейти к ударам по новым типам объектов неэнергетической инфраструктуры.
"В любом случае они не будут останавливаться. И они не сократят применение баллистического оружия. Наоборот, есть опасения, что в 2026 году российская баллистика станет одним из основных вызовов для Украины, потому что нужно будет найти способы противодействия этому средству террора", — подчеркнул Коваленко в интервью Главреду.
О персоне: Александр Коваленко
Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".
