Раздались громкие взрывы и пропал свет: Запорожье подверглось массовой атаке дронов

Руслан Иваненко
10 февраля 2026, 23:43обновлено 11 февраля, 00:59
Местные службы ликвидируют последствия удара по критической инфраструктуре и восстанавливают электроснабжение.
В Коммунарском районе разворачивают дополнительные пункты несокрушимости / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, facebook.com/PvKPivden

Кратко:

  • 10 февраля вечером Запорожье подверглось атаке российских беспилотников
  • Враг попал по объекту критической инфраструктуры
  • Более 11 тыс. абонентов в двух районах остались без света

Вечером во вторник, 10 февраля, Запорожье подверглось удару российских беспилотников. Во время объявленной воздушной тревоги в городе прогремели взрывы.

"Работает наша ПВО. До отбоя оставайтесь в безопасных местах", – призвал жителей начальник Запорожской ОВА Иван Федоров.

По его словам, вражеская атака была направлена на объект критической инфраструктуры города. В результате удара произошло масштабное возгорание. Предварительно известно, что среди жителей Запорожья пострадавших нет.

Последствия атаки

Из-за атаки без электроснабжения остались более 11 тысяч абонентов в двух районах города. Местные службы уже работают над ликвидацией последствий повреждений и восстановлением энергоснабжения.

Местные службы уже работают над ликвидацией повреждений и восстановлением энергоснабжения. По словам главы ОВА, восстановление тепла может занять больше времени, особенно в одном из районов, однако электроснабжение будет восстановлено всем потребителям.

В Коммунарском районе также развернуты дополнительные пункты несокрушимости.

"Ситуация под контролем. Специалисты работают, делаем все возможное для скорейшего восстановления", – подчеркнул Федоров.

Когда Россия может уменьшить массовые удары по Украине – мнение эксперта

Военно-политический аналитик группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко оценил тенденции массовых атак России по Украине.

По его словам, с наступлением теплой поры года можно ожидать уменьшения количества таких ударов.

"К лету их количество сократится, поскольку россияне сосредоточатся на других объектах", – отметил эксперт.

В то же время Коваленко подчеркнул, что РФ не откажется от атак на энергетическую инфраструктуру.

"Весной удары станут менее интенсивными, однако они будут сохраняться в течение всего 2026 года. Зимой активность была максимальной, но в течение года Россия продолжит целиться в ключевые объекты", – пояснил он.

Напомним, Главред писал, что российские оккупационные войска, вероятно, готовят новый массированный удар с применением баллистических ракет по Украине. Целью врага может стать Киев и Киевская область. Об этом сообщают мониторинговые каналы.

Кроме того, 8 февраля российские оккупационные силы нанесли удар по Киеву баллистическими ракетами, в результате чего в столице прогремели мощные взрывы.

Также в Днепре в результате атаки повреждения на территории коммунального предприятия. В результате удара повреждены здания, а также троллейбусы и другой автотранспорт.

О персоне: Иван Федоров

Иван Сергеевич Федоров (род. 29 августа 1988, Мелитополь, Запорожская область, УССР) — украинский политик, общественный деятель, глава Запорожской областной военной администрации с 2 февраля 2024 года

С 2020 года — Мелитопольский городской голова.

В 2022 году, во время полномасштабного вторжения войск России, город Мелитополь был оккупирован. После захвата Мелитополя российскими войсками отказался сотрудничать с оккупантами, после чего был похищен российскими военными. На следующий день две тысячи жителей города вышли на протест с требованием его освобождения. После шести дней плена Федоров был обменен на пленных солдат РФ.

В феврале 2024 г. указом президента Украины назначен главой Запорожской ОВА.

