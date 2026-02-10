В РФ выдвинули новые условия для завершения войны и вспомнили Трампа - чего они хотят

В Кремле озвучили циничные условия по войне против Украины и мирного процесса, подчеркнув необходимость соблюдения договоренностей с Трампом в Анкоридже.

Министр иностранных дел страны-агрессора России Сергей Лавров заявил, что Москва якобы намерена довести до завершения процесс возвращения так называемых "исторически российских территорий". Речь идет о временно оккупированном Крыме, Донецкой области, а также частях Херсонской и Запорожской областей. Об этом соратник российского диктатора и военного преступника Путина заявил, обращаясь к российским дипломатам.

Он также повторил тезис о том, что после событий 2014 года в Украине, по версии Кремля, были нарушены права россиян и людей, которые связывали себя с Россией, а жители Крыма, Донбасса и так называемой Новороссии якобы выразили свою позицию во время референдумов. Стоит отметить, что так называемые "референдумы" проходили в нарушение украинского законодательства, под дулами российских военных и террористов и без международных наблюдателей, что делает их легитимность невозможной.

"Мы доведем до конца процесс возвращения этих исконно российских земель "родной гавани" в полном соответствии с ожиданиями этих людей. Языковые, культурные, религиозные права тех, кто останется под властью Киева, должны быть восстановлены наряду с искоренением другой первопричины конфликта: устранением военных угроз национальной безопасности России, исходящих со стороны Украины", - указал Лавров.

Глава МИД РФ упомянул и заявления военного преступника Путина о желательности достижения поставленных целей дипломатическим путем. По его словам, Москва декларирует готовность к переговорному урегулированию, опираясь на договоренности, которые, по утверждению российской стороны, были достигнуты между Путиным и Трампом во время встречи в Анкоридже, и уверяет, что остается приверженной этим подходам.

"Надеемся, что "партия войны", которая "окопалась" в Брюсселе, Лондоне и некоторых других европейских столицах, не сможет остановить начатый лидерами России и США трудный, но столь необходимое движение к прочному миру", - цинично заявил он, не упомянув, что именно Россия не соглашалась на многочисленные мирные инициативы.

Лавров также отметил, что реализация целей так называемой "специальной военной операции" и урегулирование военно-политической ситуации на западных границах России, по мнению Кремля, может придать мощный импульс продвижению ключевых российских инициатив в Евразии. Речь идет о формировании Большого Евразийского партнерства и новой системы евразийской безопасности, согласовании интеграционных процессов, развитии сотрудничества в рамках многосторонних объединений с участием России и создании механизмов гарантий безопасности для всех стран континента, включая его европейскую часть. Эти направления, по его словам, останутся среди главных приоритетов российской внешней политики в ближайшее время.

Как писал Главред, у США есть действенные инструменты влияния на Россию, которые могут заставить ее пойти на уступки, однако ключевым фактором остается политическая готовность американского руководства применить их в полном объеме. Об этом сообщил эксперт по международной безопасности Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива Тарас Жовтенко.

Он подчеркнул, что Дональд Трамп имеет в своем распоряжении широкий спектр экономических и силовых инструментов, которые могли бы в относительно короткие сроки повлиять на прекращение российской агрессии против Украины. В то же время проблема заключается в том, что, учитывая ряд объективных и субъективных причин, он не спешит принимать подобные жесткие решения и фактически не демонстрирует готовности их рассматривать.

"В то же время ни сам Трамп, ни его окружение не могут не замечать того, что происходит с российской экономикой в течение последних четырех-пяти месяцев, прежде всего с момента введения американских санкций против "Роснефти" и "Лукойла". Кумулятивный эффект как американских, так и европейских санкций уже стал заметным в российской экономике, и с каждым месяцем этот эффект только усиливается. Дополнительным ударом стала ситуация с Венесуэлой в начале января этого года, в результате чего РФ потеряла доступ к венесуэльской нефти как ключевому элементу обхода санкций. Ведь один из механизмов заключался в физическом смешивании российской нефти с венесуэльской во время перевалки в открытом море, что позволяло продавать ее по рыночным ценам", - указал он.

Напомним, как ранее сообщал Главред, войска РФ могут готовить новую масштабную атаку по Украине с применением баллистических ракет. По информации мониторинговых каналов, среди вероятных целей рассматриваются Киев и Киевская область.

В то же время, по данным разведки Эстонии, Россия использует мирные переговоры как инструмент политического давления и манипуляций, пытаясь улучшить отношения с США без реального намерения прекращать войну против Украины.

Эксперт по международной безопасности Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива Тарас Жовтенко считает, что до мая существенного облегчения на фронте или снижения интенсивности российских атак ожидать не стоит. По его мнению, Москва продолжает использовать переговорную риторику преимущественно для затягивания времени и избежания усиления санкционного давления.

О персоне: Сергей Лавров Сергей Викторович Лавров – российский государственный и политический деятель. Министр иностранных дел России с 9 марта 2004 года. С 1972 года работал в системе МИД СССР и России. В 1994-2004 годах – постоянный представитель РФ при ООН и представитель РФ в Совете безопасности ООН. В 2006 году вошел в состав федерального оперативного штаба Национального антитеррористического комитета России, тогда же в течение полугода занимал должность председателя комитета министров Совета Европы. С 2022 года после российского вторжения в Украину находится под персональными санкциями Евросоюза, США, Великобритании, Канады, Австралии и Японии.

