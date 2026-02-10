"Красивые девочки": Вера Брежнева показала три поколения семьи

Вы узнаете:
- Вера Брежнева отпраздновала день рождения
- Как выглядят мама и младшая дочь певицы
Украинская певица Вера Брежнева недавно отпраздновала свое 44-летие и поделилась снимками с роскошного празднования. Внимание поклонников привлекли кадры артистки в Instagram с родными, на которых можно увидеть три поколения ее семьи.
Брежнева отметила свой день рождения в узком семейном кругу в изысканном ресторане. Цветом вечера стал белый — и сама Вера, и гости пришли на торжество в светлых нарядах. Певица поужинала вместе с родными и призналась, что это был один из самых теплых праздников в ее жизни.
"Воспоминания о самом теплом вечере дня рождения", — подписала снимки исполнительница.
Поздравить Веру пришли ее мама Тамара Галушка и младшая дочь Сара. Девушки сделали нежное фото вместе, обнявшись. Благодаря празднику поклонники смогли увидеть все три поколения семьи знаменитости. Мама Брежневой поразила всех своим молодым и элегантным видом — фанаты в один голос согласились, что все три женщины выглядят роскошно.
"Веруня, красавица! Обнимаю тебя крепко, сияй всегда и несмотря ни на что!", — написала в комментариях актриса Екатерина Кузнецова.
"Какие вы красивые девушки! Мама невероятная!"
"Такие красивые девочки!"
О персоне: Вера Брежнева
Вера Брежнева - украинская певица, актриса и бизнесвумен. Бывшая участница поп-группы ВИА Гра (2003-2007). В октябре 2023 года начала музыкальный проект под псевдонимом VERA. Имела успех в РФ, однако после 24 февраля 2022 года выразила четкую антивоенную позицию и оборвала связи со страной-оккупантом.
