"Красивые девочки": Вера Брежнева показала три поколения семьи

Певица Вера Брежнева показалась с мамой и дочкой.

https://glavred.info/starnews/krasivye-devochki-vera-brezhneva-pokazala-tri-pokoleniya-semi-10739501.html Ссылка скопирована

Вера Брежнева семья / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Вера Брежнева

Вы узнаете:

Вера Брежнева отпраздновала день рождения

Как выглядят мама и младшая дочь певицы

Украинская певица Вера Брежнева недавно отпраздновала свое 44-летие и поделилась снимками с роскошного празднования. Внимание поклонников привлекли кадры артистки в Instagram с родными, на которых можно увидеть три поколения ее семьи.

Брежнева отметила свой день рождения в узком семейном кругу в изысканном ресторане. Цветом вечера стал белый — и сама Вера, и гости пришли на торжество в светлых нарядах. Певица поужинала вместе с родными и призналась, что это был один из самых теплых праздников в ее жизни.

видео дня

Вера Брежнева - дети / фото: instagram.com, Вера Брежнева

"Воспоминания о самом теплом вечере дня рождения", — подписала снимки исполнительница.

Поздравить Веру пришли ее мама Тамара Галушка и младшая дочь Сара. Девушки сделали нежное фото вместе, обнявшись. Благодаря празднику поклонники смогли увидеть все три поколения семьи знаменитости. Мама Брежневой поразила всех своим молодым и элегантным видом — фанаты в один голос согласились, что все три женщины выглядят роскошно.

Вера Брежнева с мамой и дочерью / фото: instagram.com, Вера Брежнева

"Веруня, красавица! Обнимаю тебя крепко, сияй всегда и несмотря ни на что!", — написала в комментариях актриса Екатерина Кузнецова.

"Какие вы красивые девушки! Мама невероятная!"

"Такие красивые девочки!"

Вера Брежнева с мамой Тамарой Галушкой / фото: instagram.com, Вера Брежнева

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Ранее Главред сообщал, что украинский артист и бывший судья Национального отбора на Евровидение Андрей Данилко решил пошутить над финалистами этого года. Сердючка на фотографии стоит со своей знаменитой звездой на макушке и в наряде, похожем на рясу священника.

Также известная украинская фитнес-тренер Марина Боржемская рассекретила, что сейчас находится в отношениях. Боржемская не раскрыла имя своего партнера, но призналась, что в этих отношениях чувствует тепло и поддержку. Также Марина уточнила, что пара начала встречаться недавно.

Вас может заинтересовать:

О персоне: Вера Брежнева Вера Брежнева - украинская певица, актриса и бизнесвумен. Бывшая участница поп-группы ВИА Гра (2003-2007). В октябре 2023 года начала музыкальный проект под псевдонимом VERA. Имела успех в РФ, однако после 24 февраля 2022 года выразила четкую антивоенную позицию и оборвала связи со страной-оккупантом.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред