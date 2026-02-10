Трамп и Си Цзиньпин готовят саммит: в Politico назвали возможную тему переговоров

Президент США может посетить Пекин в начале апреля.

Трамп летит в Пекин: Politico узнало дату встречи с Си Цзиньпином / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, facebook.com/DonaldTrump

Кратко:

Трамп планирует визит в Пекин

Недавний телефонный разговор Трампа и Си Цзиньпина стал подготовкой к переговорам

Одной из ключевых тем переговоров станет Тайвань

В первую неделю апреля президент США Дональд Трамп отправится в Пекин на саммит с китайским лидером Си Цзиньпином. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на три источника, знакомых с планами президента.

Предстоящий саммит может стать первой из четырех встреч двух лидеров в 2026 году. По словам главы Минфина США Скотта Бессента, Си может прибыть к Трампу летом в Вашингтоне либо в Мар-а-Лаго.

Также лидеры могут встретиться на саммите G20 в Майами, и еще в рамках АТЭС (Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества) в Шэньчжэне (Китай).

Представитель Белого дома заявил, что даты поездки еще не определены.

После саммита в Южной Корее, который прошел в октябре 2025 года, Трамп анонсировал, что в апреле намерен посетить Китай.

На прошлой неделе лидеры США и КНР провели телефонный разговор. Politico полагает, что беседа стала подготовкой к новой поездке. В ходе разговора обсуждались разные вопросы, в том числе торговые проблемы и внешние конфликты.

По данным официальных источников, Трамп говорил, что во время разговора вместе с Си они обсудили Тайвань - тему, которую лидеры не затрагивали во время своей встречи в Южной Корее в октябре 2025 года. Таким образом, это может свидетельствовать о том, что вопрос Тайваня может быть поднят во время переговоров этой весной и может стать важным пунктом напряженности накануне саммита.

"Си Цзиньпин подчеркнул, что тайваньский вопрос является важнейшим вопросом в китайско-американских отношениях. Тайвань - это территория Китая. Китай должен защищать свой суверенитет и территориальную целостность и никогда не допустит о отделения Тайваня. США должны с осторожностью подходить к вопросу продажи орудия Тайваню", - заявляли в МИД Китая.

Трамп обсудил с Си Цзиньпином войну РФ против Украины

Как писал Главред, в начале февраля президент США Трамп провел переговоры с лидером Китая Си Цзиньпином. В ходе переговоров упоминалась также и война России против Украины.

"Я только что завершил замечательную телефонную беседу с главой Китая Си Цзиньпином. Это был долгий и основательный разговор, в ходе которого мы обсудили много важных тем, в частности торговлю, военные вопросы, мою апрельскую поездку в Китай, Тайвань, войну между Россией и Украиной, текущую ситуацию с Ираном", - написал Трамп в Truth Social.

Он подчеркнул, что как межгосударственные контакты с Китаем, так и его личные отношения с президентом Си остаются на очень высоком уровне, и обе стороны осознают важность их сохранения.

Позиция Китая в отношении войны в Украине / Инфографика: Главред

Китай не хочет окончания войны в Украине: мнение эксперта

Китай не заинтересован в завершении войны России против Украины. Об этом в интервью Главреду рассказал директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик.

По его словам, Пекину выгоден конфликт низкой интенсивности, который не распространяется на другие регионы. При такой логике Китай может поддерживать уменьшение масштабов боевых действий, запуск крупных переговоров или различные форматы перемирий, но без устранения самой причины конфликта. Это позволяет одновременно держать в напряжении и изнурять как Запад, так и Россию, ведь Москва все больше становится зависимой от Китая, а Запад — более склонным к договоренностям, при этом фокус внимания США и в дальнейшем остается в Европе.

"Китай не заинтересован в длительном мире в Украине. Но он может повлиять на то, чтобы Россия согласилась на определенную "формулу Трампа" и пошла на предметный диалог о прекращении боевых действий. Си и Трамп создают условия, при которых Путин мог бы сохранить лицо и заявить своим "рабам" о "победе в Украине". Взамен мы должны получить что-то, что обеспечит недолговечный гибридный мир", - сказал Кулик.

О персоне: Виталий Кулик Виталий Кулик (22 сентября 1976 г., Киев) - украинский политический эксперт, бывший главный консультант Национального института проблем международной безопасности при СНБО. С 1998 года и по сегодня - директор Центра исследований проблем гражданского общества.

