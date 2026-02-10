Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

Трамп и Си Цзиньпин готовят саммит: в Politico назвали возможную тему переговоров

Анна Ярославская
10 февраля 2026, 06:51
180
Президент США может посетить Пекин в начале апреля.
Трамп, Си Цзиньпин
Трамп летит в Пекин: Politico узнало дату встречи с Си Цзиньпином / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, facebook.com/DonaldTrump

Кратко:

  • Трамп планирует визит в Пекин
  • Недавний телефонный разговор Трампа и Си Цзиньпина стал подготовкой к переговорам
  • Одной из ключевых тем переговоров станет Тайвань

В первую неделю апреля президент США Дональд Трамп отправится в Пекин на саммит с китайским лидером Си Цзиньпином. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на три источника, знакомых с планами президента.

Предстоящий саммит может стать первой из четырех встреч двух лидеров в 2026 году. По словам главы Минфина США Скотта Бессента, Си может прибыть к Трампу летом в Вашингтоне либо в Мар-а-Лаго.

видео дня

Также лидеры могут встретиться на саммите G20 в Майами, и еще в рамках АТЭС (Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества) в Шэньчжэне (Китай).

Представитель Белого дома заявил, что даты поездки еще не определены.

После саммита в Южной Корее, который прошел в октябре 2025 года, Трамп анонсировал, что в апреле намерен посетить Китай.

На прошлой неделе лидеры США и КНР провели телефонный разговор. Politico полагает, что беседа стала подготовкой к новой поездке. В ходе разговора обсуждались разные вопросы, в том числе торговые проблемы и внешние конфликты.

По данным официальных источников, Трамп говорил, что во время разговора вместе с Си они обсудили Тайвань - тему, которую лидеры не затрагивали во время своей встречи в Южной Корее в октябре 2025 года. Таким образом, это может свидетельствовать о том, что вопрос Тайваня может быть поднят во время переговоров этой весной и может стать важным пунктом напряженности накануне саммита.

"Си Цзиньпин подчеркнул, что тайваньский вопрос является важнейшим вопросом в китайско-американских отношениях. Тайвань - это территория Китая. Китай должен защищать свой суверенитет и территориальную целостность и никогда не допустит о отделения Тайваня. США должны с осторожностью подходить к вопросу продажи орудия Тайваню", - заявляли в МИД Китая.

Трамп обсудил с Си Цзиньпином войну РФ против Украины

Как писал Главред, в начале февраля президент США Трамп провел переговоры с лидером Китая Си Цзиньпином. В ходе переговоров упоминалась также и война России против Украины.

"Я только что завершил замечательную телефонную беседу с главой Китая Си Цзиньпином. Это был долгий и основательный разговор, в ходе которого мы обсудили много важных тем, в частности торговлю, военные вопросы, мою апрельскую поездку в Китай, Тайвань, войну между Россией и Украиной, текущую ситуацию с Ираном", - написал Трамп в Truth Social.

Он подчеркнул, что как межгосударственные контакты с Китаем, так и его личные отношения с президентом Си остаются на очень высоком уровне, и обе стороны осознают важность их сохранения.

Китай, Китай Россия, позиция Китая война в Украине
Позиция Китая в отношении войны в Украине / Инфографика: Главред

Китай не хочет окончания войны в Украине: мнение эксперта

Китай не заинтересован в завершении войны России против Украины. Об этом в интервью Главреду рассказал директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик.

По его словам, Пекину выгоден конфликт низкой интенсивности, который не распространяется на другие регионы. При такой логике Китай может поддерживать уменьшение масштабов боевых действий, запуск крупных переговоров или различные форматы перемирий, но без устранения самой причины конфликта. Это позволяет одновременно держать в напряжении и изнурять как Запад, так и Россию, ведь Москва все больше становится зависимой от Китая, а Запад — более склонным к договоренностям, при этом фокус внимания США и в дальнейшем остается в Европе.

"Китай не заинтересован в длительном мире в Украине. Но он может повлиять на то, чтобы Россия согласилась на определенную "формулу Трампа" и пошла на предметный диалог о прекращении боевых действий. Си и Трамп создают условия, при которых Путин мог бы сохранить лицо и заявить своим "рабам" о "победе в Украине". Взамен мы должны получить что-то, что обеспечит недолговечный гибридный мир", - сказал Кулик.

Другие новости:

О персоне: Виталий Кулик

Виталий Кулик (22 сентября 1976 г., Киев) - украинский политический эксперт, бывший главный консультант Национального института проблем международной безопасности при СНБО. С 1998 года и по сегодня - директор Центра исследований проблем гражданского общества.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости США Дональд Трамп Си Цзиньпин новости Китая
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Украина может частично вступить в ЕС в 2027 году: СМИ узнали о секретном плане

Украина может частично вступить в ЕС в 2027 году: СМИ узнали о секретном плане

08:20Политика
Дроны РФ ударили по Вольнянску: ранены четверо, среди них младенец

Дроны РФ ударили по Вольнянску: ранены четверо, среди них младенец

07:21Украина
Бои перешли в центр города: в ВСУ рассказали о ситуации на важном направлении

Бои перешли в центр города: в ВСУ рассказали о ситуации на важном направлении

02:14Фронт
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 10 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 10 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

Весит 50 кг при росте 175 см: украинская актриса впервые рассказала о диагнозе сына

Весит 50 кг при росте 175 см: украинская актриса впервые рассказала о диагнозе сына

Бои перешли в центр города: в ВСУ рассказали о ситуации на важном направлении

Бои перешли в центр города: в ВСУ рассказали о ситуации на важном направлении

Отключение света в Украине — графики на 10 февраля (обновляется)

Отключение света в Украине — графики на 10 февраля (обновляется)

Могут ли ТЦК и СП задерживать граждан - в Раде поставили точку в вопросе

Могут ли ТЦК и СП задерживать граждан - в Раде поставили точку в вопросе

Последние новости

08:57

Москва выдвинула новые условия мира: что потребовали от Украины

08:50

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 10 февраля (обновляется)

08:25

Отключение света в Украине — графики на 10 февраля (обновляется)

08:20

Украина может частично вступить в ЕС в 2027 году: СМИ узнали о секретном плане

08:13

Карта Deep State онлайн за 10 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

Ракетные атаки России станут более опасными, российская баллистика создает новый вызов – КоваленкоРакетные атаки России станут более опасными, российская баллистика создает новый вызов – Коваленко
07:21

Дроны РФ ударили по Вольнянску: ранены четверо, среди них младенец

06:51

Трамп и Си Цзиньпин готовят саммит: в Politico назвали возможную тему переговоров

06:20

Почему США защищают "Росатом" от санкциймнение

05:05

Астрономы бьют тревогу: галактикой может управлять загадочная тёмная субстанция

Реклама
04:41

Легендарные советские конфеты, которые придумали в Украине: история драже "Морские камушки"

04:00

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке мужчины в костюме за 91 секунду

03:25

Какой будет Украина, если проиграет войну: военный дал мрачный прогноз

03:00

"Нужно было заплатить мне": Зибров рассказал, почему не приехал на похороны Гиги

02:16

Почему сладкий перец называется болгарским: объяснение многих удивит

02:14

Бои перешли в центр города: в ВСУ рассказали о ситуации на важном направлении

01:11

"Реанимация" за копейки: эксперт рассказал, как восстановить сад после морозовВидео

00:31

Биатлон на Олимпиаде-2026: кто из украинцев выйдет на индивидуальную гонку и когда

09 февраля, понедельник
23:30

Дополнительные мегаватты найдены: в правительстве рассказали, когда графики станут мягче

23:29

РФ может атаковать с нового направления: полковник ВСУ назвал опасный участок

22:37

Отключение электроэнергии 10 февраля в Киеве и области: опубликованы графики

Реклама
22:26

Свет становится дефицитом: новые графики отключений для Днепра и области на 10 февраляФото

22:24

Обновили графики отключений для Запорожской области - когда не будет света 10 февраля

21:59

РФ сократит число ударов и выберет новые цели для массированных атак – прогноз

21:53

Победительница Нацотбора сделала заявление о передаче кубка другому участнику

21:49

Света для Черкасс и области станет больше - графики отключений на 10 февраля

21:28

Для Украины готовят уникальный формат вступления в ЕС - что предполагается

21:26

Зеленский одобрил новые программы поддержки: какую помощь получат украинцы

20:35

Сантехник выдал профессиональный секрет: засор исчезает легко и за минутыВидео

20:26

"Не вернулись лучшие": в бою погиб экипаж вертолета Ми-24

19:43

Мороз, снег и штормовой ветер: Украину накрывает волна похолодания

19:35

Ситуация изменилась: в Укрэнерго рассказали, как будут отключать свет 10 февраля

19:22

3 зпрета, которые нельзя нарушать в праздник 10 февраля - приметы

19:21

Штурмовики ВСУ уничтожили ДРГ и зачистили населенный пункт на Запорожье

19:20

"Будем освобождать Украину": военный оценил заявление Сырского о контрнаступленииВидео

19:10

Почему РФ сделала тактику на баллистику для атак на Украинумнение

18:42

"Шахеды" каждый час: эксперт раскрыл "потолок" возможностей РФ и ее главную цель

18:33

Уничтожены десятки тысяч россиян: Сырский о деталях рекордных ударов по врагу

18:22

В РФ паникуют из-за масштабного "контрнаступления" ВСУ - какая ситуация на фронте

17:51

Доллар сдает позиции, евро резко рванул вверх: новый курс валют на 10 февраля

17:34

Могут ли ТЦК и СП задерживать граждан - в Раде поставили точку в вопросе

Реклама
17:32

США захватили танкер теневого флота РФ Aquila II - детали эффектной операцииФото

17:30

Завершение войны: в США ответили Зеленскому и оценили вероятные сроки

17:12

Картофель получится необыкновенно вкусным: какой ингредиент следует добавить во время варки

16:42

"Ради наживы, ради денег": под Киевом убит олень с самыми большими в Украине рогами

16:38

Украинские "Фламинго" ударили по РФ, есть попадания: раскрыты последствия атакиВидео

16:36

Есть "прилеты" и разрушения: объекты Нафтогаза под массированными ударами РФ

16:30

Житомирскую область прогреет до +4: синоптики рассказали, когда погода кардинально изменится

16:14

Нардепа Гунько приговорили к 4 годам тюрьмы с конфискацией всего имущества

16:12

Леся Никитюк раскрыла детали свадьбы с военным: "Видела свадебные платья"

15:41

Весит 50 кг при росте 175 см: украинская актриса впервые рассказала о диагнозе сына

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Поздравления
С днем рождения подругеС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения, кумС днем рождения сына
Новости шоу бизнеса
Елена ЗеленскаяАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракКейт Миддлтон
Регионы
Новости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости Ровно
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять