Завершение войны: в США ответили Зеленскому и оценили вероятные сроки

Алексей Тесля
9 февраля 2026, 17:30
10
США стремятся к достижению мирного соглашения и хотят скорейшего прекращения боевых действий, говорит Мэтью Уитакер.
Мэтью Уитакер сделал заявление о завершении войны в Украине
Мэтью Уитакер сделал заявление о завершении войны в Украине

Главное:

  • США не определяют конкретные сроки завершения войны РФ против Украины
  • Дедлайны очень опасны в этой ситуации, говорит Уитакер

Администрация США не определяет конкретные сроки для завершения войны России против Украины, но сосредотачивается на скорейшем прекращении боевых действий.

Такое заявление сделал постоянный представитель США при НАТО Мэтью Уитакер, передает Укринформ.

По его словам, упомянутый ранее дедлайн в июне был озвучен президентом Украины Владимиром Зеленским, а не американской стороной. "Дедлайны очень опасны в этой ситуации", - подчеркнул Уитакер.

Он отметил, что США стремятся к достижению мирного соглашения и хотят скорейшего прекращения боевых действий. По словам дипломата, представители американской стороны ведут постоянные переговоры, направленные на поиск решения, но любое соглашение потребует согласия как Украины, так и России.

Мирный план США из 20 пунктов
Мирный план США из 20 пунктов

Критика США в адрес Европы

В то же время Уитакер раскритиковал европейские страны за недостаточное наращивание оборонного производства после полномасштабного вторжения РФ в 2022 году. Он заявил, что Европа передала Украине значительную часть имеющегося вооружения, не компенсировав эти запасы, что создало дополнительную нагрузку на оборонную промышленность США.

По его словам, решением проблемы может стать координация европейской оборонной промышленности и увеличение производства, хотя самое мощное вооружение, как и раньше, поставляют Соединенные Штаты.

Мир в подвешенном состоянии: эксперт о торможении переговоров

Аналитик Владимир Горбач отмечает, что контакты между Украиной, Россией и США сегодня носят скорее символический характер и не приводят к практическим результатам. По его словам, отсутствие прогресса объясняется как ограниченным форматом общения, так и уровнем представительства сторон. К полноценному диалогу, считает эксперт, удастся перейти лишь при сочетании нескольких факторов: ослаблении влияния России, усилении внешнего давления и готовности участников к компромиссам. Существенных изменений, по его прогнозу, не стоит ожидать раньше весны 2026 года.

Переговоры о мире - новости по теме

Ранее сообщалось о том, что Кремль не видит реальных шансов на прорыв в мирных переговорах. Источники издания сообщают, что территориальный вопрос остается основным камнем преткновения.

Напомним, канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что западные союзники смогут предоставить гарантии безопасности Украине, но только после того, как на это даст согласие страна-агрессор Россия.

Как ранее сообщал Главред, представители российской делегации на переговорах демонстрируют более прагматичный подход к поиску путей завершения войны, чем это следует из публичных заявлений Кремля.

Другие новости:

О персоне: Мэттью Уитакер

Мэттью Джордж Уитакер – американский юрист, политик и дипломат. Посол США в НАТО (с апреля 2025). Член Республиканской партии. Мэттью Уитакер родился 29 октября 1969 года. Учился в Университете Айовы, где получил степень бакалавра в области коммуникаций, а впоследствии – степень магистра делового администрирования и доктора юридических наук в Бизнес-колледже Типпи и Юридическом колледже Университета Айовы.

В 2002 году Уитакер был кандидатом от Республиканской партии на должность казначея штата Айова, но проиграл.

С 2004 по 2009 год занимал должность прокурора США Южного округа Айовы, где был известен агрессивным преследованием наркоторговцев.

Уитакер баллотировался на первичных выборах Республиканской партии Айовы в Сенат США в 2014 году. Позже он писал статьи и выступал в ток-шоу на радио и кабельных новостных каналах как исполнительный директор Фонда ответственности и гражданского доверия (FACT), консервативной группы, защищающей интересы граждан.

С февраля 2019 года был старшим советником в офисе заместителя генерального прокурора, но уже 2 марта 2019 года подал в отставку.

В дальнейшем был гостем новостных и аналитических программ, в частности как сотрудник CNN, и был связан с юридической фирмой Graves Garrett. В августе 2019 года он стал управляющим директором Axiom Strategies и Clout Public Affairs.

В ноябре 2024 года Дональд Трамп объявил Уитакера кандидатом на должность посла США в НАТО в своей второй администрации. 1 апреля 2025 года Сенат утвердил его кандидатуру 52 голосами против 45, а через два дня он принял присягу.

