В РФ паникуют из-за масштабного 'контрнаступления' ВСУ - какая ситуация на фронте

Российская сторона намеренно искажает линию фронта, а настоящие действия украинских войск на юге нельзя считать контрнаступлением, указали в ВСУ.

https://glavred.info/front/v-rf-panikuyut-iz-za-masshtabnogo-kontrnastupleniya-vsu-kakaya-situaciya-na-fronte-10739339.html Ссылка скопирована

В России заявили о якобы контрнаступлении ВСУ - что происходит на фронте / Коллаж: Главред, фото: 24 ОМБр имени короля Данила, 22 отдельная механизированная бригада

О чем идет речь в материале:

Россияне пытаются проникнуть в населенные пункты, чтобы объявить об их "захвате"

Силы врага активно уничтожаются

ВСУ проводят зачистку ряда населенных пунктов

Российские пропагандисты, в частности так называемые "z-военкоры", распространяют заявления о якобы контрнаступлении Сил обороны Украины на границе Днепропетровской и Запорожской областей. В то же время в Вооруженных силах Украины эти утверждения опровергли и объяснили реальное положение дел на фронте. Об этом сообщил спикер Сил обороны Юга Владислав Волошин в комментарии РБК-Украина.

По его словам, сопоставление карт, которые публикуют российские пропагандисты, с официальной информацией Генерального штаба ВСУ свидетельствует о существенных несоответствиях.

видео дня

/ Фото: карта якобы "украинского контрнаступления", которую распространяют российские пропагандисты

В частности, российская сторона заявляет о якобы продвижении своих подразделений к Покровскому в Днепропетровской области, однако фактическая обстановка на передовой этого не подтверждает.

Волошин пояснил, что российские войска осуществляют отдельные инфильтрационные попытки — мелкие проникновения, которые впоследствии подают как "захват" населенных пунктов.

В качестве примера он привел заявления РФ о якобы оккупации Тернуватого, хотя до реальной линии боевого столкновения там остается не менее 10–15 километров.

По его словам, противник находился на границе населенного пункта всего несколько часов, после чего россияне были ликвидированы украинскими военными.

Он также сообщил, что на официальных ресурсах Сил обороны Юга опубликованы видеозаписи уничтожения вражеских групп вблизи дорожного знака населенного пункта Тернуватое.

Волошин подчеркнул, что российская сторона намеренно искажает линию боевого столкновения, пытаясь таким образом оправдать свои предыдущие ложные утверждения и распространяя выдумки о якобы украинском контрнаступлении.

"Мы, в свою очередь, действительно проводим разведывательно-поисковые действия - ежедневно до двух десятков - для выявления их инфильтрационных диверсионных групп. Мы провели везде зачистки (речь идет о районах тех населенных пунктов, где по данным российской стороны ВСУ перешли в "контрнаступление", - ред.), - пояснил он.

Подытоживая, спикер Сил обороны Юга отметил, что с военной точки зрения такие действия не могут считаться контрнаступлением.

Могут ли войска РФ начать наступление вдоль Днепра - мнение эксперта

Как писал Главред, Силы обороны Украины имеют достаточные возможности для удержания обороны вдоль русла Днепра на Запорожском направлении, несмотря на попытки российских войск активизировать свои действия в этом районе. Об этом сообщил военный эксперт Павел Нарожный в эфире Украинского Радио.

Он также отметил, что текущие погодные условия частично благоприятны для противника, поскольку длительные морозы до минус 10 градусов позволяют российским подразделениям передвигаться по льду вдоль территории бывшего Каховского водохранилища. В то же время, по его словам, украинская сторона заранее подготовилась к развитию событий по такому сценарию.

"Погода пока позволяет им это делать, потому что у нас довольно долго стоят морозы до -10, поэтому они могут передвигаться там по льду. Мы к этой ситуации готовились: все участки фронта прикрыты минными полями, заграждениями. Смогут ли россияне их прорвать? Надеюсь, что нет", — сказал Нарожный.

Каховская катастрофа / Главред - инфографика

Война России против Украины — что известно о ситуации на фронте

Напомним, как ранее сообщал Главред, ситуация на Покровском направлении остается сложной и продолжает обостряться. По данным DeepState, российские подразделения пытаются продвигать пехоту в северные районы Покровска, одновременно вывозя тела погибших военных, используя для маскировки гражданскую одежду.

В то же время командир Грузинского национального легиона Мамука Мамулашвили заявил, что российские войска не смогут до конца 2026 года полностью захватить территории Донецкой и Луганской областей.

Кроме того, украинские силы обороны восстановили контроль над населенным пунктом Тернуватое в Запорожской области, вытеснив оттуда российских военных. Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко.

Другие новости:

О персоне: Владислав Волошин Владислав Волошин — спикер Сил обороны Юга Украины. Регулярно информирует о ситуации на Херсонском, Запорожском и Днепропетровском направлениях фронта. В июне 2025 года вошел в десятку лучших военных коммуникаторов по версии конкурса "Война в объективе" от ТРО Медиа

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред