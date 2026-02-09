3 зпрета, которые нельзя нарушать в праздник 10 февраля - приметы

Что можно делать 10 февраля. Приметы и запреты, которые уберегут от бед и проблем.

Что нельзя делать 10 февраля / фото: УНИАН

Что можно узнать:

Что значит, если в этот день потепление

Кому нельзя отказывать в помощи в этот день

Что нужно сделать 10 февраля

10 февраля церковь почитает память святого мученика Харлампия. Как сообщает Главред, он вел благочестивый образ жизни, был мудрым и милосердным. Он был настоящим целителем, помогал исцелиться людям духовно и физически.

Он активно проповедовал христианство и не скрывал это. Тогда на него обратили внимание языческие власти и приказали его арестовать. Его подвергли жестким пыткам в темнице и на колеснице. Несмотря на это, он принял мученическую смерть.

Что можно делать 10 февраля

В этот день нужно помолиться. У святых просили защиты от болезней и несчастий.

В этот день нужно сделать доброе дело. Считается, что тогда в дом придут гармония и благополучие.

В этот день нужно попросить прощение у тех, кого вы обидели. Этот день благоприятный для примирения.

Что нельзя делать 10 февраля

1. Нельзя 10 февраля обманывать. Неправда может обернуться неприятностями.

2. Нельзя 10 февраля устраивать пышные застолья и свадьбы. Предки верили, что тогда придет несчастье.

3. Нельзя 10 февраля отказывать в помощи нуждающимся. Иначе вы сами окажитесь в трудном положении.

Приметы 10 февраля

Если в этот день мороз, то весна будет теплой.

Если в этот день выпал снег, то он пролежит еще долго.

Если в этот день сильный ветер, то лето будет прохладным.

Если в этот день потеплело, то морозов больше не будет.

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

