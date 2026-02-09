"Ради наживы, ради денег": под Киевом убит олень самыми большими в Украине рогами

Руни был официально признан оленем с самыми большими рогами в Украине по международной системе CIC.

Олень Руни имел престижный международный титул "Золотые рога" / коллаж: Главред, фото: facebook.com/vetrova.lana, facebook.com/boyarchukov

Олень Руни имел престижный международный титул "Золотые рога"

Правоохранителей призвали найти виновного

В Киевской области убит олень по кличке Руни, рога которого были официально признаны самыми большими в Украине. Об этом 9 февраля в Facebook написала руководительница Национального реестра рекордов Лана Ветрова.

По ее словам, олень жил в эко-парке "На рогах".

Руни имел престижный международный титул "Золотые рога". Он официально признан оленем с самыми большими рогами в Украине по международной системе CIC. Длина его левого рога – 84 см, правого – 87 см. Количество отростков – 22 (левый рог) и 24 (правый).

По мнению Ветровой, после того как Руни сбросил бы их, они могли стать уникальным трофеем на международных соревнованиях и принести Украине "Гран-При".

"Олень – мировой чемпион, и это – впервые в истории Украины!.. Но всего этого уже не будет... Выстрелом в шею Руни был убит. Ради наживы, ради денег. Олень мирового уровня был убит браконьером, деградантом, убившим не просто редкое животное – носителя неповторимой генетики, а убил победу украинского оленеводства!" – заявила Ветрова.

Она призвала правоохранителей найти виновного, а парламент – усилить ответственность за браконьерство в Украине.

В свою очередь хозяин оленьей фермы "На рогах" Сергей Боярчуков заявил, что оленя убили по заказу.

Боярчуков также рассказал, что за последние три сезона спаривания из восьми прожитых Руни лет подтверждены 24 потомка оленя.

"Надеюсь, нам удалось сохранить генетику этого уникального великана. Ее мы не потеряли. Однако, что мы потеряли, – это время и веру", – написал он.

Пока полиция не комментировала инцидент.

