Возле Чернобыля заметили стадо одичавших коров: как выживают в зимних условиях

Ночуют животные в заброшенном хлеву, который стал для них естественным укрытием от ветра, снега и морозов.

https://glavred.info/life/vozle-chernobylya-zametili-stado-odichavshih-korov-kak-vyzhivayut-v-zimnih-usloviyah-10735790.html Ссылка скопирована

Возле Чернобыля заметили стадо одичавших коров / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/zapovidnyk2018

О чем идет речь:

В Чернобыльском заповеднике зафиксировали уникальное стадо диких коров

Несмотря на морозы и ограниченную кормовую базу, животные находятся в хорошем физическом состоянии

В Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике заметили стадо уникальных одичавших коров.

Об этом рассказали в заповеднике, специалисты которого даже смогли сфотографировать этих интересных животных.

видео дня

Кроме того, недавно в Чернобыле зафиксировали странное явление - возле ЧАЭС скапливаются безногие ящерицы.

Отмечается, что во время планового патрулирования территории заповедника специалисты Корогодского ПНДВ снова встретили известное стадо одичавших коров, которое уже стало символом и живой легендой этой местности.

По данным специалистов, в настоящее время стадо насчитывает 12 голов, среди которых 6 взрослых коров и 2 теленка. Несмотря на морозы, глубокий снег и ограниченную кормовую базу, животные находятся в хорошем физическом состоянии, их упитанность оценивается как удовлетворительная и даже хорошая, что свидетельствует о высокой адаптации к жизни в дикой природе.

Кроме того, следы на снегу показали, что ночью вплотную к стаду подходили четыре волка. Однако коровы оказались не такими уж и беззащитными

"Один из быков после этого пошел по волчьим следам, очевидно, проверять территорию и продемонстрировать свою силу. Настоящий охранник и бесспорный лидер!" - говорится в сообщении.

Питаются одичавшие коровы самостоятельно, разгребая снег мордами и доставая сухую прошлогоднюю и зеленую растительность. Особую привязанность они проявляют к веткам сирени.

Ночуют животные в заброшенном хлеву, который стал для них естественным укрытием от ветра, снега и морозов.

Больше интересных новостей:

Об источнике: Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник — природоохранная территория в Украине, биосферный заповедник. Расположен в пределах Иванковского и Полесского районов Киевской области в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС. Создан Указом Президента Украины от 26 апреля 2016 года на территории Иванковского и Полесского районов Киевской области, в пределах зоны отчуждения и зоны безусловного (обязательного) отселения (ЗОУБ(О)В). Площадь заповедника составляет 226 269,5 га — это крупнейшая единица природно-заповедного фонда на территории Украины, ведь до этого крупнейшим природным заповедником Украины был Крымский природный заповедник площадью 44 000 га. Официальный слоган: "Место, где природа может быть собой", пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред