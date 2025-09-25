Возле ЧАЭС скапливаются безногие ящерицы: в Чернобыле зафиксировали странное явление

О чем речь:
В Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике с наступлением холодов происходит интересное природное явление. Его главные звезды - веретенницы, пресмыкающиеся, которых часто называют безногими ящерицами. Осенью они начинают собираться в большие группы, чтобы найти безопасное место для зимовки. Об этом сообщили в пресс-службе заповедника.
По словам специалистов, в октябре температура резко падает, а количество насекомых, которые составляют основную часть рациона веретенниц, значительно сокращается.
"Часто эти безногие ящерицы собираются небольшими группами по несколько десятков особей, выбирая для зимовки защищенные от мороза места - под корнями деревьев, в щелях камней или среди опавших листьев", - говорится в сообщении.
Выбор надежного укрытия помогает им легче переносить холод и тратить меньше энергии.
"С наступлением весны, когда температура повышается, веретенницы выходят из укрытий, продолжая выполнять важную роль в естественном контроле популяций вредителей и поддержании баланса экосистемы", - говорят в заповеднике.
Стоит указать, что они играют важную роль в сохранении экосистемы зоны отчуждения, в частности регулируют численность мелких насекомых и вредителей.
Именно такие природные процессы способствуют восстановлению баланса в Чернобыльской зоне, которая уже много лет остается почти нетронутой человеком.
Об источнике: Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник
Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник - природоохранная территория в Украине, биосферный заповедник. Расположен в пределах Иванковского и Полесского районов Киевской области в Зоне отчуждения Чернобыльской АЭС.
Образован Указом Президента Украины от 26 апреля 2016 года на территории Иванковского и Полесского районов Киевской области, в пределах зоны отчуждения и зоны безусловного (обязательного) отселения (ЗВиЗБ(О)В).
Площадь Заповедника составляет 226 269,5 га - это самая большая единица природно-заповедного фонда на территории Украины, ведь до этого крупнейшим природным заповедником Украины был Крымский природный заповедник с площадью 44 000 га.
Официальный слоган: "Место, где природа может быть собой", пишет Википедия.
