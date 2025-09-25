Возле ЧАЭС скапливаются безногие ящерицы: в Чернобыле зафиксировали странное явление

Ящерицы отправились зимовать группами, насчитывающими до нескольких десятков пресмыкающихся.

Возле ЧАЭС заметили странное явление / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, фейсбук - Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник

В Чернобыльском заповеднике зафиксировали редкое поведение безногих ящериц

Веретеницы из Чернобыльской зоны собираются в большие группы перед холодами

В Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике с наступлением холодов происходит интересное природное явление. Его главные звезды - веретенницы, пресмыкающиеся, которых часто называют безногими ящерицами. Осенью они начинают собираться в большие группы, чтобы найти безопасное место для зимовки. Об этом сообщили в пресс-службе заповедника.

По словам специалистов, в октябре температура резко падает, а количество насекомых, которые составляют основную часть рациона веретенниц, значительно сокращается.

"Часто эти безногие ящерицы собираются небольшими группами по несколько десятков особей, выбирая для зимовки защищенные от мороза места - под корнями деревьев, в щелях камней или среди опавших листьев", - говорится в сообщении.

Выбор надежного укрытия помогает им легче переносить холод и тратить меньше энергии.

"С наступлением весны, когда температура повышается, веретенницы выходят из укрытий, продолжая выполнять важную роль в естественном контроле популяций вредителей и поддержании баланса экосистемы", - говорят в заповеднике.

Стоит указать, что они играют важную роль в сохранении экосистемы зоны отчуждения, в частности регулируют численность мелких насекомых и вредителей.

Именно такие природные процессы способствуют восстановлению баланса в Чернобыльской зоне, которая уже много лет остается почти нетронутой человеком.

Кстати, чудассия происходит не только в Чернобыле - недавно рыбак из Киевской области поймал карпа-гиганта весом почти 31 кг.

Об источнике: Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник - природоохранная территория в Украине, биосферный заповедник. Расположен в пределах Иванковского и Полесского районов Киевской области в Зоне отчуждения Чернобыльской АЭС. Образован Указом Президента Украины от 26 апреля 2016 года на территории Иванковского и Полесского районов Киевской области, в пределах зоны отчуждения и зоны безусловного (обязательного) отселения (ЗВиЗБ(О)В). Площадь Заповедника составляет 226 269,5 га - это самая большая единица природно-заповедного фонда на территории Украины, ведь до этого крупнейшим природным заповедником Украины был Крымский природный заповедник с площадью 44 000 га. Официальный слоган: "Место, где природа может быть собой", пишет Википедия.

