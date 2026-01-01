"За постоянную помощь": Стерненко публично поблагодарил Ани Лорак

Сергей Стерненко поздравил Ани Лорак с Новым годом.

Ани Лорак - позиция по войне / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Сергей Стерненко, скрин из видео

Вы узнаете:

Ани Лорак поздравила поклонников с Новым годом

За что ее поблагодарил Сергей Стерненко

Российская певица Ани Лорак, продолжающая молчать о террористическом нападении РФ на ее родную Украину, поздравила поклонников с Новым годом. Неожиданно на ее пожелания в Threads ответил известный украинский блогер и волонтер Сергей Стерненко.

Лорак записала видео, где пожелала своим слушателям счастливых праздников и отметила символ года — красную огненную лошадь. Примечательно, что в своей новогодней речи она сделала акцент на прощении и принятии.

"С Новым 2026 годом, мои дорогие! Все будет здорово! Это наш год – год добрых, отзывчивых, любящих и трудолюбивых людей!", — подписала видео Лорак.

Ани Лорак - Новый год / скрин из видео

Реакция последовала быстро — Сергей Стерненко перешел на русский язык и взаимно поздравил певицу, иронично поблагодарив за якобы "помощь" украинской армии.

"Взаимно! Спасибо за постоянную помощь!", — написал Стерненко.

Сергей Стерненко поблагодарил Ани Лорак / скрин из Threads

Вслед за ним в комментариях "поблагодарили" Лорак и другие украинские знаменитости: блогерка Татьяна Микитенко, спортивный комментатор Виталий Волочай и юморист Тарас Стадницкий.

"Спасибо за то, что каждый день вкладываетесь в победу Украины"

"Искренне благодарим за донаты для Азова. От души. С новым годом"

"Мы ничего не знаем про донаты на Азов, но координаты, какие вы нам скидываете, еще ни разу нас не подводили"

Украинские знаменитости поздравили Ани Лорак / скрин из Threads

О персоне: Ани Лорак Ани Лорак – певица, бывшая Народная артистка Украины (лишена звания осенью 2024 года), которая с началом полномасштабного вторжения России в Украину, встала на сторону России и продолжает строить там свою карьеру, объясняя свою позицию "искусством вне политики". Лорак воспитывает дочь Софию (2011 г.р.) от первого брака. Весной 2025 сообщила, что вышла замуж во второй раз.

