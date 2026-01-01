Укр
"За постоянную помощь": Стерненко публично поблагодарил Ани Лорак

Кристина Трохимчук
1 января 2026, 15:37
392
Сергей Стерненко поздравил Ани Лорак с Новым годом.
Сергей Стерненко обратился к Ани Лорак
Ани Лорак - позиция по войне / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Сергей Стерненко, скрин из видео

Вы узнаете:

  • Ани Лорак поздравила поклонников с Новым годом
  • За что ее поблагодарил Сергей Стерненко

Российская певица Ани Лорак, продолжающая молчать о террористическом нападении РФ на ее родную Украину, поздравила поклонников с Новым годом. Неожиданно на ее пожелания в Threads ответил известный украинский блогер и волонтер Сергей Стерненко.

Лорак записала видео, где пожелала своим слушателям счастливых праздников и отметила символ года — красную огненную лошадь. Примечательно, что в своей новогодней речи она сделала акцент на прощении и принятии.

видео дня

"С Новым 2026 годом, мои дорогие! Все будет здорово! Это наш год – год добрых, отзывчивых, любящих и трудолюбивых людей!", — подписала видео Лорак.

Ани Лорак - Новый год
Ани Лорак - Новый год / скрин из видео

Реакция последовала быстро — Сергей Стерненко перешел на русский язык и взаимно поздравил певицу, иронично поблагодарив за якобы "помощь" украинской армии.

"Взаимно! Спасибо за постоянную помощь!", — написал Стерненко.

Сергей Стерненко поблагодарил Ани Лорак
Сергей Стерненко поблагодарил Ани Лорак / скрин из Threads

Вслед за ним в комментариях "поблагодарили" Лорак и другие украинские знаменитости: блогерка Татьяна Микитенко, спортивный комментатор Виталий Волочай и юморист Тарас Стадницкий.

"Спасибо за то, что каждый день вкладываетесь в победу Украины"

"Искренне благодарим за донаты для Азова. От души. С новым годом"

"Мы ничего не знаем про донаты на Азов, но координаты, какие вы нам скидываете, еще ни разу нас не подводили"

Украинские знаменитости поздравили Ани Лорак
Украинские знаменитости поздравили Ани Лорак / скрин из Threads

Ранее Главред сообщал, что легендарная певица София Ротару, которая в последнее время предпочитает непубличность, все же решила поздравить поклонников с Новым годом. Артистка опубликовала по-настоящему волшебную открытку.

Также украинские певцы Тарас и Елена Тополи, которые недавно объявили о решении развестись, вместе с детьми отправились на праздничный отдых в Карпатах. Родители выполнили обещание и отвезли малышей в горы, где, вероятно, семья встретила Новый год.

О персоне: Ани Лорак

Ани Лорак – певица, бывшая Народная артистка Украины (лишена звания осенью 2024 года), которая с началом полномасштабного вторжения России в Украину, встала на сторону России и продолжает строить там свою карьеру, объясняя свою позицию "искусством вне политики". Лорак воспитывает дочь Софию (2011 г.р.) от первого брака. Весной 2025 сообщила, что вышла замуж во второй раз.

