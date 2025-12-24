Укр
Бывший муж Лорак вывез их общую дочь в Турцию

Алена Кюпели
24 декабря 2025, 15:04
Мурат Налчаджиоглу показал, что теперь его дочь София находится в Турции.
Мурат Налчаджиоглу
Мурат Налчаджиоглу вывез дочь Лорак в Турцию/ коллаж: Главред, фото: instagram.com, Мурат Налчаджиоглу

Кратко:

  • Куда отвез дочь Мурат Налчаджиоглу
  • Кого она там увидит

Украинский бизнесмен турецкого происхождения Мурат Налчаджиоглу показал, что вывез их общую дочь с предательницей Ани Лорак Софию в Турцию.

Соответствующими фото он поделился на своей странице в Instagram.

Оказалось, что Началджиоглу вывез дочку из террористической России на свою родину - в Турцию. Он показал, как везет свою дочку в Анкару, чтобы та повидалась с турецкой бабушкой и другими родственниками.

Мурат Налчаджиоглу вывез дочь в Турцию
Мурат Налчаджиоглу вывез дочь в Турцию / Фото Instagram/muratnalca
Мурат Налчаджиоглу вывез дочь в Турцию
Мурат Налчаджиоглу вывез дочь в Турцию / Фото Instagram/muratnalca
Мурат Налчаджиоглу вывез дочь в Турцию
Мурат Налчаджиоглу вывез дочь в Турцию / Фото Instagram/muratnalca

Отметим, как сообщал Главред, украинский актер Андрей Фединчик недавно дал большое интервью, которое вызвало значительный интерес в обществе. На его признания отреагировала сестра Екатерина. Во время интервью Фединчик рассказал о сложностях, которые ему пришлось преодолеть.

Ранее сообщалось, что известный украинский шеф-повар Евгений Клопотенко удивил своим отношением к изменам партнера. В разговоре с блогеркой Машей Батиг он признался, что готов прощать адюльтеры второй половинки.

О персоне: Ани Лорак

Ани Лорак – певица, бывшая Народная артистка Украины (лишена звания осенью 2024 года), которая с началом полномасштабного вторжения России в Украину, встала на сторону России и продолжает строить там свою карьеру, объясняя свою позицию "искусством вне политики". Лорак воспитывает дочь Софию (2011 г.р.) от первого брака. Весной 2025 сообщила, что вышла замуж во второй раз.

Ночная атака БПЛА в Тульской области: горит стратегически важный завод в Ефремове

06:57

РФ ударила по Запорожью КАБами: вспыхнули пожары, ранены людиФотоВидео

06:14

Гороскоп на 2026 год: названы самые главные везунчики и в любви, и в финансахВидео

