Бывший муж Лорак вывез их общую дочь в Турцию

Мурат Налчаджиоглу показал, что теперь его дочь София находится в Турции.

Мурат Налчаджиоглу вывез дочь Лорак в Турцию/ коллаж: Главред, фото: instagram.com, Мурат Налчаджиоглу

Куда отвез дочь Мурат Налчаджиоглу

Кого она там увидит

Украинский бизнесмен турецкого происхождения Мурат Налчаджиоглу показал, что вывез их общую дочь с предательницей Ани Лорак Софию в Турцию.

Соответствующими фото он поделился на своей странице в Instagram.

Оказалось, что Началджиоглу вывез дочку из террористической России на свою родину - в Турцию. Он показал, как везет свою дочку в Анкару, чтобы та повидалась с турецкой бабушкой и другими родственниками.

Мурат Налчаджиоглу вывез дочь в Турцию / Фото Instagram/muratnalca

Мурат Налчаджиоглу вывез дочь в Турцию / Фото Instagram/muratnalca

Мурат Налчаджиоглу вывез дочь в Турцию / Фото Instagram/muratnalca

О персоне: Ани Лорак Ани Лорак – певица, бывшая Народная артистка Украины (лишена звания осенью 2024 года), которая с началом полномасштабного вторжения России в Украину, встала на сторону России и продолжает строить там свою карьеру, объясняя свою позицию "искусством вне политики". Лорак воспитывает дочь Софию (2011 г.р.) от первого брака. Весной 2025 сообщила, что вышла замуж во второй раз.

